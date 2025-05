En Casa Rosada confían en que Ficha Limpia tiene los votos y le disputan el triunfo al PRO

Toda la atención de la Casa Rosada está puesta en el Senado de la Nación, que este miércoles definirá si finalmente aprueba o no Ficha Limpia. Según pudo saber MDZ, en Balcarce 50 confían en que cuentan con los votos necesarios para anotarse un triunfo legislativo cuyo mérito sin lugar a dudas será disputado por el PRO en las vísperas de las elecciones porteñas.

La cámara alta se encuentra reunida desde las 11.30 para debatir el proyecto que impide ser candidatos a cargos nacionales a aquellos condenados por la Justicia en segunda instancia. El ejemplo paradigmático de esto es la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, motivo por el cual el bloque de Unión por la Patria acusó un intento de proscripción y aseguró que sus 34 bancas votarán en contra.

Sin embargo, un alto funcionario del Gobierno le aseguró a MDZ que estarían los 37 votos necesarios y "esperan que salga". De todas maneras, un senador de un bloque dialoguista que tiene buen vínculo con la Casa Rosada adelantó que será "una sesión ajustada", lo cual siempre alimenta especulaciones.

El Senado define si aprueba o no Ficha Limpia, el proyecto que inhabilitaría a competir a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El propio presidente Javier Milei advirtió este martes durante una entrevista que "hay operaciones" alrededor del recuento de votos para la sesión y había exigido que todos los que fueran a votar firmaran el dictamen, para así evitar sorpresas en el Congreso.

"Yo quiero que salga Ficha Limpia, pero no quiero que vaya al recinto, perdamos, se caiga y no se pueda tratar hasta 2026", enfatizó el mandatario en Neura, y agregó: "Tengamos cuidado, no sea cosa de que los ñoños republicanos estén haciendo una jugada sucia, aviso".

Las especulaciones alrededor de Ficha Limpia se remontan a noviembre del año pasado, con el naufragio de la sesión que buscaba darle media sanción al proyecto en la Cámara de Diputados, algo posibilitado en parte por la ausencia de parte del bloque de La Libertad Avanza.

Inmediatamente, las duras críticas de una parte de la oposición antikirchnerista alimentaron los rumores de que el Gobierno había llegado a algún tipo de acuerdo con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner para bloquear el proyecto que impedía su eventual candidatura. Circularon versiones de todo tipo, desde que a La Libertad Avanza le servía mantener a la exmandataria en el juego para poder polarizar electoralmente, hasta un "toma y daca" en puntos clave como las vacantes en la Corte Suprema.

La caída del proyecto original de Ficha Limpia generó acusaciones de parte de la oposición contra el Gobierno de Javier Milei por un supuesto acuerdo con Cristina Kirchner.

Sin embargo, el presidente en persona salió a acallar los señalamientos y se contactó con la autora del proyecto original, Silvia Lospennato, para prometerle que él impulsaría un nuevo texto de Ficha Limpia con correcciones. El libertario cumplió su palabra y la medida obtuvo media sanción en Diputados durante las sesiones extraordinarias de febrero.

Luego de semanas de incertidumbre, finalmente el Senado logró acordar la sesión de este miércoles, donde necesitará las voluntades de la totalidad del oficialismo y los bloques dialoguistas (PRO, UCR, misioneros renovadores, santacruceños y Provincias Unidas, entre otros) para llegar a los 38 votos.

Si no hay sobresaltos, la aprobación del proyecto dará lugar a una disputa entre el PRO y La Libertad Avanza por quién se lleva los laureles de haber impulsado la ley que sacó de la cancha electoral a Cristina Fernández de Kirchner.

De aprobarse el proyecto, Silvia Lospennato y el PRO buscarán adjudicarse el triunfo en medio de la campaña porteña, donde enfrentan a La Libertad Avanza.

Esa discusión gana un peso especial en medio de la campaña porteña, ya que la candidata a legisladora amarilla Silvia Lospennato fue la autora del proyecto original y sin lugar a dudas usará ese triunfo en la campaña donde compite contra los libertarios por ver quién es el verdadero rival del kirchnerismo en la capital federal.

Por su parte, Milei fue tajante y este martes remarcó que el mérito es de su propia gestión. "Ficha limpia la impulsé yo, pero también boleta única de papel y la eliminación de las PASO, y los ñoños republicanos siguen llorando", lanzó el presidente, que destacó las reformas del proyecto que le encargó al abogado Alejandro Fargosi y al ministro de Defensa, Luis Petri,y sentenció: "¿El nombre de quién lleva el proyecto de Ficha Limpia hoy? El mío".