Proyecto: a quiénes propone incluir el PJ para que paguen el boleto de micros más barato en Mendoza

Las senadoras provinciales del PJ, Adriana Cano y Mercedes Derrache, presentaron un proyecto de ley en la Legislatura Provincial con el que buscan que un grupo de estudiantes ingrese dentro del esquema de subsidios al transporte público de pasajeros que ofrece Mendoza, y así pagar más barato el boleto.

Particularmente intentarán incorporar a personas que formalmente no están dentro del sistema educativo al salir del secundario, pero que sí estudian en cursos preuniversitarios o nivelatorios privados, y que se mueven en transporte público para asistir a dichos cursos.

Según indicaron en los fundamentos del proyecto, actualmente, la ley 7872 contempla como beneficiarios del subsidio solo a estudiantes regulares de instituciones de educación superior, terciaria o universitaria, ya sean estatales o privadas, y a quienes cursan trayectos preuniversitarios o nivelatorios dictados por esas mismas instituciones, y obtienen un descuento del 40%.

Adriana Cano y Mercedes Derrache.

Sin embargo, no están contemplados quienes asisten a diversas academias privadas de formación previa, que consideran "fundamentales para quienes buscan superar exámenes de ingreso a las universidades públicas".

"Hay estudiantes que se preparan el año posterior a terminar su quinto año del nivel secundario o deben intentar el ingreso dos o tres veces, dada la rigurosidad del examen y que no tuvieron esta formación en los niveles educativo previos que los acerque a los contenidos de nivel universitario. En esta preparación previa en instituciones privadas, las cuales hoy no están contempladas en la normativa que intentamos modificar, la Ley 7872, quedan fuera de los beneficios establecidos en la normativa actual", expresaron.

Agregaron que "muchos jóvenes, especialmente del interior de la provincia, deben recurrir a cursos privados para poder rendir en igualdad de condiciones los exámenes de ingreso a facultades altamente competitivas", explicaron.

Grandes inversiones

En diversos análisis y cuentas, indicaron que esos estudiantes "quedan fuera del beneficio del subsidio y deben afrontar el costo total del transporte, que puede superar los $120.000 mensuales".

"Hoy un estudiante de San Martín por ejemplo, gasta como mínimo $ 6100 diarios y $122.000 mensual, solo para trasladarse de terminal a terminal de ómnibus. Es fundamental tener en claro que los alumnos para poder acceder a algunas Facultades de las Universidades Públicas y Gratuitas, no tienen chance de ingresar si no se preparan en forma particular previo a los exámenes de ingresos; por ello deben prepararse, estudiar y pagar su preuniversitario en instituciones privadas", agregaron.

Entre los argumentos en favor de esta ampliación del subsidio mencionaron la equidad educativa, la reducción del abandono universitario por motivos económicos, y el "valor social" de invertir en la formación de futuros profesionales.

El texto propuesto para modificar el artículo 2 de la Ley 7872 incorpora expresamente a los estudiantes de “trayectos formativos de pregrado universitario u otro de educación superior realizado en instituciones privadas”, siempre que estas se encuentren registradas por la Dirección General de Escuelas.

También establece excepciones para el requisito de materias aprobadas, beneficiando a quienes cursan por primera vez estos trayectos.

Los cambios propuestos

El artículo 2 de la ley 7872 establece actualmente: "Serán requisitos necesarios para ser beneficiario del subsidio establecido en el Artículo 1° de la presente: a) Ser alumno regular de Nivel de Educación Superior, Terciario o Universitario, de gestión estatal o privada, incluidos cursos Preuniversitarios o Nivelatorios".

En tanto, se suma el Decreto 1023/2010 que reglamenta: “Entiéndase por curso preuniversitario o nivelatorio a los dictados por los establecimientos educativos a nivel de educación superior, terciario o universitario de gestión estatal o privada”.

Desde el peronismo, proponen la siguiente modificación del artículo 2:

"Serán requisitos necesarios para ser beneficiario del subsidio establecido en el Artículo 1° de la presente:

a) Ser alumno regular de Nivel de Educación Superior, Terciario o Universitario, de gestión estatal o privada, incluidos cursos: Preuniversitarios o Nivelatorios, así como también el trayecto formativo de pregrado universitario u otro de educación superior realizado en instituciones privadas.

Entiéndase por curso preuniversitario o nivelatorio a los dictados por los establecimientos educativos a nivel de educación superior, terciario o universitario de gestión estatal o privada, incluyendo además aquellas instituciones privadas de pregrado orientadas a la formación continua de saberes y prácticas de acompañamiento a las trayectorias escolares en la enseñanza obligatoria.

La DGE establecerá el registro de las instituciones privadas de formación de pregrado o educación superior y la comunicación del citado registro a las autoridades del Ministerio de Gobierno Infraestructura y Desarrollo Territorial, y al Ente de la Movilidad Provincial.

b) Haber aprobado como mínimo dos materias en el año lectivo anterior al pedido del subsidio, salvo el caso de alumnos del curso preuniversitario, nivelatorio, o en trayecto formativo de pregrado u los cursantes del primer año, no deberán acreditar este requisito.

El proyecto