La reacción de los mileistas ante el pase de Hebe Casado y ¿una interna en puerta?

Era una crónica de un pase anunciado. El de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y el de la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, desde el PRO, al que casi ya no pertenecían, hacia La Libertad Avanza, el partido del presidente Javier Milei. Sin embargo, en la provincia, esa decisión reconfigura las posibles alianzas ya que hay mileistas de distintos partidos que no quieren compartir espacio con Casado y por ende, con el gobernador Alfredo Cornejo. Transforma también al mismísimo partido ya que la vicegobernadora confió este miércoles a MDZ Radio que no tiene diálogo con el presidente de la fuerza en Mendoza, Facundo Correa Llano, mientras otros libertarios festejaron su pase, abriendo una grieta en la fuerza.

"Facundo es una persona poco comunicativa. Por eso directamente hablo con Karina o con Javier. Es difícil hablar con Facundo, no sé si es por timidez o por su personalidad, pero me cuesta muchísimo hablar con él", contó.

En tanto que desde el PRO local, que dirige el senador provincial Gabriel Pradines, quien responde políticamente a Omar De Marchi, archienemigo de Cornejo y de Casado, hace un tiempo que está trabajando con la idea de ir solos a las elecciones legislativas de este año o con un frente con partidos de centro derecha. Todo con la autorización del presidente del partido a nivel nacional, Mauricio Macri. No sorprendió, pero si finalmente se concreta la alianza entre la UCR y LLA -que al menos en el caso de la primera debe ser votada en un congreso partidario- es muy probable que De Marchi renuncie a su cargo de vicepresidente de Aerolíneas Argentinas, algo que ya le anticipó a Milei en persona.

Pero los aliados de la primera hora del presidente, quienes le prestaron la estructura partidaria para ser presidente cuando La Libertad Avanza era sólo un partido de La Rioja -de Martín Menem- fueron los dirigentes del PD. Los demócratas consiguieron bancas en la Legislatura y en el Congreso, también por llevar la figura del presidente libertario como bandera en los comicios del 2023 pero Milei pudo dar los pasos legales electorales gracias a ellos. Los demócratas están enfrentados a Cornejo en la provincia y a pesar de que en 2015 fueron aliados dentro de Cambia Mendoza, la coalición gobernante, hoy son muy críticos.

Consultada la diputada nacional Mercedes Llano, quien es demócrata y además forma parte del bloque de La Libertad Avanza en el Congreso nacional tomó distancia de la situación del pase de Casado: "Es una decisión personal que involucra y deben resolver otros partidos, el PRO y LLA", expresó ante la consulta de MDZ. El presidente del partido en Mendoza, Armando Magistretti, quien es senador provincial, compartió el análisis. "Su pase es algo intrascendente. Un problema del PRO y de LLA, no nuestro". Sin embargo, advirtió: "Somos muy críticos de la gestión de Cornejo y no vamos a cambiar de la noche a la mañana. No nos parece que estos tres períodos de él al poder hayan sido buenos". Por eso, lanzó: "Es muy difícil que si Cornejo esté con LLA, el PD esté ahí también. Claro que todo lo debe decidir los órganos partidarios, en nuestro caso una Convención partidaria quien tiene el máximo poder de decisión". Es decir que no están dispuestos a participar.

La diputada nacional Mercedes Llano

En esos tiempos de la exitosa campaña de 2023, el exconcejal Luis Giachino creó un muñeco de un león, para identificar a Milei, que recorrió todos los departamentos mientras los futuros votantes, entusiasmados, tocaban bocina para alentarlo. Sin embargo, Giachino se decepcionó del rumbo que tomó el Gobierno de Milei, y formó junto a otros dirigentes la Juan Bautista, una agrupación con ideas de derecha pero no mileistas.

Este diario también lo consultó sobre el pase de Casado, impensado hace dos años. "Esto es tándem con su jefa que es Patricia Bullrich, quien este martes sale del PRO y se va a La Libertad Avanza porque Manuel Adorni mide muy mal en la carrera para las elecciones de Ciudad de Buenos Aires y han querido demostrar que el PRO no existe y si seguís a Patricia, seguís a Javier. Hebe Casado sigue la misma postura que Patricia. El lunes Cornejo está con Lule, el lunes a la tarde Hebe saca la foto con la motosierra. Durante el fin de semana, Mercedes Llano y Magistretti, ya advierten que se van a ir de LLA si ésta hace alianza con Cornejo. O sea dos años desperdiciados para los demócratas. Habrá que ver si quedan fuera o buscan alguna manera para estar cerca. Básicamente con el paso de Casado se ha cerrado la alianza de LLA con Cornejo".

En ese sentido, Giachino analizó: "Con el único que va a negociar LLA en Mendoza es con Cornejo. Si cierra con él, veo dificíl que este espacio se abra. Eso deja abierto la posibilidad de otro armado político: un espacio de centro moderado, que puede dividir más electorado. Si se unen Cornejo y Milei no van a dejar entrar a nadie. Si no se unen, no veo a LLA uniéndose a fuerzas pequeñas en Mendoza".

Los que sí festejaron el pase de Hebe fueron algunos dirigentes del partido de LLA que en estricto off le dijeron a MDZ: " Estamos dándole la bienvenida a la Ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich y a la Vicegobernadora de Mendoza Hebe Casado a La Libertad Avanza. Hay alivio entre muchos militantes de La Libertad Avanza donde no se le había permitido el ingreso ni si quiera a afiliarse . Y otros que no eran amigos ni familiares del presidente del partido les han “perdido” las fichas de afiliación. También hay congresales departamentales de La Libertad Avanza que están felices y ya se están sumando al espacio de Hebe Casado en Mendoza, ya que algunos se los ha puenteado por no ser afín al presidente", sostuvieron.

Este último párrafo es clave. ¿Se viene una disputa entre Casado y el presidente del partido, el diputado nacional Facundo Correa Llano? En sus redes sociales, donde suele hacer sus comunicados, aún no dice nada sobre el pase de la vicegobernadora mendocina.