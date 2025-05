El hijo de un histórico peronista mendocino es el nuevo rector de la UNSL

La Universidad más importante de nuestra vecina provincia de San Luis será conducida por un mendocino, con una historia familiar profundamente ligada a nuestra provincia. Se trata de Raúl Gil, quien tiene 43 años, y este miércoles por la noche fue electo rector de la Universidad Nacional de San Luis, con un porcentaje abrumador: cerca de 78% de votos positivos.

Gil vive en San Luis de el año 2000, cuando decidió emigrar para estudiar Química en la UNSL y lo hizo rápido y con meritos. "Terminé la carrera e inmediatamente entré al Conicet donde hice Doctorado y Postdoctorado. También estudié en Brasil y Barcelona", le cuenta a MDZ a pocas horas de ser electo rector. Aunque nació en San Luis, siendo muy pequeño se fue a vivir junto a su familia a La Paz, donde hizo hasta cuarto grado en la escuela Ferrocarriles Argentinos. ¿Por qué viajaron a La Paz? Por su papá, y aquí viene la historia muy vinculada a Mendoza, de un hombre que casi llegó a ser el gobernador de la Provincia de Mendoza o el vice de Arturo de Lafalla (1995 -1999).

El papá del rector electo fue Raúl Héctor Gil, un paceño que ayudó a recuperar al perdio el departamento en 1987. "Un crack en la política,muy querido y hábil, acá todos lo conocen", dice a este diario un dirigente con poder de decisión. Cuando Raúl hijo estaba en cuarto grado, dejaron La Paz porque su papá fue electo diputado de la provincia de Mendoza. "Nos fuimos con mi mamá y mis hermanos (son 4 en total, la mayoría con vinculación en la política) a vivir a Guaymallén. Hice primaria y secundaria en la escuela Leonardo Muriando de Villa Nueva", relata.

El legislador era tan brillante que ya se lo proyectaba para el Ejecutivo. Se decía que podía ser el próximo gobernador o ser el vice de Lafalla. En esos momentos trabaja muy cerca del exgobernador Octavio Bordón. Dejó de ser diputado para ser el jefe del Gabinete del por entonces gobernador Rodolfo Gabrielli. Pero 1993 fue un año trágico. Raúl Héctor Gil murió en un accidente automovilístico yendo hacia Uspallata, a un congreso partidario. En La Paz, el actual secretario de Gobierno de Fernando Ubieta, Beto Roza, era su mano derecha e iba a viajar con Gil. "Quedate, voy y vuevo rápido", le dijo. Sin saberlo, le salvó la vida. El velorio fue el más grande de la historia del departmento, tal vez muy parecido en cantidad de gente a la que fue el del padre del actual intendente Fernando Ubieta. Un salón de la Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza lleva el nombre de "Raúl Héctor Gil" en su honor.

Raúl Gil, cuando se enteró este miércoles del resultado

Gentileza: Raúl Gil.

Lo que vino después fue que su mamá Alejandra, se quedó a cargo de los cuatro hermanos. Su mamá es de San Luis, de apellido de Daract, como Justo Daract, la localidad puntana, en honor al exgobernador de esa provincia, y pariente de la familia. Por lo tanto, por padre y por madre, la política estuvo siempre presente en la vida del nuevo rector. De hecho, los hermanos de Raúl, tendrán alguna relación con la política siendo más adultos: Pablo, dos años menor, será abogado y uno de los fundadores de La Cámpora Mendoza de la que luego se alejará.

En la Universidad, Raúl comenzó a militar en una agrupación en 2016. "A pesar de la incidencia de mi familia, no he militado en partidos políticos y la Universidad está muy diferenciada del Gobierno provincial. No hay incidencia de los partidos políticos sobre las agrupaciones, al contrario de lo que sucede en otras universidades nacionales. Tampoco hay diálogo. Algo que buscamos recuperar para estos tres años de mandatos", cuenta.

Conversar con el Gobierno provincial y los municipales -independientemente del color político- para incidir en las políticas públicas y con el sector productivo- "que a veces van a buscar soluciones a otros ámbitos"- son uno de los objetivos para su gestión que durará 3 años con posibilidad de una reelección. "Queremos para apertura hacia a la comunidad como también revisar las condiciones de cursado para que nadie se quede sin poder hacerlo".

Su fórmula, que también la integra la Magister Claudia Brusasca como vicerrectora- Gil es Doctor en Química- asumirán el próximo 17 de septiembre. Logró el apoyo de agrupaciones como la Colectiva Humana -ligada al trotskismo, algo histórico- ; la Franja que no es muy fuerte en San Luis y una histórica agrupación filoperonista que es la que más ha sido parte del proceso electoral.

"Tenemos que trabajar en una universidad moderna y que esté a la altura de las circunstancias. Aquí tendrán un rector que habla a la cara, que los escucha y que los hace sentirse protagonistas en cada una de las decisiones que tomamos. Vamos a darle vida institucional a esta Universidad que es lo que la comunidad nos ha hecho saber en cada uno de los encuentros que hemos tenido", finalizó.