Se quiebra el otro vértice de poder que trabaja en el gobierno con Karina Milei

"De mi no dicen las cosas que dicen de los otros, no?" se preguntaba un secretario de Estado que no quería que le pesen las acusaciones que ya se vertían sobre muchos de sus colegas que transitaban por la Casa Rosada previamente, mucho tiempo antes, del escándalo de $Libra. La recaudación clandestina y los manejos que ahora salpican a los principales armadores políticos de La Libertad Avanza por supuestas recaudaciones clandestinas en las áreas del PAMI, ANSES y contrataciones en general.

Sebastián Pareja debe estar preguntándose qué es lo que pasó para que, de una semana a la otra, fuego amigo torpedeara su conducción política de La Libertad Avanza bonaerense. Advertido o no, el lunes inició una movida que no sorprendió pero que reflejó su preocupación, al separar del armado político a sus principales referentes en la primera y tercera sección electoral.

Ramón “Nene” Vera, coordinador de la zona noroeste, y Fabricio Martínez, de la Tercera, se corrieron de la primera línea de fuego. Vera lo hizo en manos de su hija Andrea, que ejercía como su segunda, en paralelo de lo que armaba Luciano Olivera, quien originalmente se movía como alter ego de Pareja en la región.

En la otra región, el suroeste, Martínez apareció casi como una formalidad porque es el área de influencia del propio presidente de La Libertad Avanza y armador bonaerense. De hecho, Pareja pretende competirle a Cristina Fernández de Kirchner como primer candidato a diputado provincial en la Tercera Sección electoral.

El ahora responsable orgánico de “la tercera” es Juan Ossaba, de La Plata, "la octava". Su antecesor no podía resistir los embates de quienes le recordaban sus antecedentes como jefe barrabrava de Laferrere, equipo de la B Nacional radicado en La Matanza. Con él se sacaron fotos y escucharon sus conceptos dirigentes que se acercaron desde las orillas prestadas por Patricia Bullrich y José Luis Espert. Claramente, los separaba más que un océano de distancia.

Algo parecido sucede en "la primera" con Vera, quien se metió de lleno hace varios años "al cambio cultural" por pedido expreso de su hija, Andrea, ex candidata a intendente en Moreno. Con antiguas relaciones con el peronismo estructural de la región, el contraste del pasado con el presente lo ponía siempre en debate. De hecho, en Mercedes y Navarro los concejales iniciaron una impugnación contra su figura y los coordinadores locales que amenaza con revelar a otros pueblos de la región.

El comando que se reunía en el Ministerio del Interior y que tenía a los primos Martín y Lule Menem como representantes terrenales de la poderosa secretaria general de la Presidencia ahora también empiezan a tener dudas sobre el futuro de Pareja. Quizás esas preocupaciones las comparten con sus amigos del PRO. Ese mismo debate lo intentaron dar otros que llegaron desde el bullrichismo con escaso éxito.

A Pareja, no obstante, se le reconoce una lealtad a prueba de fuego. En las vísperas del ballotage, ante la defección de Carlos Kikuchi y todo su armado provisto con el apoyo massista, Guillermo Ferraro, fallecido y mal echado ministro de infraestructura, le confesó a este cronista. “Sebastián es el único hombre de confianza que tenemos en la provincia”. La posibilidad de defecciones y traiciones estaban a la vuelta de la esquina, y la fiscalización realizada en la ocasión, con la ayuda del entonces Juntos por el Cambio, ayudó a consolidar el 55% alcanzado por Javier Milei en noviembre de 2023.

A pesar de las charlas en las que se comprometen a bajar la belicosidad, aquí también las procedencias y los prejuicios superan las promesas que se realizan. Santiago Caputo y Karina Milei llegaron al poder desde mundos diferentes. El primero se puede relacionar con la casta, a la cual asesoró y con la que creció política y económicamente a través de la agencia de consultores MOVE. La hermana del presidente tiene como principal virtud ser la resistencia emocional de Javier Milei, nada mas y nada menos, pero con nula experiencia en lo relacionado con los armados y las relaciones, algo que en el mundo anarco libertario puede ser considerado un valor mayor que cualquier otro. Francos, respetado más que escuchado por la hermana presidencial

Cuando en noviembre del año pasado el Gordo Dan, el alias de Daniel Parisini, lanzó Las Fuerzas del Cielo en San Miguel, todas las sirenas sonaron en el campamento de Pareja, el presidente y armador de La Libertad Avanza bonaerense, pero fue la hermana de Milei, no en vano bautizada como El Jefe, la que le bajó el pulgar a ese armado.

Es que de San Miguel también es Agustín Romo, heredero de una vieja familia peronista, igual que Vera. Romo, presidente del bloque de la Libertad Avanza bonaerense, está políticamente muy cerca, para no decir que es parte fundamental del diseño político de Caputo. Por ende también es una fuente de financiación de la política al manejar la parte que le corresponde a su bloque de los contratos que se hicieron famosos por la aparición de Julio "Chocolate" Rigau.

El Jefe echó a Ramiro Marra, amigo de “Santi” de La Libertad Avanza y privilegió un armado propio a cargo de Pilar Ramírez. Recién el quinto lugar cayó para un aliado interno como Juan Pablo Arenaza, del grupo de Patricia Bullich. En Santa Fe, la situación no fue diferente. Ella eligió a Nicolás Mayoraz, que salió tercero, y el asesor presidencial, que conduce ARCA, AFI y varios ministerios, con más poder que el jefe de Gabinete, apoyó a Amalia Granata.

Por otros motivos, en el camino quedaron Joaquín De la Torre, Luis Rosales, Yamil Santoro, Victoria Villarruel, Oscar Zago, Francisco Paoltroni y muchos otros. Los que sufrieron también el destierro pero fueron reincorporados son José Luis Espert, a quien casi no lo dejan respirar, y la siempre complaciente Carolina Píparo.

Quienes quieren participar del oficialismo, tal cual lo dijo Pareja, lo deben hacer de manera gratuita. Lo que no expresó es que siempre estarán a prueba. No sólo están impedidos de armar una corriente, como Espert con su expresión original bonaerense o Patricia Bullrich y Diego Valenzuela, que presentaron Apertura Republicana, hoy casi escondida. Todos están obligados a seguir sin chistar el desconcierto provincial de sus ahora aliados.

Karina Milei ya lo dijo a través de su vocero oficial, Sebastián Pareja, también obligado a no apartarse un milímetro del discurso que le imponen. No habrá alianza electoral con el PRO, partido que si quiere participar con La Libertad Avanza, no podrá figurar como actor de ese acuerdo. Solo puede prestar dirigentes, que seguramente luego se venderán. Poco para un partido de poder que no acepta ser empleado, pero sí le encanta tenerlos, como lo demostró en toda su carrera Mauricio Macri.