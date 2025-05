Cero obras del resarcimiento en una comuna clave: críticas cruzadas entre la UCR y el PJ

Del todo a la nada, al menos por ahora. Hasta noviembre del 2023, Malargüe iba a obtener el 100% de los fondos del resarcimiento por los perjuicios de la Promoción Industrial, con el levantamiento de la obra hidroeléctrica Portezuelo del Viento.

Sin embargo, Portezuelo quedó en la nada y la gestión de Alfredo Cornejo anunció que distribuiría esos U$S 1.023 millones en diversas obras con repago en los cuatro oasis productivos.

El tema que ha puesto el PJ de Malargüe sobre el tapete y con críticas al radicalismo, es que a la fecha no ha habido algún anuncio de obra en Malargüe.

Desde el partido centenario emitieron un comunicado este lunes y expresaron que, si bien saben que hay malargüinos "preocupados" por no contar a la fecha con obras de estos fondos, "es importante mirar el proceso completo, no sólo el resultado parcial. Mirar la película y no la foto".

"De los fondos sólo se ha asignado un 12% en esta primera etapa", dijeron, y agregaron que "queda más del 88% de los recursos por asignar".

Críticas al PJ

En este punto, criticaron al peronismo, al sostener que "el Gobierno Municipal de Malargüe no ha terminado de completar la documentación técnica de los 37 proyectos que presentó. Según consta en informes oficiales, todos se encuentran aún en etapa preliminar y ninguno está aprobado formalmente", marcaron.

Celso Jaque, intendente de Malargüe.

Y agregaron que "para que una obra pueda financiarse con estos fondos, debe cumplir con requisitos técnicos, administrativos y legales que exige el Banco de Inversión Pública. Los proyectos deben estar completos, no solo en la etapa de 'idea-proyecto'”.

"No es una decisión política del Gobierno Provincial ni una discriminación hacia Malargüe. Es un problema de gestión local. Sin expediente completo, el proyecto no puede ser priorizado. Así de claro", sostuvieron.

Acto seguido, indicaron que el Comité Departamental de la UCR se pone "a disposición de la Municipalidad de Malargüe para hacer las gestiones necesarias ante el Gobierno Provincial y conseguir apoyo técnico para el completamiento de los proyectos faltantes. Queremos y necesitamos que Malargüe esté presente en la distribución de los fondos del Resarcimiento. No como un reclamo vacío, sino con propuestas viables, bien formuladas y listas para ejecutarse".

"Sabemos que hay sectores que buscan instalar el enojo y el enfrentamiento con fines electorales. Pero el radicalismo no cae en la confrontación fácil. Preferimos proponer, construir y acompañar procesos serios", agregaron.

El comunicado completo

“Radicalismo y desarrollo: un compromiso histórico con Malargüe”

Desde el retorno de la democracia en 1983, los gobiernos radicales han mantenido un compromiso sostenido con el desarrollo de Malargüe. Desde Felipe Llaver hasta Alfredo Cornejo, los gobernadores de la Unión Cívica Radical han invertido en infraestructura, conectividad, servicios públicos, energía, educación y, más recientemente, minería.

Sabemos que hay malargüinos preocupados por no ver a nuestro departamento en el listado inicial de obras financiadas con los fondos del resarcimiento por los daños de la promoción industrial. Comprendemos esa inquietud, pero es importante mirar el proceso completo, no sólo el resultado parcial. Mirar la película y no la foto.

Hoy queremos hablar con claridad, sin especulaciones y sin alimentar falsas expectativas.

De los fondos: sólo se ha asignado un 12%

De los más de 1.023 millones de dólares asignados a Mendoza por el resarcimiento de los daños de la promoción industrial, solo se ha dispuesto un 12% en esta primera etapa. El proceso es gradual y técnico. Aún queda más del 88% de los recursos por asignar.

Para que una obra pueda financiarse con estos fondos, debe cumplir con requisitos técnicos, administrativos y legales que exige el Banco de Inversión Pública. Los proyectos deben estar completos, no solo en la etapa de “idea-proyecto”.

¿Por qué Malargüe no fue incluida en esta primera etapa?

Porque, lamentablemente, el Gobierno Municipal de Malargüe no ha terminado de completar la documentación técnica de los 37 proyectos que presentó. Según consta en informes oficiales, todos se encuentran aún en etapa preliminar y ninguno está aprobado formalmente.

No es una decisión política del Gobierno Provincial ni una discriminación hacia Malargüe. Es un problema de gestión local. Sin expediente completo, el proyecto no puede ser priorizado. Así de claro.

Nuestro compromiso: ponernos a disposición

Desde el Comité Departamental de la UCR nos ponemos a disposición de la Municipalidad de Malargüe para hacer las gestiones necesarias ante el Gobierno Provincial y conseguir apoyo técnico para el completamiento de los proyectos faltantes. Queremos y necesitamos que Malargüe esté presente en la distribución de los fondos del Resarcimiento. No como un reclamo vacío, sino con propuestas viables, bien formuladas y listas para ejecutarse.

Este es un momento para unir esfuerzos, no para buscar culpables. La única manera de lograr que lleguen las obras que Malargüe necesita es con trabajo conjunto, responsabilidad institucional y profesionalismo técnico.

Las obras ya realizadas bajo gobiernos radicales

A lo largo de los años, las gestiones radicales han dejado huellas concretas en Malargüe. Entre ellas:

Pavimentación del tramo Pareditas – Malargüe de la Ruta Nacional 40

Repavimentación de la Ruta Provincial N° 222 (Los Molles-Las Leñas)

Construcción de la Escuela Daniel Hugo Pierini

Construcción entre Municipio y Provincia de la escuela Luis Pasteur

Culminación de la escuela Gendarme Argentino

Inicio de Construcción de la Escuela Eugenio Izsaky

Creación de fiscalías y servicios esenciales en el departamento

Mejoras viales, cloacales y de electrificación rural

Plan Caminos Productivos con más de 2.500 millones de inversión

Ampliación planta de gas licuado de petróleo (GLP).

Envío de fondos para construir varios SUM (el del barrio Güemes llevaba más de 20 años esperando)

Apoyo a la infraestructura educativa y digital

Coraje político para un nuevo modelo de desarrollo

Pero el aporte más transformador de Alfredo Cornejo ha sido su decisión política histórica de impulsar la minería moderna en Malargüe:

Lanzamiento del Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO).

Creación de Impulsa Mendoza, una agencia estatal de desarrollo minero.

Promoción internacional del potencial geológico del sur mendocino.

Defensa de la actividad petrolera, siendo Malargüe el principal productor de Mendoza. Defensa valiente del Fraking.

Promoción del Parque Industrial Pata Mora, un nodo logístico clave para la minería y la energía.

Transformación del Proyecto Potasio Río Colorado para poder reiniciarlo y continuarlo.

Gracias a esta visión, hoy Mendoza está en el radar de las grandes inversiones mineras del mundo, y Malargüe tiene un papel central.

Con respeto, con firmeza, con futuro

Sabemos que hay sectores que buscan instalar el enojo y el enfrentamiento con fines electorales. Pero el radicalismo no cae en la confrontación fácil. Preferimos proponer, construir y acompañar procesos serios.

Malargüe tiene por delante una oportunidad histórica. Que no se nos escape por falta de gestión. Que no se nos nuble por la política corta. Que no se nos enfríe por divisiones internas.

Con trabajo conjunto, con documentos completos y con diálogo institucional, Malargüe estará presente en la próxima etapa del uso de los fondos de Resarcimiento. Y el radicalismo estará allí, como siempre, defendiendo su futuro.