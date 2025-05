Lombardi: "No creo en el toma y daca, pero nos hubiera gustado que Karina apoyara el buen rumbo de CABA"

La elección para legisladores porteños se acerca. La decisión de Jorge Macri de desdoblar la fecha con el comicio nacional aceleró la posibilidad de discutir los temas propios de la Ciudad, a pesar de la presión de La Libertad Avanza por nacionalizar el debate. El escenario porteño hoy tiene entre 17 partidos a los candidatos del PRO, encabezados por Silvia Lospennato y a los de La Libertad Avanza con Manuel Adorni en primer lugar, pero en el territorio juegan Javier Milei, Mauricio Macri y Jorge Macri en la definición de una batalla decisiva.

Hernán Lombardi es el segundo candidato en la lista del PRO y desde ese lugar le discute a la La Libertad Avanza su rechazo a apoyar un proyecto de ciudad que viene desarrollándose desde que Mauricio Macri llegó a la jefatura porteña por primera vez. En su propio rol como diputado nacional, Lombardi apoyó y garantizó la votación de los proyectos que pidió Javier Milei al Congreso y por eso hoy cuestiona el rechazo de Karina Milei como armadora de LLA en la ciudad, a cerrar un acuerdo que no pudo ser con el PRO.

En dialogo con MDZ Lombardi recuerda los cambios que el PRO impulsó en la ciudad y los que pueden venir en un futuro cercano en la administración Macri y la necesidad de discutir los temas que interesan a los vecinos cada día, en lugar de nacionalizar un debate que debe ser local. Veamos.

- Bienvenido a MDZ Hernán. Año de campaña y me da la sensación que hay un sobredimensionamiento de las elecciones locales. En la elección en la Ciudad de Buenos Aires, la elección en la provincia de Buenos Aires, la elección en Santa Fe parece que estamos jugando elecciones nacionales. ¿Lo ves así?

- Yo creo que eso es parte del bajo nivel de conocimiento institucional. En la Ciudad de Buenos Aires las elecciones desdobladas le permitieron a los porteños mostrar que querían sobre su propia ciudad, es una forma de respeto. Elecciones dobles ¿es una forma de respeto a la nueva Constitución del ‘94 o es una forma de respeto a la autonomía? ¿Por qué? Y porque el ciudadano elige en situaciones diferentes. Hay muchas provincias que no tienen la misma Constitución y elecciones separadas. A mí las elecciones separadas en principio me gustan, favorecen esa cultura democrática que tenemos en general todos los días.

- Pero esta parece distinta…

- Ahora hay mucho en juego en esta elección. Evidentemente se ha tensionado mucho por lo que ha sucedido hacia el interior de los espacios políticos. Yo nunca creo en las políticas de toma y daca: te doy esto, me das esto. Pero yo fui diputado hasta hace poco tiempo y soy ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad y te puedo afirmar que nosotros apoyamos desde el Bloque del PRO todas las medidas económicas del Presidente de la Nación. Las apoyamos por honestidad intelectual, porque pensamos que el equilibrio fiscal es la base de todo y sobre eso se puede construir.

- Eso el PRO no lo cuestionó nunca…

- Si no hay equilibrio fiscal, hay inflación; con inflación hay pobreza y es imposible pensar políticas de crecimiento y desarrollo. Por lo tanto, apoyamos, ahora no creo las políticas de toma y daca, pero nos hubiera gustado que el espacio que en este caso dirige Karina Milei en la ciudad apoyara, no por comodidad, que insisto, sino que apoyara el buen rumbo que tiene Ciudad de Buenos Aires desde los tiempos de Mauricio. Porque es un buen rumbo, porque es el sentido común. Esta ciudad está mucho mejor que en 2007. Si yo me paro en 2007, no existía el Metrobús, no existía la Policía, el Colón se venía abajo. Eso te lo puedo decir, si no se empezaba la obra el Colón se venía abajo.

- Esta bien, ¿pero ahora como sigue la gestión?

- Yo estoy feliz de la vida, de todo lo que se hizo estos años, pero hoy todo eso que se hizo tiene su correlato en el futuro. Yo digo para simplificar y que la gente entienda, cuando hicimos el Metrobus, como saben, yo soy hincha de Vélez y para ir por Juan B. Justo hasta la cancha de Vélez tardamos una hora y media; ahora con el Metrobús se tarda 25 minutos. ¿Ese Metrobús ahora cuál es? Sería una extensión actual de la propuesta del gobierno de Jorge como el trans bus y buscar que sea transversal, líneas transversales por toda la ciudad.

- Por ejemplo, la línea F. ¿Por qué necesitas la línea F de subte?

- Porque antes todo el tránsito iba sobre Plaza de Mayo, la 9 de julio, pero ahora hoy con el Home office, los cambios después de la pandemia, etcétera, hay mucha gente que va de un barrio a otro sin pasar por el centro y falta la conexión radial, como si fuera una telaraña.

- Ahora bien, hay una discusión sobre el financiamiento. Vos que sos ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad, lo sabe mejor que nadie. La ciudad está minimizada por la Nación que argumenta ¿qué produce la ciudad? Económicamente el PRO piensa igual que Milei a nivel macro, pero cuando vamos a los papeles la Nación le sigue debiendo a la Ciudad. Milei le sigue debiendo a la Ciudad de Buenos Aires, a la administración de Jorge Macri, unos 6.000 millones de dólares, aunque se regularizaron los flujos de coparticipación.

- Imagínate las obras que se pueden hacer con eso, pero yo digo lo siguiente, para ser claros: la ciudad produce el 20% de todo lo que se produce el país, Uno de cada cinco productos o servicios que se produce en el país es la Ciudad Buenos Aires y en la ciudad tenemos cultura, turismo, comercio, industria de emprendedores y sobre todo industrias de capital intelectual, lo todo lo que sea cerebro intensivo. Y todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Es impresionante lo que se puede hacer y lo que se hace y yo creo que es la gran contribución que puede hacer el PRO en la Ciudad de Buenos Aires para generar trabajo y empleo de calidad y bien remunerado.

- Hay de todo en la ciudad y eso incluye que es la cara de la realidad Argentina también. En algunos temas la ciudad que vemos también tiene que ver en cómo está la Argentina, no solo como la administra la Jefatura de gobierno, hablando, por ejemplo, la cantidad de gente que está en la calle, el porcentaje de esa gente que viene de otros lugares de la Argentina o de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo se gestiona esa realidad?

- Yo no veo que termine de haber una definición clara de cuánto carga la Ciudad de Buenos Aires, y lo digo más cabal sentido de la palabra, del peso de servicios que tiene que prestar a otras jurisdicciones. Bueno, hay un número concreto: hace unos años el número estabilizado era que 1200 personas vivían en la calle, ahora hay 5000 que viven en la calle. Ese incremento viene del abandono que hizo Kicillof en Buenos Aires. Además, entran 10.000 personas por día a lo que se llama vivir de la basura. Hay una presión enorme sobre Ciudad de Buenos Aires. La ciudad lo va resolviendo con las buenas políticas de Jorge Macri que se animó a cosas que nadie se animó.

- ¿Por ejemplo?

- Los manteros en Retiro, en la calle Avellaneda, en Parque Centenario. Primero es una invasión del espacio público, segundo, destruye el comercio legal. Hay que entenderlo, lo desplaza y además, muchas veces hay gestión de las mafias, porque tras la inocente persona que está con la manta hay una mafia atrás que le consigue el lugar, le consigue la mercancía y que lo explota. Jorge Macri desalojó en este año y medio todas esas cosas. Es el orden necesario para la ciudad. Jorge mandó la ley anti trapitos, que agrava las penas. Y esa lucha contra las mafias que Jorge ha dado en un momento de enorme presión sobre la ciudad, insisto, por el abandono el conurbano. Bien, ¿hay problemas? Sí, siempre hay problemas, pero la genética del PRO es tomar los problemas, analizar la evidencia y resolverlos, no negarlos.

- Viene la elección el 18 de mayo. Elección local para legisladores pero muy nacionalizada, sobre todo en la puesta en escena que quieren hacer algunos sectores, sobre todo el Gobierno nacional. Pero es una decisión local donde la gente quiere que hablen sobre las cuestiones de todos los días. Ahora, aunque resulte una obviedad el gobierno de Jorge Macri sigue al menos por dos años y medio más todavía después de esto. ¿Cómo los imaginas?

- Que no le pongan trabas a un gobierno que quiere desarrollar su acción. Acá la cuestión es que se le han puesto muchas trabas, lamentablemente buena parte de las trabas se le puso el bloque que responde a La Libertad Avanza.

- ¿Cuáles fueron los casos más complicados? Mauricio Macri insiste en todo el apoyo que el PRO le dio a Javier Milei en el Congreso para salvarle las leyes que pidió y que nunca hubo apoyo político en la ciudad.

- Por ejemplo, la ley de Presupuesto. No votaron la ley de Presupuesto pese a que hubo rebaja de impuestos porque argumentaban que había más impuestos. El debate político no me preocupa, me preocupa cuando se miente. La verdad verdadera es que el Gobierno de la Ciudad gastó el año pasado $ 860 mil millones menos en gasto político, el 8,6%. Yo creo que fue a rebaja de impuestos. Ahora se mandó una ley de tasas para bajar a cero 70 trámites; 150 tasas dejaron de existir o se bajó la alícuota el año pasado, pero no se pararon las obras. Porque aquí hay verdadero secreto: el equilibrio fiscal no se discute.

- Ustedes dicen hecho con bisturí y no con motosierra…

- Con precisión, con bisturí. Si no lo hacías el Colón se venía abajo. ¿ Viste lo que es el tránsito en la ciudad? Por eso se planea el rulo de Pampa, por decir algo, o se planean más obras por abajo de los ferrocarriles? Bueno, porque las ciudades van cambiando, necesitan una lógica inversión en infraestructuras.

- ¿Por qué Karina Milei está obsesionada con esta elección de la Ciudad de Buenos Aires?

- Mira, yo respeto a todo el mundo. Me parece que el punto central acá es no tomar a los porteños como botín de uso; no es cómo mejoramos la calidad de vida de la gente. Hay que aprovechar la buena voluntad, generosidad y la honestidad intelectual del PRO para apoyar el programa económico. Yo fui diputado hasta hace un mes y medio, voté todo. ¿Pero por qué? Por convicciones, porque creo que el equilibrio fiscal es imprescindible. Y voté y aplaudí y yo no tengo problemas en decirlo. Pero al mismo tiempo digo mira, no hay que romper el modelo de la ciudad, está bueno, vivimos mejor que hace dos años y además tenemos un proyecto para seguir viviendo mejor. Está bueno, no hay porque romperlo.

- Vamos a lo tuyo. ¿Qué hay para ofrecer para el futuro en el ciudad en materia de desarrollo económico?

- Primero hay problemas coyunturales y uno muy serio producto de las nuevas tecnologías, pero también de la pandemia, en todo lo que es el centro. Para allí hay un plan de desarrollo. Hay un problema muy serio: el centro está abandonado, cada vez circula menos gente y hay problemas de seguridad. Hay que buscar que más gente vaya a vivir. El centro es un problema, es un desafío.

- Vos crees que el PRO ahí puede hacer un equilibrio más fino entre el lugar hasta donde tiene que llegar el Estado y el momento en que hay que retirarse. Es un proceso dinámico, el Estado entra y sale. ¿Vos cree que el PRO lo puede hacer mucho mejor que lo que puede hacer otro partido?

- Sí, sí, porque tenemos esa sensibilidad, porque sabemos abrazar sin aplastar. Una cosa es abrazar y cuidar del Estado. Porque también está el Estado que te lleva el cheque a tu casa todos los días y que hace que la gente se olvide como hay que trabajar. Pero al mismo tiempo vos dijiste una cosa muy importante Rubén: entra y sale, el estado inteligente entra y sale y no se queda pegado, entra ayuda y sale, pero ayuda.

- Hernán muchas gracias. Suerte.

Mirá la entrevista completa