Obras del acceso Sur y Este: un puente más, la ambición de una comuna y un descargo

El Gobierno provincial comienza a dar los primeros pasos en términos de la preparación de un proyecto formal para realizar una de las intervenciones más fuertes en términos viales del Gran Mendoza de los últimos años: la tercera trocha en un tramo del Acceso Sur (en Luján de Cuyo) y también en el Acceso Este (en Guaymallén).

La inversión estimada para las dos obras, que podría superar los U$S 60 millones, será con recursos provinciales, particularmente de los fondos del resarcimiento, y como repago el Gobierno anunció que instalará peajes en ambos tramos una vez que la ruta 7 (Acceso Este) y 40 (Acceso Sur).

No obstante, el gobernador Alfredo Cornejo puso el foco en las colectoras de ambas rutas, y adelantó que necesariamente se necesitarán colectoras bien realizadas y en buen estado como condición sine qua non para avanzar en las obras en los accesos, y así "liberar" el tránsito, no sólo mientras se realicen los trabajos, sino también como alternativa para los automovilistas que no quieran o puedan pagar el peaje.

La ambiciosa obra de ingeniería que piensa Guaymallén

El intendente Marcos Calvente dio detalles de las obras que al menos el municipio prevé para la tercera trocha, que incluye "levantar" todo el Acceso Este a la altura de calle La Purísima hacia el oeste "por lo menos unos tres metros", y así poder construir dos cruces más de norte a sur (que pasarían por debajo de la ruta 7), con la comunicación entre calles Rosario y Houssay; y Avellaneda con Azcuénaga.

"Hay que romper lo existente, empezar a rellenar el camino para levantarlo tres metros de alto y construir el camino", expresó el jefe comunal.

Sin dudas esa obra, que superaría los U$S 25 millones, implicaría "cortar el Acceso Este por algún tiempo", lo que implicaría generar vías alternativas.

Lateral Sur del Acceso Este, en Guaymallén. Prensa Guaymallén.

"La derivacion en el Acceso Este hay que hacerlo teniendo en cuenta los 120.000 autos por que circulan por día. La colectora dará un pulmón que permitirá derivar pero no todo el tránsito, sino que eso debe hacerse de manera planificada y estudiada para ofrecer vías alternativas desde antes".

Para eso, sostuvo a MDZ Online que ya están trabajando desde hace seis meses en las calles colectoras, tanto la lateral Norte como Sur del Acceso, con inversiones que han llegado a los $3.500 millones, y que estiman que completarán los $8.000 millones.

"Estamos trabajando en todas las colectoras, con obras completas, que contemplan no solo la mejora del camino con repavimentación en tramos, sino también con lo que tiene que ver con los drenajes, con el cordón, banquina, acequia, más alumbrado y asfalto", marcó. Agregó que harán también las paradas de micros donde corresponda.

Y expresó: "Cuando la obra llegue a Guaymallén, las colectoras estarán en buen estado".

Luján: obras previstas y descargo

En el caso de Luján de Cuyo, comuna que ha sido el eje de críticas de Cornejo respecto a la instalación de barrios privados sin la realización de obras importantes para el flujo de tránsito, el intendente Esteban Allasino sostuvo que "en lugar de buscar responsabilidades en otros, lo más constructivo es enfocarnos en trabajar juntos para brindar soluciones concretas a los vecinos".

Ante esto, sostuvo a este medio que la comuna ha tenido un crecimiento "muy importante en las últimas décadas" y que dicho crecimiento "no siempre ha sido acompañado por la inversión provincial necesaria en materia de infraestructura vial".

"Hay calles y rutas clave —como Terrada, Vieytes, Ruta 60 o Boedo— que son de competencia provincial, pero que el municipio atiende de forma permanente para dar respuesta a las necesidades reales de nuestra comunidad", lanzó.

Rotonda de calle Aráoz, en Luján de Cuyo.

Agregó que la alta demanda habitacional y los desafíos de planificación urbana que enfrentan "son, en gran parte, consecuencia de muchos años sin una estrategia integral desde la provincia. Y eso, tarde o temprano, se paga: no invertir, no anticiparse y no acompañar también tiene un costo".

Allasino sostuvo que en su gestión están ejecutando obras "fundamentales" como "colectoras, rotondas y mejoras estructurales en vías como Boedo, Ruta 60, Azcuénaga y Castro Barros, incluso cuando no corresponden a nuestra jurisdicción. Lo hacemos sin excusas, con responsabilidad y compromiso".

Y cerró: "No tengo interés en entrar en polémicas. Mi única prioridad es acompañar con hechos el enorme esfuerzo que hacen las familias de Luján".

Por otro lado, ante la consulta de qué obras restan en la comuna, en estos días habrá mayores encuentros para comenzar a tener precisiones tanto de la ruta 40, como de sus obras complementarias.

Godoy Cruz: caminos hechos y un puente esperado

En el caso de la comuna godoycruceña, el intendente Diego Costarelli señaló a MDZ Online que si bien el tramo de la comuna ya tiene tercera trocha, han estado trabajando también en las colectoras y las tienen listas para cuando se instale el peaje a futuro.

"Las tenemos listas, hemos invertido recursos en este tipo de obras que son importantes para los vecinos y también para toda la comunidad que las utiliza. A la gente no le importa si es el municipio, provincia o nación, le importa que estén hechas", consideró.

No obstante, indicó que plantearán la posibilidad de realizar, siempre y cuando pueda estar disponible, un puente por encima del Acceso Sur que comunique la calle Aristóbulo del Valle de Este a Oeste, similar a lo que ya pasa con calle Rawson.

"Sería muy importante para los vecinos que puedan tener esa vía de comunicación", marcó el intendente. Actualmente, para quienes quieran transitar de un lado a otro de estas arterias, deben elegir otras arterias como Rawson al sur, o el carril Sarmiento al norte.

Lateral Este del Acceso Sur, antes de llegar al carril Rodríguez Peña. Prensa Godoy Cruz (imagen de archivo).

Mientras tanto, en los útimos meses se realizaron obras en la colectora Este del Acceso Sur en la zona de la Rodríguez Peña (calle Diamante); y también han intervenido en lo que corresponde a la calle René Favaloro (lateral Este) y diversos tramos de la calle Juan Manuel Fangio (lateral Oeste).