El radicalismo cruzó a Celso Jaque por la falta de obras del fondo de resarcimiento en Malargüe

Fue un mes activo por parte del Gobierno provincial en materia anuncios de obras, porque se anunciaron varias de las que serán financiadas con los fondos del resarcimiento. En total son más de 30 los proyectos anunciados, de los cuales solo tres ya se encuentran en trabajo: la repavimentación de la ruta 153 en dos tramos y la de la ruta 171 en Alvear.

Justamente el su fue objeto de algunas de esas obras, pero no específicamente el departamento de Malargüe, desde donde se sintieron excluidos del reparto. Durante la semana, el intendente peronista Celso Jaque se reunió con los jefes de bloques en el Concejo Deliberante para referirse a esta discriminación y luego manifestó su malestar en un posteo en sus redes sociales.

Para dar respuesta, desde el comité malargüino de la UCR emitieron este sábado un comunicado en el que intentaron justificar la decisión del Gobierno provincial, asegurando que históricamente los gobernadores radicales han facilitado obras para el municipio y acusando al intendente por esa falta de proyectos para el departamento sureño.

"Sabemos que hay malargüinos preocupados por no ver a nuestro departamento en el listado inicial de obras financiadas con los fondos del resarcimiento por los daños de la promoción industrial. Comprendemos esa inquietud, pero es importante mirar el proceso completo, no sólo el resultado parcial. Mirar la película y no la foto", expresaron.

La reunión de Jaque con los concejales.

En ese sentido, luego explicaron: "De los más de 1.000 millones de dólares asignados a Mendoza por el resarcimiento de los daños de la promoción industrial, solo se ha dispuesto un 12% en esta primera etapa. El proceso es gradual y técnico. Aún queda más del 85% de los recursos por asignar. Para que una obra pueda financiarse con estos fondos, debe cumplir con requisitos técnicos, administrativos y legales que exige el Banco de Inversión Pública. Los proyectos deben estar completos, no solo en la etapa de 'idea-proyecto'".

En este sentido, luego desde el radicalismo responsabilizaron a Jaque por no facilitar esos estudios. "¿Por qué Malargüe no fue incluida en esta primera etapa? Porque, lamentablemente, el Gobierno municipal de Malargüe no ha terminado de completar la documentación técnica de los 37 proyectos que presentó. Según consta en informes oficiales, todos se encuentran aún en etapa preliminar y ninguno está aprobado formalmente", aseguraron.

"No es una decisión política del Gobierno provincial ni una discriminación hacia Malargüe. Es un problema de gestión local. Sin expediente completo, el proyecto no puede ser priorizado. Así de claro", agregaron.

Para concluir, desde el radicalismo aseguraron que se pondrán a disposición de la Municipalidad de Malargüe para hacer las gestiones necesarias ante el Gobierno y conseguir apoyo técnico para completar los proyectos faltantes. "Queremos y necesitamos que Malargüe esté presente en la distribución de los fondos de Portezuelo. No como un reclamo vacío, sino con propuestas viables, bien formuladas y listas para ejecutarse. Este es un momento para unir esfuerzos, no para buscar culpables. La única manera de lograr que lleguen las obras que Malargüe necesita es con trabajo conjunto, responsabilidad institucional y profesionalismo técnico", cerraron.