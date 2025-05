El tenso cruce entre Caputo y un periodista durante la presentación del Gobierno

La presentación del "Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos" transcurría normalmente hasta que el periodista Jonathan Heguier acusó al ministro de Economía de la Nación de tener dólares "bajo el colchón" y lo interrogó sobre si "traerá dinero del exterior".

La interrupción no cayó nada bien y el funcionario nacional cortó la pregunta y lanzó: “Pará, pará, pará. Estás diciendo un nivel de disparate, ¿de qué estás hablando? ¿Vos decís que yo tengo dólares en el colchón? No seas irrespetuoso, no te pases de listo”.

"Le quiero consultar", agregó el periodista de El Destape. Sin embargo, recibió otra respuesta tajante. "No, no estás consultando. Lo que estás haciendo es una falta de respeto. Hiciste una afirmación que es una falta de respeto. Vos acabás de decir que yo tenía dólares debajo del colchón. Rectificate en este instante, señaló el ministro.

Mientras el clima continuaba tensándose, el periodista volvió a insistir. “Según la declaración jurada de muchos de los ministros figura que tienen dólares en el exterior”, comenzó Heguier. "Tener dólares en el exterior está permitido, no es tenerlos debajo del colchón; es legal, puede tener cualquier argentino. Si quisiste referirte a eso te referiste mal. No tiene nada que ver con eso”, cerró Caputo.

Las nuevas medidas