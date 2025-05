"Me incineraste": los polémicos mensajes de Fabiola Yañez a Alberto Fernández

El enfrentamiento judicial entre Alberto Fernández y Fabiola Yañez volvió a sumar un nuevo capítulo. Tras el escándalo por la violencia de género que el expresidente ejerció sobre su expareja, se conocieron una serie de mensajes que reflejan la tensa relación entre los protagonistas de la historia.

En las últimas horas, el fiscal federal Ramiro González entregó a la querella de Fabiola Yañez y a la defensa del ex presidente Alberto Fernández copia del peritaje de los mensajes sobre dispositivos electrónicos secuestrados al ex mandatario en la causa por violencia de género hacia la ex primera dama.

""Me incineraste ante un país estando embarazada de tu hijo", le dijo la ex primera dama al expresidente. En la audiencia a la que asistieron los abogados de ambas partes, la fiscalía descargó la información y la entregó en discos duros, informaron fuentes judiciales a la Agencia Noticias Argentinas.

En otro de los mensajes, Fabiola le recriminó a su ex pareja: “No tengo nada que hablar con vos porque seguro me terminás pegando como siempre”.

En definitiva, el material aportado es una copia forense de los mensajes que intercambiaron el ex presidente, Yañez y la madre de esta última, Miriam Verdugo, en una pericia que estaba pendiente pese a que Fernández ya tiene procesamiento confirmado en este caso por la Cámara Federal porteña.

Al trámite asistió uno de los abogados de Yañez, Mauricio D Alessandro, y la defensora del ex presidente, Silvina Carreira. En este sentido, la fiscalía como las partes analizarán si en base a esos mensajes se deberían pedir más pruebas, como citar a nuevos testigos, o si la investigación ya está en condiciones de ser enviada a juicio.