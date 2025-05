Mauricio Macri explotó contra Santiago Caputo: "Lo que vivimos ayer es una locura"

Luego de que la candidata Silvia Lopesnnato hablará en relación al spot publicitario publicado este sábado por la noche, donde Mauricio Macri comentaba que la candidata se retiraba de las elecciones legislativas, el propio Mauricio Macri fue quien se refirió al tema.

"Creo que Silvia fue muy clara pero yo tengo que decir que lo que vivimos ayer es una locura" abrió el ex presidente. Luego continuó, "Rompe todas las reglas del juego, son 20 años de relación con los vecinos de Buenos Aires, nunca tuve que convocarlos para hablar de un intento de fraude, ahora es uno digital. No me vengan que son uno twitteros sueltos, cuando el hombre mas poderoso de su gobierno Santiago Caputo twittea estos videos hechos con IA, como el Gordo Dan como Álvarez, esta excusa no va mas".

Durante la veda electoral, Santiago Caputo viralizó un video falso creado con inteligencia artificial, donde se ve a Macri bajando de la contienda a Silvia Lospennato para favorecer al candidato libertario, Manuel Adorni.

"Esto tiene que ver con lo que he venido comentando en las últimas semanas: que, sin duda, tener el rumbo económico correcto es fundamental, pero no alcanza. Si no fortalecemos las instituciones, las reglas del juego y la cultura política, no vamos a lograr el nivel de confianza que se necesita generar en la Argentina para tener un gobierno mejor para todos".

Luego habló del impacto negativo que genera este tipo de acciones y este "intento de fraude digital", como lo catalogó el expresidente, haciendo referencia a cómo afecta a aquellos ciudadanos que aún están indecisos. "Esto no les va a funcionar. Hay un monto de gente indecisa en la votación de hoy y futuras que lo que espera es una alternativa para no volver al kirchnerismo. Quieren un cambio, pero uno con equilibrio y responsable".

Mauricio Macri apuntó contra Santiago Caputo y los trolls libertarios

"Esto que han hecho no les va a funcionar porque es una cosa de loquitos. Justamente, lo que necesitamos para sacar el país adelante no es esto. Necesitamos gente equilibrada que realmente use este esfuerzo que están poniendo todos los argentinos para salir adelante, generando confianza y responsabilidad. Y lamento profundamente porque nunca, en todos los años que vengo haciendo política, tuvimos que hablar de esto una mañana de la elección. Pero bueno, lo vamos a superar."

Mauricio Macri también habló con respecto al cierre de campaña de Javier Milei, que estuvo presente en el acto de Manuel Adorni, catalogándola de violenta. "La campaña ha sido realmente muy violenta, como pocas veces la he visto. El cierre que hizo el presidente Milei, cuando yo una semana antes le había pedido, aunque sea, terminemos la última semana habiendo quedado el tema de "Ficha Limpia" no muy claro, y fue más agresivo que nunca todo".

Llamó a reflexionar en los próximos días sobre lo sucedido y sobre cómo actuar hacia adelante. En ese sentido, el expresidente y jefe de Gobierno fue enfático al señalar que hubo una intención deliberada de manipular la información en plena jornada electoral. “Hago responsables a quienes han tuiteado con la clara vocación de dañar la decisión de la gente —declaró—, difundiendo una imagen que indicaba que nosotros nos retirábamos de la elección”.

Según explicó, esa desinformación se apoyó en videos antiguos, de cuando él había expresado apoyo al presidente Milei en otro contexto, que fueron reeditados y viralizados como si se tratara de mensajes actuales. “Ya circulaban rumores y otros videos de hace unos años, cuando yo pedía votos para el presidente Milei, como si fueran de ahora, dando a entender que volvía a hacer lo mismo en apoyo a la lista libertaria”, agregó.