Guillermo Francos denunció el video de Macri hecho con IA: "No corresponde"

Tras emitir su voto en la Universidad Católica Argentina (UCA) en el marco de las elecciones legislativas de CABA, Guillermo Francos, jefe de Gabinete de la Nación, aseguró que le pareció mal la difusión del video fake realizado con Inteligencia Artificial donde Mauricio Macri anunciaba la baja de la candidatura de Silvia Lospennato.

“Me parece que está mal que alguien haya utilizado, aparentemente, Inteligencia Artificial para hacer eso. Es una cosa que no corresponde. Además, que se haya hecho dentro de la veda electoral. Peor todavía. Creo que se han hecho denuncias judiciales”, comentó Francos en Puerto Madero.

El video en cuestión fue viralizado en la red social X por usuarios como @gordoedicion, @GordoDan_, @tommyshelby_30, @TalibanMilei y @ElTrumpista, todos vinculados a la militancia digital libertaria, a menos de 24 horas de la elección, lo que motivó un pedido de medidas urgentes por parte del espacio opositor.

"El kirchnerismo está primero en la Ciudad, y eso no lo podemos permitir. Por eso, te pido que este domingo vayas a votar a Manuel Adorni", relataba el falso Macri en el video.

"Bueno, tendrá que demostrarlo", contestó Francos frente al comentario de que Macri había responsabilizado a Santiago Caputo de la pieza audiovisual falsa. "Yo creo que si le hace una denuncia judicial o penal, tendrá que demostrarse en la Justicia".

Por otro lado, el jefe de Gabinete aseguró que este cruce no debería afectar el posible acuerdo entre La Libertad Avanza y el PRO en la provincia de Buenos Aires. “Son otros intereses los que se juegan. Una cosa es que me parezca mal lo que hicieran y otra que cuando se juegan intereses políticos más importantes no podemos ponernos de acuerdo”, explicó.

