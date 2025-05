Petri en San Rafael: “El frente Cambia Mendoza tiene fecha de vencimiento”

Luis Petri está de gira en Mendoza. Ayer estuvo en la Universidad Champagnat y hoy en San Rafael junto al intendente peronista, Omar Félix. Durante su visita al sur mendocino -donde recorrió el Museo Histórico Militar- habló de Cambia Mendoza, el radicalismo y su rol en la gestión de Javier Milei.

Con respecto a la posibilidad de una alianza entre el radicalismo y La Libertad Avanza, el excandidato a gobernador aseguró que hay muchas chances de que se concrete.

“Yo creo que el Frente Cambia Mendoza como tal tiene fecha de vencimiento. Sí, existe la posibilidad de generar una alianza entre todos aquellos partidos que lo conforman, por ejemplo, la UCR, el Partido Demócrata, la Libertad Avanza y sectores del PRO”, indicó.

Luis Petri y Omar Félix firmaron un acuerdo por el Musero Histórico Militar. (Municipalidad de San Rafael)

“Yo lo vengo diciendo desde el año pasado, no lo digo ahora por una especulación electoral. Lo decía el año pasado,que era imprescindible que todos los que apoyamos al Gobierno nacional estemos juntos porque claramente se necesitan los votos y las mayorías en el Congreso”, agregó.

Luis Petri también habló de la UCR y de la posibilidad de dar el salto a LLA como Patricia Bullrich. “Yo estoy en el radicalismo. Hay muchos intendentes, legisladores y gobernadores que están buscando apoyar al Gobierno nacional desde el radicalismo”, explicó.

“Creo que hay muchos sectores y espacios que no tienen que ver con la conducción actual del partido por parte de Martín Lousteau que quieren apoyar al Gobierno y yo estoy trabajando para eso”, añadió.

(Municipalidad de San Rafael)

En tanto, sobre su rol en el gabinete de Javier Milei y la posibilidad de ser gobernador de Mendoza dio una respuesta contundente: “Estoy concentrado en lo personal en la conducción de las Fuerzas Armadas, el comandante en jefe, el Presidente me ha me ha delegado a mí la dirección de de de las Fuerzas Armadas y estamos trabajando las 24 horas del día y poniendo todas las energías en esto. Yo competí por la la gobernación en el 2023, pero hoy no es momento de pensar en una candidatura, sino de trabajar trabajar por Mendoza, trabajar por la Argentina”.