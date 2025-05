Seis gobernadores se reúnen en medio de los reclamos por los avances de Javier Milei sobre la coparticipación

Una cumbre de gobernadores de diferentes partidos se celebrará este martes en la ciudad de Paraná en el marco del Consejo Federal de Inversiones, en medio de las fuertes tensiones entre las provincias y el Gobierno de Javier Milei por los ajustes a sus recursos y la amenaza de posibles reformas fiscales que profundicen aún más la caída de sus ingresos coparticipables.

El evento en el Centro Provincial de Convenciones lleva el título “Una hoja de ruta hacia un futuro federal” y tendrá como anfitrión al gobernador entrerriano Rogelio Frigerio, que recibirá a sus pares Axel Kicillof (Buenos Aires), Ignacio Torres (Chubut), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Raúl Jalil (Catamarca) y Sergio Ziliotto (La Pampa). También participará el secretario general del CFI, Ignacio Lamothe.

La reunión se da en un contexto de tensión creciente con el Gobierno de Javier Milei ante la posible implementación de una reforma tributaria destinada a incentivar la competencia fiscal entre las provincias con eje en el Impuesto al Valor Agregado.

Así lo anunció este lunes el ministro de Economía, Luis Caputo, al plantear que su gestión evalúa "dividir el IVA", medida con la cual la Nación cobraría una parte del impuesto -de entre 9 y 10%- y el resto se establece según el criterio de cada provincia, alimentando una "competencia fiscal".

“En términos del IVA, la idea es generar competencia impositiva entre provincias particularmente. Nosotros cobraremos lo que le corresponde a Nación sobre el 21% y las provincias pondrán su propio IVA", explicó Caputo en La Casa Stream.

Esa voluntad se suma al anuncio de fines de abril, donde Caputo adelantó que se "invitaría" a las provincias a una reforma y posterior eliminación del impuesto a los Ingresos Brutos, un impuesto que reciben directamente las gobernaciones y que es fundamental para sostener las finanzas provinciales en tiempos de cero obra pública nacional y caída de la recaudación.

En paralelo, otras medidas como la modificación de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunciada el jueves pasado al esquema de anticipos del Impuesto a las Ganancias o la eliminación de las retenciones del IVA a las exportaciones también representaron un duro revés a los ingresos coparticipables de los distritos.

En ese contexto, cerca del gobernador Axel Kicillof le aseguraron a MDZ que el encuentro entre los gobernadores será una oportunidad para elevar la voz y reclamar por "todos los recortes abusivos a los recursos de las provincias", que según la administración de La Plata son lo que posibilitan el superávit del Gobierno nacional.

"No se trata de una medida puntual. Es en general. El impuesto a los combustibles se sigue cobrando y no hay obras públicas donde se utilice, pese a que tiene una asignación específica. Los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) no se reparten acorde a la ley. Son muchísimos los ejemplos", enfatizaron desde el entorno del mandatario bonaerense.

Alrededor de Frigerio, un mandatario con un vínculo más fluido con la Casa Rosada, admitieron que "hubo malestar porque se tomaron medidas inconsultas sobre impuestos coparticipables", pero señalaron que "no se están haciendo cambios de fondo en la coparticipación" y la caída en los recursos provinciales es producto de la merma en la recaudación en general. Por eso, sostuvieron que "en el mediano y largo plazo no pierden recursos las provincias".

En ese sentido, comentaron que el gobernador del PRO está analizando junto con su equipo económico el impacto de las medidas sobre las arcas provinciales y plantearon: "Con Ganancias tomaron medidas financieras, tiene un impacto en el corto pero no en el largo. Lo del IVA es más complicado porque el Gobierno no lo explicó en profundidad y un tercio de ese impuesto va a financiar la Anses, por ejemplo. Está muy en el aire".

Sin embargo, desde la Casa Gris de Entre Ríos aclararon que el evento no se trata de una cumbre política para analizar las medidas y anuncios del Gobierno nacional, por lo que no habrá documento ni comunicado en conjunto. "Es un seminario de desarrollo productivo y modernización que organiza el CFI. Los ejes son federalismo, logística y obras publicas. Cada gobernador expondrá su mirada", agregaron.

La jornada también reunirá a ministros provinciales, representantes de cámaras empresariales, PyMEs, universidades y organismos públicos, que compartirán mesas de trabajo y espacios de reflexión sobre los desafíos del desarrollo federal. Con comunicado o no, la jornada podría enviar una foto con peso político a la Casa Rosda por su reclamo de fondo que atraviesa los colores partidarios.