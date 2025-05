Daniel Orozco reaparece con un sugestivo mensaje y un acto político

Jugar con el misterio es un recurso permitido en muchos ámbitos de la vida y el marketing político no es algo ajeno a esta estrategia. La frase #ElijoCreer, remite a la alegría de las tres estrellas, es decir del tercer campeonato que la selección argentina de fútbol ganó en diciembre del 2022. Incluso, la Asociación Argentina de Fútbol (AFA) hizo un documental homenaje con ese nombre con la voz de Ricardo Darín en off. Bueno, pero esta vez se trata de otra cuestión. Este hashtag (#) es el relanzamiento del exintendente Daniel Orozco, que tendrá como epicentro un acto que se realizará este viernes 30 de mayo. La duda es si Orozco quiere ser candidato a diputado nacional o simplemente concejal de Las Heras, como avisó el año pasado.

La invitación tiene los colores azules -oscuro- blanco y rojo- , así que descartada la selección argentina. De hecho el rojo es un etestoscopio y como se sabe, los médicos usan ese instrumento para escuchar los sonidos del cuerpo. Y Orozco es médico. Todo cierra. El exjefe comunal encabezará una charla el viernes a las 19 en el salón Mi Jardín, obviamente de Las Heras, que queda en la calle Sarmiento al 2140.

Como contó MDZ, el año pasado Orozco se mostró proclive a ser candidato. De hecho, dijo públicamente que tenía intenciones de volver a administrar Las Heras (como lo hizo entre 2015 a 2023), primero como candidato a concejal en las elecciones de medio término que podrían ser este año o el próximo si se desdoblan de las nacionales. Sin embargo, se lo pudo ver en actividades de campaña varios meses del 2024 y durante el 2025 dejó la escena pública. No sólo eso, en Las Heras ya no se lo encontraban... "Viste cuando no te lo encontrás ni en un café", repetían varias fuentes consultadas. Él no respondió a las consultas de este medio y ante el silencio, surgieron las especulaciones, que habría descartado ser candidato y además, la versión, - chequeada- que viaja seguido a Buenos Aires a ver a una de sus hijas.

Claro que en el medio de todo eso, no hay que dejar de tener en cuenta que pesa una causa judicial en su contra: está investigado por corrupción en el caso de las cooperativas truchas, al igual que la legisladora suspendida y esposa de Orozco, Janina Ortiz, quien era su secretaria de Gobierno. Por eso, para ir a la Buenos Aires, le pide permiso a la Justicia.

El exintendente Daniel Orozco. Foto: Alf Ponce Mercado / MDZ



Pero volviendo a la invitación para este viernes, el último de mayo, se rumorea- algo que ya se venía diciendo desde marzo de este año- que más que concejal, tiene ganas de lanzarse como candidato a diputado nacional, teniendo en cuenta que durante 2023 recorrió la provincia y podría cosechar apoyos de algunos dirigentes, especialmente díscolos de varios partidos.

Se decía, como comentó este diario el 27 de marzo de este año, que podría estar cerca de Horacio Rodríguez Larreta. Una versión que desde Buenos Aires se encargaron de negar a MDZ en abril pasado. La incógnita se develará este viernes. Lo que sí es seguro que no está militando con La Unión Mendocina, frente opositor del que fue candidato a vicegobernador en 2023 y quedó segundo. Es más, hay dirigentes de ese espacio que aseguran que casi no tenían dialogo con él en ese momento y luego de la derrota, no lo vieron más.