El descargo de Santiago Caputo tras la serie de escándalos que protagonizó

Santiago Caputo decidió romper el silencio tras la serie de escándalos que protagonizó en los últimos meses. Lo hizo desde la red social X, uno de los bastiones en la construcción del relato libertario, donde su figura es trascendental para el Gobierno. La decisión de publicar un mensaje llegó tras las críticas que se ganó a partir de lo ocurrido en el debate de los candidatos a legisladores por la Ciudad de Buenos Aires, cuando le tomó una foto al carnet de un trabajador de prensa que lo había retratado con su cámara.

"No me interesa ser popular. No me interesa caer bien. Lo que me importa es que la verdad se diga, incluso si molesta, incluso si duele. Porque en este país estamos acostumbrados a vivir en una falsa comodidad, en una ficción colectiva donde todos fingimos que algo funciona", lanzó uno de los hombres de confianza de Javier Milei en la ex red social del pajarito.

La publicación llega tras las críticas que viene recibiendo debido a su forma de proceder en lugares públicos y la línea que baja a través de las redes sociales. Sin embargo, a pesar de que su descargo fue realizado en un terreno en el que asesor estrella se mueve como pez en el agua, las respuestas que recibió no fueron las esperadas. Es que muchos usuarios lo criticaron por su alto perfil, sus modos y el accionar del Gobierno en diferentes áreas.

Tras el primer tuit, Caputo realizó otra publicación en la que señaló que "el Estado argentino no está en crisis: el Estado argentino es la crisis. Siempre lo fue. Desde sus cimientos. Y mientras no entendamos eso, vamos a seguir girando en círculos, siempre al borde del colapso".

Antes del episodio con el fotógrafo, Caputo mantuvo un tenso cruce con Facundo Manes que terminó en una denuncia del diputado nacional contra el asesor de Milei. En síntesis, el radical acusó al asesor en la Justicia por "amenazas coactivas" y, además, por haberlo hostigado en su rol como legislador, tras haber emitido una opinión en el Congreso de la Nación.

El posicionamiento del denominado "monje negro" libertario llega en un momento de tensión con el sector de Karina Milei, sobre todo en cuando al armado político de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Tal como informó MDZ, en estos momentos los libertarios no descartan presentarse con dos listas diferentes en las próximas elecciones desdobladas. Habrá que esperar nuevas definiciones o, por qué no, más apariciones públicas de Santiago Caputo.