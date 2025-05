Cayó Ficha Limpia: una oscura sospecha sacude a la política

El kirchnerismo festeja. Cristina Fernández de Kirchner no tendrá limitación alguna para ser candidata a diputada a nivel provincial tanto como nacional por la provincia de Buenos Aires. La casta funcionó a pleno, en términos de los libertarios. El Senado rechazó la Ley de Ficha Limpia y eso implica, más allá de la decisión, que esa norma no podrá tratarse nuevamente durante este año. Camino libre, entonces, a las listas para cualquier condenado por delitos de corrupción o cualquier otro tipo, que no tenga sentencia firme, es decir, fallo de la Corte Suprema.

Las sospechas estallan y hay argumentos más que suficientes para escucharlas. La intención de apuntarle a Silvia Lospennato como candidata del PRO en la ciudad, la alerta que tuvo esta tarde Cristina en el Instituto Patria sobre la chance de cambiar el voto de los dos misioneros, los mismos que hace poco votaron a favor de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla como también otras leyes que pidió el Poder Ejecutivo, alcanzan para abonar varias teorías.

Cristina Fernández de Kirchner, con un doble conforme y condena a seis años de prisión en la causa Vialidad, es el caso más conocido, pero no el único que podría haber estado alcanzado. Ahora el peso cae sobre la Corte Suprema que debe expedirse y decidir si hay sentencia firme, para lo que ya dio vista del expediente al procurador Eduardo Casal, pero no hay que tener expectativas sobre un pronunciamiento de este tribunal en lo inmediato.

La realidad es que la Corte viene mandando señales al Senado para que se expida sobre ficha limpia antes de avanzar ellos con un fallo. En estas condiciones será extraño que los tres jueces, que además vienen de un episodio de intento de recusación de Ricardo Lorenzetti por parte de la exvicepresidente, se dediquen a emitir el fallo final sobre las condenas en la causa Vialidad.

El resultado de la votación del Senado deja heridas abiertas en todos los frentes y muchas mas sospechas que certezas. Javier Milei salió a criticar duramente a todos los senadores que votaron en contra de Ficha Limpia. Sus ministros también lo hicieron inmediatamente después de la votación a través de sus cuentas en X.

Se vivió esta vez en el Senado un episodio repetido en el Congreso y nuevamente repleto de sospechas y suspicacias. Carlos Arce y Sonia Rojas Decut quedaron en la mira inmediatamente: los senadores misioneros fieles a Carlos Rovira no tenían el voto adelantado y eran la incógnita de la noche. Las negociaciones de algunas provincias con el poder central siempre guardan sorpresas que los entendidos en las oscuridades que anidan entre las bancas siempre saben leer y preveer. Algo de eso hubo en las últimas horas alrededor del Senado.

En la Cámara de Diputados ya se había vivido una situación similar en el primer intento de votación de Ficha Limpia cuando oficialistas hicieron cola ante el consultorio del médico que tiene en el Palacio para pedir certificados por supuestas gastroenteritis generadas por el fiambre de los sandwichs que se sirven en esa Cámara. Esa vez el rechazo no llegó a votarse y dio paso en otra fecha a una sanción positiva, pero las sospechas y las declaraciones turbias de muchos legisladores sentaron las bases para pensar en un horizonte de traiciones cruzadas.

El daño a la confianza en el Congreso será difícil de curar. En un análisis sobre ganadores y perdedores la primera visión, fácil y obvia, ubica a Cristina al tope de la lista, pero habrá que analizar en el futuro inmediato como quedan los misioneros sospechados y en que lugar se coloca la propia Misiones que recibió ATN del gobierno nacional como casi ninguna otra. Hay muchos más a sumar de uno u otro lado en medio de sospechas innegables.

En el mismo listado es inevitable colocar a la elección en la ciudad de Buenos Aires. Hace tiempo se venía alertando del peligro que caía sobre Ficha Limpia por ser una norma impulsada e ideada por Silvia Lospennato, la primera candidata a legisladora por el PRO en CABA.

La propia Lospennato dirigió sus misiles en ese sentido: “A mi me llama la atención. Todos los funcionarios del gobierno salen al mismo tiempo a los dos minutos con el mismo mensaje. Como si se hubieran puesto de acuerdo”, dijo ni bien se supo que el Senado había rechazado Ficha Limpia.

Ficha Limpia se había transformado en una bandera para muchos votantes no kirchneristas, incluidos los que apoyan a La Libertad Avanza. En esos términos habrá que seguir más de cerca que nunca la elección porteña del domingo 18. ¿Qué tendrá más impacto en el electorado ese día? ¿Cómo se procesará en votos la sospecha de un acuerdo que permitió al kirchnerismo salvar a su jefa?

La figura de Lospennato, inclusive victimizada por haberle rechazado la ley, toma desde hoy una diferencia esencial que no tenía hasta ahora, sobre todo frente Leandro Santoro, que hace campaña intentando convencer que no tiene conexión con el kirchnerismo, otra ironía insalvable de esta campaña.

El Senado, por los acuerdos que fuera, rechazó ficha limpia. El kircherismo festeja, Cristina podrá ser candidata. Los votos son los votos y el Senado tenía todo el derecho de rechazar la ley, siempre que no hubiera burla al votante ni acuerdos por abajo del mostrador. La imagen de un parlamento dándole la espalda a la ciudadanía puede salvar condenados, pero puede resultar un tiro en el pie de alcances impredecibles.