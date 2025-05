Cristina Fernández de Kirchner se pone el overol y empieza a enhebrar un acuerdo con Axel Kicillof

Cristina Fernández de Kirchner no quiere más discusiones que cree “irrelevantes” y le encomendó a su hijo Máximo que empezara a trabajar directamente en pos de la unidad con su antiguo aliado político Axel Kicillof de cara a las próximas elecciones nacionales y provinciales, que serán desdobladas y sin PASO, tal cual pretendía el gobernador.

Hace quince días, MDZ había anticipado que la decisión de la expresidenta, de aceptar “todos los caprichos”, como dicen en La Cámpora, sobre las pretensiones de Kicillof sobre adelantar las elecciones provinciales y anular las primarias abiertas, puso la pelota en el campo del jefe de estado provincial.

Fue luego de los gestos de su jefa política que un grupo de intendentes fueron a hablar con el gobernador para pedirle un gesto para que él la llamara a Ella. Kicillof eludió la propuesta aduciendo que, si ahí estaba el actual presidente del PJ bonaerense como negociador, la charla no iba a servir para nada y hasta podría generar una mayor distancia entre ambos.

Por eso fue que en estos días se escucharon y leyeron múltiples declaraciones donde se alzaban las acusaciones de un lado y del otro. La frialdad era tal que en las dos reuniones que hubo para acercar las partes sobre el cronograma electoral propuesto por la Junta Electoral y los legisladores Carlos "Carli" Bianco les había pedido a quienes pretendían saber qué pensaba él les respondió: “Escuchen las conferencias de Prensa”.

Todos los lunes el ministro de Gobierno, con su parquedad habitual, relata los pasos que pretende dar su jefe político, tanto en materia electoral como en la gestión. Algunos no saben si Bianco sobreactúa su inflexibilidad o no sabe empatizar. Esa duda inclusive la tienen muchos del elenco de Kicillof que se preguntan si vale la pena participar del Movimiento Derecho al Futuro si lo que cambia es solo el personaje ya que “los métodos siguen siendo los mismos”.

Como en una pelea entre hermanos, ni los padres pueden intervenir. Foto: archivo.

Un intendente que participa del neonato kicillofismo se quejaba días atrás de otros ministros oficialistas. Andrés “El Cuervo” Larroque, el ex jefe de La Cámpora, hoy a cargo de Desarrollo Social, tiene como costumbre “bajar mercadería a los compañeros del distrito que trabajan con él, pero, después, ni pueden repartir lo que les dan. Es de locos, no nos avisan y nos damos cuenta de lo que está pasando cuando nos vienen a pedir auxilio”.

Los otros dos “apuntados” por no cuidar como corresponde a su jefe son Agustina Vila, la Secretaria General y Gabriel Katopodis, quien mantiene su dificultad para llamar y contestar a quienes lo buscan para sentirse más cómodos con el gobernador.

Hoy hubo una tregua en la pelea. Los diputados, que tenían para tratar un proyecto para condonar la deuda que los municipios contrajeron con la Provincia por la ayuda excepcional brindada por el COVID, prefirieron posponer su aprobación. Y, en el Senado, ayer se conoció un proyecto para determinar un cronograma electoral más acorde a los deseos de la Justicia y de Kicillof, en la que se detallaron las fechas. 9 de Julio, cierre de alianzas. 19 del mismo mes, presentación de lista. Un mes después, la presentación de las boletas y el 7 de septiembre la elección para cargos legislativos de la Provincia.

“Cristina va a hacer lo que sea para unificar”, le dijo hoy un interlocutor habitual con ella y su grupo de confianza. En el mismo sentido charlaron con dirigentes que inciden en la discusión bonaerense Facundo Tignanelli, jefe de la bancada de Diputados y Teresa García, conductora del bloque en Senadores. "En una pelea entre hermanos no sabes cómo intervenir", confesó un tercero que conoce la relación que tenía el triángulo de Cristina, Axel y Máximo, aunque a los dos nunca los unió el amor.

“La negociación es más que sencilla. Donde hay intendentes, no hay internas ni competencia. Y en las secciones, cada uno retiene lo que tiene. Axel necesita renovar más bancas en la Tercera, media docena por lo menos. Ahí se eligen diputados provinciales. Eso sí. Cristina será candidata a legisladora provincial”, comentó la misma fuente. La “unidad” tranquiliza, además, a dos actores centrales de esta discusión. Sergio Massa, por su rol de último candidato presidencial y poder legislativo, y Fernando Espinoza, quien hoy está con Kicillof pero ante la posibilidad de una pelea con Kirchner nadie podía asegurar si continuaría ahí.

El interrogante que se abre inmediatamente es si todos aceptarán esa situación. Jorge Ferraresi, Juan José Mussi y Fernando Gray ya advirtieron que les será muy difícil aceptar que la cabeza de lista sea la ex presidenta. Julio Pereyra, en Florencio Varela, que empieza a tener diferencias con su sucesor, Andrés Watson, no está muy seguro que esa sea la mejor solución.

A estos hay que sumar la desconfianza que siempre plantearon el intendente de Chivilcoy, Guillermo Britos, su par de Tigre, Julio Zamora, el ex ministro Juan Zabaleta, y Mario Ishii, de Malvinas Argentinas, que ya ha demostrado que prefiere no ser parte de ninguna negociación antes de ingresar a una que no le gusta.