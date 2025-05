Manuel Adorni adelantó quién podría ser su reemplazante como vocero presidencial

Tras la victoria de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas de la Ciudad de Buenos Aires, Manuel Adorni criticó el nivel de ausentismo y apuntó contra la decisión de Jorge Macri de desdoblar los comicios. Además, evitó confirmar quién lo reemplazará como vocero presidencial, aunque sugirió que su número dos, Javier Lanari, podría asumir el rol.

"El 53% del padrón votó. Me da la sensación de que la ciudadanía está harta", afirmó Adorni en declaraciones a El Observador 107.9. Y agregó: "Los desdoblamientos han generado que la política le quite varios domingos al ciudadano y eso también cansa". Luego profundizó: "Naturalmente (desdoblar) es un problema para la gente. Uno lo sufre cada dos años. Cuando hay elecciones desdobladas, pensar que uno tiene que ir varias veces a votar provoca hartazgos porque la política te obliga a invertir varios domingos en las elecciones. La gente no quiere que le manipulen los domingos por el intento de alguna ventaja electoral".

El portavoz del Gobierno y ahora legislador porteño electo se impuso con el 30,13% de los votos. Desde su banca, continuará como vocero hasta que el presidente Javier Milei defina a su reemplazante.

Consultado sobre ese recambio, Adorni sostuvo: "Es una decisión del Presidente", pero deslizó que Lanari, actual subsecretario de Prensa, "sería el heredero natural, porque conoce el funcionamiento de toda el área". Más tarde reforzó esa idea: "Lo va a decidir el presidente, yo voy a sugerir. En mi lugar entiendo que Javier Lanari es tal vez el heredero natural porque conoce el trabajo en la secretaría".

Adorni también apuntó contra Horacio Rodríguez Larreta, quien rompió con el PRO y participó con un espacio propio que apenas superó el 8% de los votos. Aunque evitó profundizar, marcó distancia con el exjefe de Gobierno, en línea con la estrategia del oficialismo de desplazar a referentes del espacio opositor tradicional.

"Decían que iba a ser una elección pareja con un final incierto. Estábamos seguros de que íbamos a ganar. Después empecé a sospechar que algo pasaba, para bien. Antes de que aparecieran los resultados me escribieron felicitándome y también me contactaron varios fiscales. De todas maneras no festejamos antes del 99% de escrutinio", comentó.