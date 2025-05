Máxima cautela en el Gobierno por la situación de Nahuel Gallo, tras la liberación de su familia

Predomina el hermetismo en el Gobierno nacional, tras el operativo secreto que permitió la salida del país de la pareja y el hijo de Nahuel Gallo, el gendarme argentino que está secuestrado en Venezuela por el régimen de Nicolás Maduro.

La información no fue divulgada oficialmente y se manejó bajo siete llaves. Se trató del mismo modus operandi que con el rescate de los cinco asilados que estaban en la Embajada de Argentina en Caracas, donde intervino especialmente el Gobierno de Estados Unidos.

Ningún funcionario del Ejecutivo confirmó la noticia públicamente ni mucho menos brindó detalles del dispositivo para salvar a los familiares del efectivo, cuyo paradero es desconocido.

Durante el mediodía la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, estuvo en Casa Rosada con una serie de actividades cerradas. MDZ se encontró con ella, quien pidió no referirse al respecto: “No puedo hablar”. En ese mismo sentido, el vocero Manuel Adorni suspendió una conferencia de prensa que estaba prevista a las 11.

Fuentes oficiales sostienen que “se continúa el trabajo para dar con Gallo” y que “por una cuestión de extrema sensibilidad no se puede brindar ninguna información”.

Griselda Heredia, la madre de Nahuel Gallo

Sobre esta noticia, Griselda Heredia, madre del gendarme dijo: “Me estoy desayunando con el tema porque no sabíamos nada. La desesperación mía es porque si a ella la liberan, ¿en qué situación queda mi hijo?“.

“Cuando dije que ella no es la esposa, la señora se ofendió tanto que nos bloqueó a toda la familia, así que no sabemos nada ni vamos a tener información por parte de ella. La parte argentina es el tema, Bullrich no nos avisó nada, y soy la mamá, por favor… Me preocupa en qué situación queda mi hijo ahora", expresó, en diálogo con DNews.

De acuerdo con lo que recopiló este medio, el traslado se realizó íntegramente por tierra, y hasta este miércoles por la mañana madre e hijo se encontraban resguardados en un lugar seguro en Bogotá, a la espera de volar hacia Buenos Aires.

La salida de María Gómez García del estado de Anzoátegui, donde residía con su madre, fue acelerada por el temor a una nueva ola de detenciones ocurrida días antes de las elecciones regionales en Venezuela. El régimen de Nicolás Maduro arrestó a cerca de 70 personas, en un contexto de tensión creciente que incluyó incluso la detención de otro ciudadano argentino, el abogado Germán Darío Giuliani.