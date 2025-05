Revelan el rol que Milei le habría asignado a cada uno sus perros en su “gabinete”: quién es quién

El periodista Juan L. González, autor del libro “El Loco” y “Las fuerzas del cielo”, volvió a poner sobre la mesa el costado “místico” de Javier Milei con detalles insólitos sobre la vida del presidente. En un rejunte de historias y anécdotas, González reveló un supuesto chat donde el libertario describe las funciones clave que cumple cada uno de sus perros dentro del Gobierno.

En una entrevista con “Hay Algo Ahí”, por Blender, el escritor afirmó tener las pruebas de que el presidente vive experiencias sobrenaturales desde los 11 años que, según plantea, motoriza el accionar del presidente en los momentos más cruciales de su vida.

Si bien el rasgo mesiánico de Milei no es una novedad, ya que basa gran parte de su narrativa política señalándose a sí mismo como un líder que viene a liberar a los argentinos, las nuevas versiones sobre su vínculo con lo místico plantean una direccionalidad absoluta entre sus “experiencias” sobrenaturales y sus decisiones de gobierno.

Desde la campaña electoral de 2023 pareciera que el punto débil del presidente son “hijos de cuatro patas”, Conan, Milton, Murray, Robert y Lucas. Pero a los históricos rumores sobre la muerte de ellos y la clonación, González le sumó la perlita de un chat de un íntimo amigo del presidente.

En esa supuesta conversación, Milei revela la función que cumple cada uno de sus perros en su especie de consejo canino. “Milton muestra el futuro: ya sabe cómo va a salir la elección; Murray elabora el enfoque filosófico; Conan arma la estrategia; Robert me ayuda a ver mis fallas y me contiene emocionalmente al tiempo que pelea contra la oscuridad; Lucas, el Angelito, Y encima ahora abre el canal de luz que me permite recibir información del uno”, habría dicho el presidente, alegando una conexión con Dios.

El presunto chat data del 2020 con el examigo de Milei, Mariano Fernández, a quien el libertario no solo le confesó lo que vivía con sus perros, sino también con la mascota de otro economista “Es más, te paso un dato: Baco, que era el gato de Diego Giacomini, sabe teoría monetaria”, le habría dicho el libertario para convencerlo.