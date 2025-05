El Gobierno congeló la campaña bonaerense y se concentra en la elección porteña

Tras suspenderse toda la actividad partidaria por la muerte del Papa Francisco, La Libertad Avanza recapituló la estrategia y dejó en suspenso la campaña en la Provincia de Buenos Aires y se concentra en la elección porteña y en algunos distritos provinciales, donde tiene cierta expectativa, como en Jujuy y Chaco.

El martes 22 de abril se iba a realizar el congreso libertario, con la presencia de Javier y Karina Milei, además de distintos ministros y otras figuras del partido. Se pretendía lanzar la candidatura de José Luis Espert y contar con miles de militantes y dirigentes, con el objetivo de “coordinar proyectos en la Provincia, bajando la idea de la motosierra a todos lados”.

Se trataba de un claro desafío al gobernador Axel Kicillof, al serr un acto que se iba a montar en La Plata, la capital bonaerense. Sin embargo, la Casa Rosada postergó la actividad por la conmoción que representaba el fallecimiento del sumo pontífice argentino y, hasta este día, no tiene fecha prevista. "No tenemos nada programado", comentan, de manera escueta, los voceros.

Si bien es cierto que hay más tiempo en la contienda provincial, el Ejecutivo mostraba un nítido interés por desplegar una presunta fuerza territorial en rodeo ajeno, creyendo que puede vencer “al populismo” en su histórico bastión. Lo más parecido a campaña fue la presencia de Espert en el discurso de Javier Milei en la Expo Efi, evento empresario que se desarrolló el miércoles.

Gran parte de la atención está puesta en la contienda porteña del próximo 18 de mayo. En los pasillos de Balcarce 50 afirman que le están compitiendo “palmo a palmo” a Leandro Santoro por el primer lugar, dejando supuestamente atrás al PRO.

Para apalancarlo al vocero Manuel Adorni, primer candidato a legislador, el mandatario y la secretaria General de la Presidencia acudieron a Lugano, donde buscaron mostrar “donde no llega el macrismo” y apelar a un votante humilde, mayormente un trabajador no registrado, que apostó por el líder libertario en 2023.

En los despachos de los armadores del oficialismo marcan que el portavoz y el presidente tienen previsto este lunes, a confirmar, una entrevista en el streaming partidario Carajo y enfatizan en que se está definiendo un cierre de campaña en una plaza, preferentemente en zona norte.

Siguen los tironeos con el PRO y hay conversaciones con la UCR en PBA

En medio del aumento de la tensión entre Mauricio Macri y el Gobierno, los libertarios aceleran las negociaciones en la Provincia y tienen como prioridad afianzar una estructura política que evite resignar poder territorial en los distritos importantes.

Es conocido que LLA no cuenta con un partido que tenga una representación pura en todo el país. En muchas provincias se tejen alianzas con espacios regionales y en algunos casos se arriesgan a no poder presentarse. En el interior de la Provincia de Buenos Aires sucede algo parecido, donde no hay grandes bases para poder crecer en un corto tiempo, más allá de la propia imagen de la gestión nacional. Se trata del principal motivo por el cual las conversaciones con el PRO siguen su curso. El partido amarillo cuenta con intendentes y un fuerte armado que puede ser útil para el Gobierno.

Sin embargo, apareció otro partido que puede ofrecerle traccionar votos en lo más profundo de la Provincia. Se trata de la UCR, que cuenta con 27 jefes comunales bonaerenses y cuenta con un despliegue partidario que le compite mano a mano al peronismo en varias secciones electorales.

Los principales colaboradores de Javier Milei mantienen diálogo con distintos dirigentes del radicalismo. Tal es el caso de Maximiliano Abad, senador nacional y presidente del Comité bonaerense de la Unión Cívica Radical. Si bien el marplatense ha tenido posiciones zigzagueantes con el Gobierno libertario, con aprobaciones a leyes claves en 2024 y un reciente voto negativo a los candidatos a la Corte Suprema, es uno de los legisladores dialoguistas que la Casa Rosada está hablando, apuesta a mejorar su relación y hasta formalizar una alianza electoral que le dé réditos a ambos espacios. "No hay foto porque no tienen un Mauricio intentando romper todo", señaló un funcionario clave, en diálogo con MDZ.