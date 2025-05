Ricardo Caruso Lombardi: "Yo no tengo ideas de ninguno, tengo ideas carusistas"

Exfutbolista, entrenador, periodista y ahora candidato a legislador porteño por el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), Ricardo Caruso Lombardi se define como un "polifuncional". En entrevista con MDZ, el exDT contó cómo su enemistad con el presidente de la AFA, Claudio 'Chiqui' Tapia, lo alejó del fútbol, explicó su desembarco en la política y aseguró que llevará "ideas carusistas" a la Legislatura porteña.

"Yo no tengo ideas de ninguno, tengo las propias mías. ¿Querés decirles carusistas? Son ideas carusistas. ¿Por qué tengo que opinar como ellos?", enfatizó el candidato del MID, que aseguró ser independiente, incluso del partido que lo lleva como cabeza de lista en su boleta. "Para ser un pelele y votar todo lo que me dicen me voy a mi casa", disparó.

Con propuestas que van desde otorgarle subsidios a los clubes de barrio hasta construir una cárcel sobre el Río de la Plata o eximir del pago de ABL a los jubilados que cobran la mínima -algo que ya rige en la capital federal-, Caruso Lombardi aseguró que "plata sobra en la Ciudad" y cuestionó la idea de hacer campaña con la motosierra.

- ¿Tu interés por la política es de hace tiempo o es algo que surgió ahora?

- Siempre me gustó, pero de ahí a meterme no, porque el trabajo de técnico es muy difícil y hacer algo paralelo es imposible. Me largué porque tengo ganas de darle a la gente muchas cosas que me dio. Me gusta ayudar, siempre lo hice. Más allá de todo eso, me metí en la política para ir a elecciones con los técnicos hace dos años, pero me hicieron una mala jugada, no me dejaron participar y terminó ganando el que quería el poder sin ir a elecciones. Con 30.000 técnicos para votar, votaron solo 500 con una lista única.

- Te escuché decir que ya no dirigís porque estás en una lista negra de la AFA. ¿Podés contar qué pasó?

-Nunca lo supe. En 2018 le dije al presidente de AFA que tenía ganas de meterme con los técnicos (ATFA) y ahí empezó el problema. Primero me dijo 'sí, dale para adelante, andá a todas las provincias'. Me lo habrá dicho por compromiso. Yo fui a todas las provincias y le mandaba las fotos. Después no me atendió más el teléfono, me dejó colgado. Lo vine a buscar a la AFA para hablar con él, me hace subir y se escapó por la puerta de emergencia. Me dejó pagando en 30 segundos que yo tardé en subir. Ahí me dije, qué le habrán contado este hombre o o qué le pasará. Después cuando empezaba el Mundial, mi pibe estaba en Rusia y quería tres entradas y no me quiso vender las entradas. A Caruso Lombardi tenían prohibido venderle las entradas.

- ¿Hasta el día de hoy nunca pudiste comunicarte con él?

- Nunca. Después, cuando fuimos a jugar contra Barracas con Belgrano de Córdoba yo venía de no perder nunca y me empezó a meter el referí. Nos terminan ganando con nueve jugadores, me prepoteaban los jugadores y el juez de línea para que yo reaccione, me echaron a propósito, me hicieron un informe falso. Las mil y una. Cuando me hizo todo eso y me suspendieron dije 'ya no dirijo más, yo no me voy a dejar mojar la oreja por este tipo'. Largué todo y me dediqué al periodismo. Si él quiere un enemigo, se lo buscó, pero yo soy un enemigo con verdades. Cuando hablo voy al hueso. Esto es simple, con los campeonatos que ganó él, que no pueda entrar a ninguna cancha sin que lo chiflen, algo más hizo. Tendría que poner la cabecita en remojo.

- ¿Extrañás el fútbol?

- No, como estoy de periodista me engancho viendo los partidos y analizándolos, lo que pasa es que me quedaba un tiempo extra y me salió esto de la política. Me enganché porque veo que hay muchas falencias en la política argentina. Ser político ya te pone el sello en la cabeza, no podés ir a los cines, a los teatros, a comer, porque te dicen 'chorro', que 'vivís del Estado'. Alguna vez tiene que cambiar eso. No es que lo vaya a cambiar, pero voy a intentar hacer lo mejor y que me sigan reconociendo por todas las cosas que hago bien.

- ¿Dónde está parado ideológicamente Caruso Lombardi?

- No me interesa ninguno.

- Desde el regreso de la democracia a hoy, ¿quién considerás que fue el mejor presidente?

- Todos tuvieron muchos problemas. Honestamente, no te entusiasma nadie. Yo soy un tipo que votaba al que más boletas había. 'Si este no jode a nadie, vamos a votar a este, para que haga fuerza. Nunca voté a candidatos, porque yo laburé con todos los gobiernos, dependía de mí. Fui vendedor ambulante, tuve una tanguería, el millón de cosas que hice lo hubiera hecho con cualquiera. No tengo que agradecerle a ningún gobierno.

- ¿Desde las ideas tampoco te identificas con ninguno?

- ¿Y cuáles son las ideas que tienen? En el debate yo los escuchaba a todos hacer campaña a jefe de Gobierno. Ninguno me daba un proyecto de ley para hacer una cárcel, ver qué hacemos con la basura, con los pibes que se drogan y roban. Nada. Por eso creo que me salió muy bien a mí, porque yo hablé de todas esas cosas. Es sentido común, no es nada raro. No tenés que ir a la facultad para hablar esas cosas ni buscar palabras difíciles para que la gente no entienda. Vos tenés que ser un tipo normal y tratar de hacer lo mejor posible para que el ciudadano tenga algo.

- Hoy formás parte del MID, uno de los espacios considerados como aliados del Gobierno. ¿Te contiene esa posición?

- Si ellos están alineados, es problema de ellos. Yo no estoy alineado a ninguno, voy a hacer lo que yo quiero, no lo que me dicen.

- O sea, tu boleta es Caruso Lombardi, no el MID.

- No tengas ninguna duda, porque para ser un pelele y votar todo lo que me dicen me voy a mi casa. No me pasó ni como técnico. Si viene un presidente a pedirme que ponga un jugador le digo 'vos dedicate a pagar y dejate de hinchar las pelotas'. Me contrataste de técnico, bancame de técnico, no me estés dando vueltas. Es lo más lógico, y más en temas de proyectos de ley, donde tenés a todos los tipos que se viven peleando. Si vos sos radical y yo soy peronista, yo siempre digo que no a tu proyecto porque sos radical. Después viene el PRO contra La Libertad Avanza, la Izquierda, y son 60 legisladores que no se ponen nunca de acuerdo y la ley no sale.

- Te escuché decir que te encantaría ser secretario de Deportes de Milei, ¿qué opinás de la gestión deportiva de su Gobierno?

- Hacen falta muchas cosas. No se le da bola a ningún deporte, solo al fútbol. Cuando van al Panamericano los pibes se tienen que hacer rifas para poder viajar, es tristísimo. Después te dicen que no hay plata. ¿Dónde no hay plata? Si en la Ciudad cada vez que levantás una alfombra encontrás un montón de guita.

- Es decir que creés que el Estado debería cumplir un rol activo en la promoción del deporte, eso te aleja bastante de las ideas de Milei.

- Yo no tengo ideas de ninguno, tengo las propias mías. ¿Querés decirles carusistas? Son ideas carusistas. ¿Por qué tengo que opinar como ellos? Yo creo que el presidente está haciendo cosas muy bien y cosas bastante mal. Bien cómo bajó la inflación, bárbaro. Pero si vos tenés un cuerpo técnico como yo, cuando las cosas las hago mal me dicen: 'Che Ricardo, me parece que estás errando, para mí este tiene que jugar de ocho, este de cuatro'. Y vos podés decir 'no está mal, lo voy a hacer'. Al presidente le pasa lo mismo, no hay nadie que le diga: 'Cuchame vení, la crema está seis lucas. Los tomates cuatro y media. Te dicen que están en precio, sí, pero para un montón de gente que no gana bien es mucha plata. Uno no puede ir al almacén y gastar 30 lucas en comprar una mermelada, una crema, dos sachets de leche y una coca. En eso está fallando.

- Una más sobre el deporte, ¿dónde te parás respecto a las Sociedades Anónimas Deportivas?

- El que la quiere poner, que la ponga, el que no quiere, que no lo haga. ¿Qué te jode? Lo que pasa es que en los clubes no quieren porque tomarían el poder y prescindirían de ir a pedirle platita a AFA. Por eso les comen la cabeza a los socios, les dicen que van a arruinar el club, les van a robar todo, que se van a llevar los arquitos de hockey y los aros de basket. Cualquier cosa, todo mentira. Yo estuve en Uruguay en un club así y no pasó nada. Lo dicen para asustar.

- Te llevo a tus propuestas en la Ciudad, planteaste una exención del impuesto de ABL para jubilados. ¿Eso no está ya en la Ciudad?

- Para algunas mínimas. Yo planteo que todas las jubilaciones hasta $800 mil que tengan una propiedad sola no puede tener miedo de que le hipotequen la casa porque no puede pagar el ABL. No es justo. A los abuelos los tratan recontra mal, no les importa.

- ¿Cómo compensarías esos recursos que rescindiría el Gobierno porteño?

- Que lo pague el hijo, como le pago yo a mi mamá.

- ¿Entonces planteás subirle el ABL al resto de los porteños?

- Plata sobra en la Ciudad. Con todos los impuestos que cobran acá, solamente con el 3% que cobran de ingresos brutos, ¿cuánta plata recaudan? Es la Ciudad que más recibe dinero. Además, ¿cuánto le debe el Estado a la ciudad? 6 mil millones de dólares. ¿No me lo pueden pagar de a poquito? Pagame y le doy a los abuelos, hago la cárcel, las comisarías las dejo mejor, le pago mejor a los docentes. Con eso tenemos para tirar manteca al techo. ¿Con toda la plata que se maneja, nunca tienen plata? Se está ahorrando en el país, recortaron un montón de cosas, pero se pidieron 20 mil millones de dólares. Son todas cosas raras siempre, me hincha las pelotas.

- Estamos en una campaña donde se habla mucho de motosierra, recorte de gastos. ¿Vos no comulgás con ese planteo?

- ¿Para quién es la motosierra? A mí que me muestren los gastos, a ver si la motosierra es así como dicen. Con ese criterio no podés hacer nada. La ciudad es un desastre, te puedo decir 200 cosas que hay que hacer acá. A los clubes de barrio les tenés que dar un subsidio y desde las 8 hasta las 16 los chicos de los colegios vienen a hacer actividad física, donde los vas a educar con gente que sepa de pedagogía. Les vas dando una mejor imagen a los pibes, porque después te enojás y a los 14 están de chorizo, a los 15 están drogados deambulando en la calle. ¿Qué querés? Si al pobre pibe no le diste nada. Y donde no puedas que entre el privado, pero no pongas a tu amigo, al hermano, al tío, terminemos con eso.

- Otra de tus propuestas es construir una cárcel en el Río de la Plata, ¿la Ciudad tiene la potestad para hacer eso?

- Lo pide. Dame los 500 metros, hacemos una ruta y construimos la cárcel en el río. Ponele que sale 120 palos, pasa que después le ponen el IVA y te terminan cobrando 250 palos. Te comen a mordiscones los brazos, es imposible. Yo sé construir, sé lo que salen los alambres, la varilla 16, la cal, el durlock, lo que quieras. Me decís que sale caro, ¿la celda en Marcos Paz sale más barata? Lo que pasa es que es en provincia. La basura también la tiramos allá. Después no te quejés si en la cola del hospital tenés 100 personas que se quieren atender.

- ¿Te ves legislador después del 18 de mayo?

- Si me guío por lo que me dice la gente en la calle tengo todas las chances del mundo, me tengo mucha confianza. Si la gente me toma en serio como en el fútbol, que cuando me calentaba y tenía que salvar un equipo, lo salvaba. Así como luché en el fútbol, lucho en la vida privada y lucho en la ciudad. No me asusta nada a esta altura de mi vida. Y no soy guapo ni malevo, pero las cosas que digo es porque quiero ir al hueso. Basta de no explicarle bien a la gente, nosotros tenemos que impulsar leyes y ponernos de acuerdo los 60. Cuando sea positivo voy a ir para adelante, cuando sea negativo voy a decir que no. Es penal o no es penal, nunca me dijeron 'penalcito', eso es un misterio. Vamos a ponernos las pilas de una vez. Yo no voy a cagar a la gente, voy a luchar por mi equipo, los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires.

Mirá la entrevista completa a Ricardo Caruso Lombardi