Hebe Casado libertaria: del saludo a Adorni al palito para el PRO

Manuel Adorni resultó ganador de las elecciones legislativas en CABA, que tiene algo de repercusión en Mendoza, en un contexto marcado por el quiebre entre el PRO y el espacio gobernante a nivel nacional, La Libertad Avanza. Sucede que la propia vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, dejó el partido de Mauricio Macri para subirse a las filas de las "fuerzas del cielo".

La vicegobernadora estuvo toda la jornada pendiente a los resultados, los cuales fueron publicados cerca de las 19.12. De hecho, apenas 10 minutos tardó Hebe Casado en postear el saludo felicitación para el candidato de La Libertad Avanza, Manuel Adorni, quien resultó ganador con el 30 por ciento de los votos.

"¡Felicitaciones Adorni por la excelente elección! Viva La Libertad Carajo", escribió en las redes.

Luego, llegaría el mensaje más picante, justo en un contexto en el que la dirigente se afilió a La Libertad Avanza para romper con el PRO en Mendoza. Usó un tuit de este sábado que hablaba sobre la debacle del PRO y su representación en la provincia para asegurar: "Te lo dije".

El mismo respondía a otra publicación en la que invitaba a votar a la candidata del PRO, Silvia Lospennato. En él expresaba: "Dejaron de verla hace rato y por eso se van a transformar con suerte en un partido vecinalista de porteñolandia. ¿Destruir al León? ¿A quien bajó la inflación en tiempo récord? ¿A quien eliminó el déficit? ¿A quien disminuyó la deuda? ¿A quien está dando pelea al narcotráfico? ¿A quien ha puesto a la Argentina en el mundo de nuevo? ¿A quien está sacando todas las regulaciones estúpidas que impedían crecer? ¿A quien está cerrando los kioscos de la política? ¿A quien está haciendo que nuestros familiares que se fueron del país estén pensando en volver? A Milei no hay que destruirlo, hay que fortalecerlo. Si no lo entienden, no entienden a quienes dicen representar. Fin".