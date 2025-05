Kerchner reveló el trasfondo y defendió el mega plan de obras viales con peajes

El senador provincial Martín Kerchner visitó los estudios de MDZ Radio para debatir el convenio que firmó el Gobierno provincial con la Nación para la realización de importantes obras en las rutas nacionales 7, 70 y 143. El dirigente oficialista defendió la iniciativa del Ejecutivo provincial y dio detalles de los pormenores de la decisión.

“Hubo una desaparición del Estado, pero no fue en la época de Milei sino en el gobierno de Alberto Fernández. El Estado dejó de tener capacidad porque estaba cobrando los impuestos más altos, con niveles de endeudamiento alto y con poco acceso al financiamiento internacional. Entonces no había forma de hacer obra pública”, planteó Kerchner entrevistado por el periodista Marcelo Arce, en el programa “Uno Nunca Sabe” de MDZ Radio 105.5 FM.

El legislador provincial destacó que “llegó un momento que dijimos que no vamos a seguir discutiendo la jurisdicción y dijimos por qué no lo hacemos nosotros y después vemos cómo lo recuperamos con peaje. El mendocino está dispuesto a poner un centavo cuando realmente ve que las cosas se concretan”.

Kerchner remarcó que durante las últimas gestiones provinciales se ha ido avanzando con muchas obras de infraestructura viales con financiamiento externo y también con fondos propios. Si bien reconoció que la intervención en el Acceso Este y en el Acceso Sur llega tarde, era necesario intervenir para que las obras tengan un impacto en el corto plazo.

Respecto a la expectativa de que el presidente Javier Milei firme un decreto para autorizar el cobro de peajes, el senador provincial sostuvo: “Si vos esperas tener todos los papeles listos, llegamos a este punto. Es la primera vez que el Gobierno nacional no solo nos dice que no va hacer las cosas sino que nos da autorización para que nosotros busquemos nuestra propia solución. De qué le sirve al Gobierno nacional firmar este convenio y después no darnos los peajes para hacerlo viable económicamente”. “Hay que ganar tiempo, hay que hacer trabajos en paralelo”, sostuvo.

“Hoy en día no todo va a tener peaje. Me encantaría que con mis impuestos se pague todo lo que hace falta, pero la verdad es que no alcanza para eso. En el medio querés que el Estado preste mejores servicios y estás pidiendo que bajen los impuestos. Va a faltar muchísimo pero por lo menos tenés un Estado que está tomando la iniciativa”, agregó el dirigente radical.

Por otra parte, explicó por qué en el mega plan de obras no se incluyó el tramo de la Ruta 7 en Alta Montaña, en el camino hacia el Paso Internacional Cristo Redentor. “Es tan pesado el gasto que no hay fondos provinciales que lo aguanten. Es carísima la obra”, indicó.

“Sale solo 20 millones de dólares la rectificación de la curva de Guido; la variante Uspallata son 25 millones de dólares; obras de seguridad son 85 millones de dólares; el adelantamiento en la ruta a Potrerillos, Cacheuta y Agua de las Avispas son 20 millones de dólares; la variante Soberanía son 30 millones de dólares, el túnel Caracoles más la reparación del otro túnel son 300 millones de dólares. Es ser responsables saber hasta donde te da el cuero”, manifestó el senador radical.

El impacto de las elecciones porteñas en el acuerdo UCR-LLA

Asimismo, Kerchner también analizó el reciente resultado en las elecciones legislativas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en las que se impuso como ganador el candidato de La Libertad Avanza, Manuel Adorni.

“Hay una voluntad del argentino en general en cada una de sus regiones de votar a la gente que representa algo que tiene que ver con un Estado que deja de complicarle la vida a la gente, que le simplifica la vida, que es ordenado, que protege la calle. Y claramente hoy lo representa La Libertad Avanza en Capital. Fue una elección muy peleada y demuestra que nadie es dueño del voto”, expresó el senador mendocino.

En tanto, respecto a un posible acuerdo entre la UCR y La Libertad Avanza en Mendoza, el dirigente radical sostuvo que “los acuerdos no tienen que ser para ganar elecciones. Esto le pasó a Mendoza y a Argentina y así nos fue. Son acuerdos por cosas programáticas. Coincidimos en que el Estado tiene que estar equilibrado, creemos que la calle tiene que estar ordenada, que el Estado debe sacarle el pie de encima al privado, debe bajar impuestos y eliminar trabas”.