Difonso: "Cornejo está dejando a Mendoza en decadencia"

Jorge Difonso tiene una dilatada trayectoria política y ahora busca construir un espacio opositor tras la experiencia de la Unión Mendocina, espacio que se diluye. Por eso en las calles del Gran Mendoza apareció una campaña de publicidad con una pregunta. ¿Cornejo o Difonso? En la foto está el diputado provincial de La Unión Mendocina tendiendo la mano a dos hombres y con una sonrisa en su rostro. El sancarlino es uno de los dirigentes que tomó como eje político la oposición a la minería desde que se sancionó la ley 7722. Esa actividad ha tomado impulso. Con una provincia en crisis productiva y con el impulso a esa actividad, hay dudas sobre el futuro: ¿qué puede hacer Mendoza para revertir esa situación?. Según el legislador es "el Estado" el que tiene que convertirse en motor económico.

En lo político, Difonso provoca mirando a Cornejo, pero arrastra aún el vínculo reciente que tuvo con Omar De Marchi en la UM. Aunque tuvo vínculos con dirigentes nacionales como Rodríguez Saá y Sergio Massa, ahora apunta a un frente netamente provincial. ¿Qué busca Difonso en el comienzo del año electoral ? Las respuestas, en esta entrevista con MDZ.

-Nos sorprendimos con unas fotos en las calles que dicen 'Cornejo o Difonso'. ¿Qué es eso?

- Sí, es una forma de también mostrar la tarea legislativa que estamos haciendo. Nosotros entendemos que Mendoza necesita la construcción de un espacio alternativo a Cornejo, que está terminando y realmente está terminando muy mal. Creo que nos está dejando un legado a los mendocinos que se podría resumir como una decadencia de Mendoza, en donde ha tenido un espíritu muy municipalista para la gestión, muchas plazas, ciclovías y las rutas provinciales destruidas. La seguridad no se puede abordar con preventores, se tiene que abordar desde otro aspecto. Una justicia que da la sensación de justicia militante, con falta de independencia, los docentes peores pagos del país. Los médicos yéndose de Mendoza. Nuestra economía regional destruida, como nunca antes se vio. Y con el foco puesto en un modelo extractivista que no tiene mucha relación con Mendoza.

-Históricamente su postura ha sido en contra de la minería metalífera. ¿Cómo se para teniendo en cuenta que se ha avanzado sobre el tema y el gobierno quiere avanzar más?

-Para que exista minería metalífera deben darse una serie de circunstancias. Primero y principal, que tenga consenso social en el lugar donde se va a desarrollar y además río abajo, de todos los que van a estar en forma directa o indirecta perjudicados o beneficiados en esta situación. Creo que la cabeza de los ríos que se está hablando, en este caso Uspallata, va a impactar en todo el Gran Mendoza. Y esto tiene que tener un aval de toda la ciudadanía. Cuestión que hoy no la tiene, ni en Uspallata ni en el Gran Mendoza. En el caso de Malargüe entiendo que tampoco, porque no se le ha consultado a la gente de San Rafael o General Alvear. Hay que saber qué piensa de que se desarrolle ese tipo de minería en el lugar. Y por otro lado, el cumplimiento de las normas, el control. ¿Quién va a hacer el control? ¿Las mismas personas que dejaron en Irrigación que se contaminara todo un acuífero y a la persona que lo denunció la sacaron del cargo? ¿O las personas que han controlado las inmediaciones de la refinería y han producido un impacto ecológico muy fuerte en todo ese acuífero?. Nosotros entendemos que en Mendoza eso no está garantizado con este gobierno. Vemos que además se tuvo que modificar el Código Procesal Minero para hacer esta acción, pasando a un monopolio del manejo del negocio minero en una empresa. Crearon una empresa provincial minera para que monopolice el otorgamiento de los derechos, donde se ve que exfuncionarios del gobierno se hacen cargo de empresas titulares de derechos mineros, o ex profesionales vinculados al sector minero pasan a ser funcionarios del gobierno.

-Pero Mendoza tiene una pobreza productiva. El gobierno entiende que no le queda otra que hacer minería metalífera.

-Permitime disentir, porque no es así. Eso de que Mendoza está pobre y que no le queda otra cosa que hacer que la minería metalífera, es un concepto errado. Quien diga una cosa así me parece que no conoce a Mendoza. Tiene una matriz productiva muy importante que ha sido prácticamente abandonada por el gobierno provincial. Podemos ver que la vitivinicultura, el turismo, la producción primaria, que son otras producciones locales a las que se les puede agregar valor, han sido abandonadas.

- Hay más de un tercio de los mendocinos afuera del sistema productivo, que trabajan precariamente, tienen bajos ingresos. No alcanza con lo que se produce hoy.

-Sí. Pero veo un Estado ausente, y que no solo no ayuda, sino que juega en contra. Una región para que se desarrolle tiene que tener buena conectividad; rutas, acceso, internet. Buen centro de salud, buen sistema de transporte. Una rentabilidad en los productos, poder pagar el agua. Un montón de cosas que el gobierno no te lo da.

-Pero alguien tiene que poner el capital, la inversión para generar riqueza

-El Estado...hoy están poniendo la plata en la bolsa, en Wall Street. Los ahorros de Portezuelo está en la timba, generando inter eses y comisiones. No hay una política de desarrollo económico. Estoy convencido que esto no va a llegar solo desde el privado. Tiene que haber una política de Estado de muchos años. La locomotora tiene que ser el Estado. El Estado podría fomentar y no lo hace. No solo no ayudan, sino te la complican. Como no le han podido encontrar la vuelta, le echan la culpa a la minería. Son ellos que no han sabido desarrollar Mendoza. Falta un programa de economía regional que genere empleo.

-La duda sigue sigue siendo cómo generar valor y riqueza si seguimos haciendo lo mismo

-La caída económica se debe a una mala gestión. No han seguido la tendencia que tiene nuestra economía regional. No se han hecho eco y no le han dado agregado de valor. En el tema de la vitivinicultura, donde los precios no alcanzan a cubrir los costos. Lo mismo con el tomate, la fruta. El Estado no solo ha estado ausente, sino que ha hecho goles en contra. La economía mendocina se ha caracterizado siempre por tener pequeñas unidades productivas. Esta idea de dejarlos sueltos, genera que la tierra pasa a pocas manos y el pequeño productor sale de juego. No ha intervenido en medidas arancelarias y para arancelarias. En los caminos rurales, no se puede sacar la producción y esto hace que sea un agregado a los costos, no somos competitivos, no se está negociando que nos permitan colocar aranceles o controles para los productos que ingresan, que compiten con los productos mendocinos. Que al menos tengan los mismos controles fitosanitarios que le exigen a los mendocinos que sacan la producción al exterior. Está entrando, por ejemplo, pulpa de tomate que viene desde Perú sin ningún tipo de control en tambores y así es como se vende, sin saber el nivel de calidad que tiene, el grado de calidad que puede obtener. La producción local es imposible que pueda ponerse competitiva con esta falta de reglas. El gobierno debe hablar con la Nación y negociar esta situación. El vino chileno con relación a Estados Unidos está 6% con menos aranceles que el mendocino, 15% menos aranceles en China que los vinos mendocinos.

-Pero todo eso depende del gobierno nacional

-Pero debería haber una palanca fuerte de lobby. Hacer una acuerdo para que esa desigualdad impositiva se elimine. Los chilenos nos han ganado un montón de mercado…

-Esas industrias no generan todo el valor que Mendoza necesita…

-No me detengo ahí, dejan entrar productos a los que no les piden nada y compiten con los productos locales…

-Eso va a pasar más porque el Gobierno nacional apunta a más apertura

-Para colmo está esa tendencia. Hay una dejadez enorme. El valor del agua lo han multiplicado. Son temas que van a la línea de flotación de la economía regional. Vas sumando…no se puede andar por los caminos, por los caminos rurales. Un puntano, un cordobés está orgulloso de sus rutas. Acá lo han abandonado. Para mí no ha sido acompañada esa economía por el Gobierno. Es una consecuencia no solo del libre mercado. El Gobierno no ha estado a la altura. Pasa también con las Pymes nuestras, con la presión impositiva que hay. Le han puesto impuestos hasta a la factura de la luz, el agua. Es terrible. Hay un abandono a la parte productiva. El turismo se vino abajo. Convenía por el tipo de cambio, pero no hay ninguna política de estado de promoción. El tema del corredor productivo, los servicios que podríamos tener. No hay políticas para aprovechar la ruta 7. No hay nada. No se hace lobby. Son temas de gestión y lo han abandonado. Lo han llevado más por el lado de la excusa. Dicen que no pueden hacer minería por la 7722. Eso es mentira. Vale se les fue y no por la 7722, se les fue porque los cansaron en la burocracia y otras cosas más el Gobierno.

-Hay otra actividad extractiva que ha sido clave en Mendoza, como el petróleo. ¿Se oponen también?

-En el tema del petróleo lo han dejado caer. Los neuquinos hicieron un desarrollo grande. Acá no se hizo nada. Ahora hay un cambio de empresas y ni siquiera garantizaron las fuentes laborales. Va a haber un despelote grande en estos días con todos los empleados que están sacando. No es culpa del privado, porque ellos hacen su negocio. Es culpa de que no se ha desarrollado una política del sector petrolero

-¿Qué cree que hay que hacer?

-La han dejado caer al petróleo. No se han puesto la camiseta de Mendoza, sino la de los empresarios. Todos los beneficios de las concesiones y en las prórrogas y los controles ambientales han sido a favor de las empresas y no de Mendoza. Distinto en Neuquén con el compre local desarrolló la industria. En Mendoza ha habido una pésima gestión de la economía. Hay una mala praxis total. Le echan la culpa a la minería, cuando en realidad dejaron caer todo lo demás. O para potenciar o mantener lo demás. Ahora hay menos rendimiento productivo y empleo que antes. No quiero saber lo que va a hacer este invierno…

-La minería es una industria de largo plazo, que puede generar valor. ¿La descartan como actividad?

-Debe haber una minería controlada con estándares de calidad. Que se cumplan las leyes, que haya control ciudadano. Con los ejemplos de malos controles, la ciudadanía no confía. Pasó en Lunlunta, pasó en los puentes de la Ruta 40, pasó con las personas que sacan cuando se pretende controlar; que los sacan del cargo.

-¿Ustedes como opositores a la actividad podrían ser parte de los controles?

-Yo digo más que nada la ciudadanía. No pondría en un nombre o alguien. Que la ciudadanía tenga la posibilidad de controlar y la certeza de que se van a cumplir las leyes. Que la minería va a estar controlada. Pero hacen todo lo contrario. Hay un recorrido: modificaron el Código de Procedimiento Minero, se hicieron un traje a medida; crearon una empresa que maneja los derechos mineros en la que exfuncionarios son parte; otros abogados que estuvieron vinculados también aprovecharon. Quieren hacer un Código de Aguas. Dan toda la sensación de complicidad, de impunidad. Cornejo cree que todo lo que haga no va a tener consecuencias. Hay una gran sensación de impunidad, como que no va a pasar nada. Como que se manejan con total impunidad por tanto tiempo de manejar la justicia, los organismos, todo.

Difonso en la entrevista con MDZ

Foto: Rodrigo D’Angelo

- Recién nombró el tema de los caminos rurales, ¿cuál es la problemática para usted?

-Están intransitables, no tienen mantenimiento y no me refiero solo a una región, es general, primero los caminos provinciales, los rurales y los nacionales que Mendoza podría solucionar con un convenio con la Nación como muchas veces se ha hecho para hacerle mantenimiento. Tenés en el Norte, la ruta que va a Lavalle es terrible, no se puede transitar. En el Este igual, la ruta 40 que va al Valle de Uco, los puentes rotos hace 5 años. En el Sur de la provincia, los caminos rurales destruidos, es decir esa inversión que tiene que hacer el gobierno. Un puntano, un cordobés, un santafesino... están orgullosos de sus rutas porque pueden transitar, hay rutas nuevas, hay un buen mantenimiento, cosa que en Mendoza evidentemente no. Esta situación encarece los costos de la logística del transporte, más allá de que también somos una de las provincias que hemos dejado caer el sistema ferroviario, casi mil kilómetros de vía que no han sido recuperadas, es más, que han sido abandonadas y esto sería una forma de competencia para el transporte que abarataría los costos con relación a otras regiones que sí tienen esa posibilidad.

-Sí, y con el gobierno nacional ese capítulo parece haberse cerrado...

-En este punto no nos centralizamos sólo en el ferrocarril estatal, sino que pueden haber cooperativas que se hagan cargo, como en otros lugares, o el mismo sector privado si puede tener una inversión a mediano o largo plazo, pero han cerrado cualquier tipo de posibilidad y en este punto creo que el gobierno necesita como un aire fresco para renovarse, es una parte de los legados que nos está dejando Cornejo.

-Otro de los temas que viene trabajado es el tema de la energía en el Sur

-El gobierno ha olvidado a las centrales hidroeléctricas. Recuerdo a un gobernador de la década del 80, del mismo color que el presidente Alfonsín, que fue el gobernador Felipe Llaver, pelearse con la Nación para defender los Nihuiles. Son una fuente de energía, una de las primeras en todo el sistema interconectado nacional, que nos genera también regalías para la provincia, y en este caso, o sea, actualmente, se abandonaron. A tal punto ha llegado el abandono que tenemos dos centrales destruidas por la desidia del gobierno provincial. No se sabe cuándo se van a recuperar, no están en funcionamiento y esto hace que tengamos menos energía, por ende la energía que tenemos es más cara y la terminan pagando todos los vecinos en su domicilio, en su industria, en su pyme, en su pozo para producir, para sacar, para regar en la finca.Todo esto son cuestiones centrales que históricamente los mendocinos hemos cuidado, hoy están abandonados y en un marco de decadencia total.

-Ha sido muy crítico con el gobierno de Mendoza en la entrevista. Sin embargo desde el 2015 a esta parte, Cambia Mendoza es quien ha ganado las elecciones. ¿Por qué piensa que no hay otras alternativas? Y también le quiero preguntar si estás pensando en ser parte de otra alternativa ya sea en estas elecciones o más adelante.

-Creo que Cambia Mendoza en su momento significó unirse todos para cambiar el signo político de la gestión que había ya que el gobierno de Paco Pérez terminó muy mal y había poca expectativa, o sea que la vara quedó muy baja entonces con eso Cambia Mendoza, con un modelo que diría municipalista, va ganando las últimas elecciones. Pero creo que hoy Mendoza necesita un desarrollo productivo que tenga que ver con la Mendoza del futuro, con una provincia que no se caiga en comparación con la vecina, como hablábamos recién, si vos la comparás con San Luis, con Neuquén, con San Juan, con Córdoba, con Santa Fe, Mendoza se ha venido a pique, cuando antes era muy importante en la geopolítica del país, en esta zona, esta región. Para esto creo que se requieren muchas cosas, creo que Cornejo está terminando mal su periodo. Creo que tiene está dejando un legado que tiene que tomarlo un mendocinismo que esté más allá de lo que pasa en la nación que se plante a negociar y a exigirle a la Nación y no a mendigarle. Jorge Difonso en la entrevista con MDZ

Foto: Rodrigo D’Angelo

Hoy vemos que el gobierno provincial está tratando de medigar políticamente un acuerdo con Milei- Cornejo para ir juntos en las elecciones. Cornejo ha metido un volantazo hacia la Libertad Avanza, así como lo hizo en su momento con Kirchner, después lo hizo con Macri y ahora con Milei por una cuestión electoral. Pero entiendo que esto no se traduce en una mejora de la calidad de vida de los mendocinos. Muy por el contrario, no le están exigiendo a la Nación la mejora del Paso a Chile, de las rutas nacionales, las condiciones económicas para la importación, que no se perjudique a los productos mendocinos. Acá hay simplemente una especulación electoral. se requiere un espacio que sea 100% mendocino, creo que en eso es lo que hay que trabajar .

-¿Y con quiénes?

-Sí, evidentemente esto hay que hacerlo con una mirada desde Mendoza para el país y no desde Buenos Aires hacia Mendoza, entonces es difícil porque el condimento es ese normalmente los temas de agenda son temas nacionales pero si Mendoza no se ordena desde acá, evidentemente va a ser muy difícil, va a salir siendo un furgón de cola de lo que pase en la Nación. Para eso creo que tenemos que tener la madurez, la experiencia y también la frescura de incorporar no solo un frente político, sino que sea un frente productivo, que incorpore productores, un frente que tenga miembros de la cultura, o del deporte.

-Ya han tenido algún intento así…

-Creo que tiene que haber una gran transformación en Mendoza que tiene que ver con cambiar modelos. Con la regionalización por ejemplo. Yo hablo de la eliminación de los concejos deliberantes y que la toma de decisiones pase a ser regional. El Unicipio, el Secano, el Valle de Uco y el Sur. También debe haber una reforma del Estado. Los concejos deliberantes no tienen nada bueno, pasó a ser una foto de museo. El frente, para que tenga consistencia no solo debe ser político, sino con referentes sociales, empresarios, gente de la cultura, del deporte. No solo una alianza política.

-Hoy es parte de la Unión Mendocina, que insinuó algo, pero se desinfló solo

-Fue incipiente con eso. No alcanzó, faltó más amplitud. Debería ser ese espíritu, pero más ampliado.

-Ahora, no sostuvieron esa estructura

-Es difícil sostenerla cuando no es por una cuestión ideológica. La idea es que pueda haber peronistas, radicales, liberales…ese espacio cuesta porque no hay una unidad ideológica, pero sí de objetivos y regional. Tiene que ser la cuestión provincial, el mendocinismo, lo geográfico; no lo ideológico. Con la Nación, no sentándose a concederle sino imponiendo las convicciones y que se necesitan para la provincia. Primero Cornejo se entregó al kirchnerismo, después a Macri y ahora se quiere entgregar a Milei. Eso le sirve a él nada más , no le sirve a la gente.

-Compartían liderazgo con De Marchi. ¿Cómo está esa relación? ¿Siguen siendo aliados?

-En lo personal tengo buena relación. Él tiene una visión más cargada en lo ideológico. Es más liberal. Después de la elección fue convocado por el Gobierno nacional y él tomó una decisión personal, no fue una decisión de la Unión Mendocina. Se fue al Gobierno y está trabajando ahí. Hemos tratado de darle proyección a la UM. En lo político lo veo más en Buenos Aires que en Mendoza.

-¿Tienen una referencia nacional?

-No. Tiene que ser 100% provincial. La UM fue algo primario que ahora tiene que ser más grande.