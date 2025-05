La oposición alerta sobre los ataques del Gobierno al periodismo y firmó un compromiso por la libertad de prensa

A través de una carta pública, diputados y senadores nacionales de distintos espacios políticos denunciaron una escalada de agresiones verbales, así como una incitación al odio, hacia periodistas por parte del gobierno de Javier Milei. Es por ello que pactaron un compromiso para este 25 de mayo a fin de ratificar el compromiso democrático con la libertad de prensa.

Entre los firmantes, hay legisladores de Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Partido Socialista, Coalición Cívica, Encuentro Federal, UCR y PRO: Sergio Abrevaya, Daniel Arroyo, Carla Carrizo, Julio Cobos, Mónica Fein, Ramiro Gutiérrez, Ricardo López Murphy, Silvia Lospennato, Martín Lousteau, Facundo Manes, Emilio Monzó, Paula Oliveto, Miguel Ángel Pichetto, Margarita Stolbizer, Guadalupe Tagliaferri y Victoria Tolosa Paz.

Frente a este panorama, este viernes se difundió una carta: "La libertad de prensa es uno de los pilares fundamentales de toda República. Sin prensa libre, no hay democracia. Sin posibilidad de expresar ideas, críticas o investigaciones sin temor, no hay libertad".

"Observamos con preocupación la escalada de las expresiones desde el máximo estamento de poder, cómo el Presidente de la Nación, y muchos de sus seguidores, usan la descalificación, el insulto o hasta denuncias contra periodistas, o ataques a los propios medios de comunicación, como un intento de deslegitimación de su palabra", añade el comunicado.

También apuntaron a una "incitación al odio de manera explícita, o el ejercicio de violencia física". Esto, en sus palabras, conlleva a un retroceso institucional que ello implica, afectando la convivencia democrática, el respeto y el debate público en la Argentina. La Constitución Nacional tutela de manera categórica la libertad de prensa y expresión, entendiendo su vulneración "como el primero de los síntomas de las tiranías".

"El ataque a la prensa no busca ni defiende la verdad. Se utiliza el poder del Estado para intimidar, silenciar y disciplinar a quienes ejercen su labor de manera crítica. Es necesaria una reacción común y colectiva y hacerlo a tiempo, desde la política y desde todos los estamentos de la sociedad", señala el comunicado.

Es por ello que durante la fecha patria que se celebrará este domingo 25 de Mayo, buscarán una oportunidad para también ratificar el compromiso democrático con la libertad de prensa: "Convocamos a líderes y fuerzas políticas, organizaciones sociales, universidades, referentes culturales, entidades periodísticas y ciudadanas y ciudadanos, a suscribir un compromiso público en defensa de la libertad de expresión y de la labor de los trabajadores y trabajadoras de la prensa".

Las propuestas de los dirigentes se dividen en puntos:

Sostener un apoyo irrestricto a la libertad de expresión, incluso cuando las críticas se dirijan a nuestros propios espacios o referentes.

Denunciar de manera pública y sostenida cada intento de hostigamiento del poder contra periodistas, en especial cuando se los acuse falsamente.

Utilizar todos los canales de comunicación institucionales, partidarios o sociales disponibles para visibilizar y condenar estos actos de persecución.

Nunca dejar de considerar la perspectiva ética de las relaciones y la convivencia política y social, aún y especialmente en tiempos electorales.

“El silencio frente al autoritarismo es una forma de complicidad”, concluyen los legisladores, reforzando su compromiso con una Argentina donde "la crítica no sea delito y la verdad no tenga dueño".

Agresiones de Milei al Gobierno

Dentro del año y medio de gestión, e incluso antes de llegar a la presidencia, Milei se ha dedicado a insultar, atacar y descalificar periodistas de diferentes medios que han cuestionado alguna medida o dicho suyo. Desde "mentirosos" y "ensobrados", hasta "imbéciles", esas fueron sus expresiones más comunes.

Algunas de sus "víctimas" fueron: Jorge Lanata, Victor Hugo Morales, María O'Donell, Jorge Fernández Díaz, María Laura Santillán, Jorge Fontevecchia, Romina Manguel, Luisa Corradini, Silvia Mercado, Nacho Girón, Martín Rodríguez Yebra, Alejandro Borensztein y Marcelo Bonelli. Muchos de ellos fueron una diana constante a sus dardos.

Pero no son actitudes que el presidente adoptó una vez ganada las elecciones. En 2018, durante una conferencia en la sede del Colegio de Abogados de Metán, en Salta, Teresa Frías le preguntó a Milei si podía explicar por qué el keynesianismo funcionó en los Estados Unidos desde el New Deal, pero no con el mismo éxito en este país. La ira del libertario no tardó en aparecer: “Vos me querés explicar cómo hizo Roosevelt para aplicar las políticas de un libro que todavía no había sido escrito. Estás diciendo una burrada y yo estoy tratando de desasnarte". La acusó a los gritos de tener "problemas de comprensión y soberbia" y de "¡No saber un carajo!".

En los últimos meses, estas situaciones no calmaron. Un ejemplo fue la fotografía que el asesor Santiago Caputo le tomó a la credencial de un fotoperiodista que lo estaba capturando con su cámara. Otro cuando el presidente habló en Carajo, el canal de streaming libertario del Gordo Dan, y aseguró: "Los periodistas son históricamente las prostitutas de los políticos. Si vos odiás al político, al periodista odialo más".