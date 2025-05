Ulpiano Suárez "no se pinta de violeta", pero tampoco descarta un acuerdo con La Libertad Avanza

Ulpiano Suárez, intendente de la Ciudad de Mendoza, dejó en claro su posición política al afirmar, durante el anuncio de la peatonalización de calle Sarmiento, que "no me van a pintar de violeta". En diálogo con MDZ Radio 105.5 FM Suárez descartó una posible afiliación a La Libertad Avanza (LLA), aunque lo que no descartó es la posibilidad de un acuerdo entre el radicalismo y los libertarios.

Suárez explicó el contexto de su declaración: "Una colega de ustedes me preguntó sobre la afiliación de la vicegobernadora Hebe Casado a LLA. Yo respeto su decisión, pero aclaré que no me afiliaría y que pertenezco a mi espacio político".

El intendente de la Ciudad de Mendoza insistió en que su postura no implica un rechazo absoluto al diálogo con el gobierno nacional: "Hemos acompañado iniciativas razonables, pero también marcamos diferencias. Un acuerdo no puede ser solo electoral; debe servir para gobernar".

Suárez evitó especular sobre una posible alianza con LLA en Mendoza, pero dejó en claro que cualquier entendimiento deberá respetar las identidades políticas: "Si hay razonabilidad de su parte, un acuerdo es posible. Pero no voy a permitir que me pinten de violeta".

