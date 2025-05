Nadie sabe qué está pensando Kicillof y la ruptura con Cristina sobrevuela en el ambiente

La especialista electoral, dueña de un archivo memorial impresionante, recordaba que en las elecciones de medio término de 2001, en medio del 'que se vayan todos', con peligro de desintegración social y desbordes que amenazaron con la integridad de los edificios del Congreso y la Casa Rosada, la participación electoral había sido del 75%, pero un 25% de los que fueron a votar solo pusieron una feta de fiambre, escribieron puteadas o lo hicieron en blanco.

La traducción es sencilla. La abstención electoral en las elecciones realizadas hasta acá, que oscila entre el 45% y el 50% de los habilitados para participar y elegir, remarca que esa porción social ya se va desentendiendo de la Democracia como una herramienta válida para el cambio o mejora de su vida cotidiana. Pero también puede habilitar otro interrogante. ¿Es también que el gobierno de Javier Milei ya pasó al cuarto de las cosas inservibles a pesar de su victoria electoral con el 30%?

De estas y otras cuestiones pudo hablar MDZ con esta prestigiosa dirigente del peronismo que, por una cuestión de mantención de la confianza, su nombre no se conocerá en esta nota. Ella es una de las frecuentes participantes de los encuentros donde se define la agenda del resquebrajado oficialismo bonaerense.

La síntesis de la charla puede ser la siguiente. No hay margen para la ruptura a pesar que la relación entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof es inexistente. Cada uno tiene por lo que qué quejarse. Ella porque él “no entiende lo que está pasando y que la idea del desdoblamiento fue malísima” y el gobernador siente que en cualquier momento “nos van a cagar”.

Un legislador que escuchó a Carlos “Carli” Bianco pedirle a los senadores y diputados reunidos hace quince días que “me escuchen en las conferencias de prensa”, confirmó que, en privado, en el mano a mano, también sigue diciendo lo mismo. La escasa capacidad para el diálogo y la comprensión del que no piensa lo mismo es algo que atraviesa todo el kirchnerismo, esté o no cercano a la expresidenta de la Nación.

“Vamos a perder las elecciones. No hay forma de ganar en ninguna de las secciones electorales del interior y ni siquiera en La Plata”, dijo, resignada, una diputada que analiza los números con la precisión técnica que le da la experiencia y el haber contado cada voto desde hace poco más de dos décadas.

Desahuciados por la estrategia electoral del gobernador, esperan la estrategia de campaña

Hay lugares donde hoy están en crisis y son baluartes electorales del peronismo kirchnerista renovador. Según la cantidad de personas que vayan a votar, podrá ser mayor o menor la diferencia, pero La Matanza, Merlo y Morón podrán ser un verdadero dolor de cabeza para el oficialismo acostumbrado a ganar con holgura en estas localidades. Lo mismo podrían sufrir en General San Martín y Pilar que, como Morón, siempre las olas inciden en la cuestión local y regional.

Kicillof logró acorralar a los Kirchner, madre e hijo, con su estrategia electoral a la cual ambos, además de Sergio Massa, se oponían. Sin embargo, no se anima a hacer algo más con esa ventaja.

Como encargado de una elección donde él fijo los plazos y el modo, el gobernador debería haber convocado a una reunión partidaria integral para expresar sus ideas para enfrentar a la unificada oposición pro libertaria que amenaza con ganar en muchos más lados que los que ellos mismos esperaban hace algunos meses.

Kicillof está desperdiciando un tiempo valiosísimo al mantener la tensión entre las partes, que se profundizó con lo sucedido ayer en el Senado bonaerense donde fracasó un proyecto de reelecciones indefinidas para los legisladores porque una senadora de su confianza pidió tratar, además, la de los intendentes.

Si no avanza sobre las partes con las que tiene supuestamente que aliarse quizás sea porque tiene otra idea, que es la que más alarma ahora a propios y extraños. Es probable que siga analizando la posibilidad de ir solo con su Movimiento Derecho al Futuro, dejando de lado a sus antiguos aliados de Unión por la Patria. “Si perdemos unidos, ¿por qué no analizamos la idea de ir por separados y así definimos la conducción definitiva para 2027”, deslizó un referente del kicillofismo extremo. Lo que no pudo responder ni él ni nadie es cómo harán para unir las partes de cara a octubre, siempre y cuando también decidan ir por carriles separados.