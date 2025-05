El candidato que votó en la misma escuela donde estudió el papa Francisco

Alejandro Kim, postulante por el partido Principios y Valores, vivió un momento especial al votar este domingo. El dirigente, de raíces surcoreanas y vecino del Bajo Flores, compartió con entusiasmo en sus redes sociales que emitió su sufragio en una institución cargada de historia: la escuela donde cursó la primaria Jorge Bergoglio, actual papa Francisco.

El colegio elegido como sede electoral fue la Escuela N.º 8 “Coronel Pedro Cerviño”, ubicada sobre la calle Varela, en el barrio porteño de Flores. Allí, en las primeras décadas del siglo pasado, asistió un niño llamado Jorge Mario, que años más tarde llegaría a liderar la Iglesia Católica desde el Vaticano.

Alejandro Kim votó en la escuela a la que fue Jorge Bergoglio

Alejandro Kim no dejó pasar el dato. A través de su cuenta de Instagram, publicó una imagen del frente de la escuela junto a un mensaje que mezcló emoción y orgullo. “¿Sabés quién vino a este colegio y quién estudió acá? Nuestro papa Francisco, vecino de Flores. Y yo voté acá”, comentó en tono entusiasta, señalando el valor simbólico del lugar donde le tocó votar.

El candidato encabeza la lista porteña de Principios y Valores, el espacio que lidera el exsecretario de Comercio Guillermo Moreno. De perfil bajo en comparación con otros referentes, Alejandro Kim decidió destacar este detalle histórico como parte de su jornada electoral.

La elección de compartir esa anécdota no fue casual. En tiempos donde cada voto cuenta, los gestos cargados de identidad barrial y cultural también pueden fortalecer el vínculo entre los postulantes y el electorado. Para Kim, que vive a pocos minutos del colegio, el dato no era menor: no solo se trataba de un lugar con historia, sino también de una conexión con el barrio que lo vio crecer.

Si bien el episodio no tuvo repercusión nacional, sí llamó la atención entre sus seguidores y simpatizantes. En un día marcado por votaciones, declaraciones y tensiones, la referencia a Jorge Bergoglio sirvió para humanizar la figura del candidato y destacar un hecho que muchos en la zona desconocían.

Flores, un barrio con historia y política

El barrio de Flores ha sido cuna de múltiples figuras relevantes. El papa Francisco vivió gran parte de su infancia en sus calles y mantuvo siempre una fuerte conexión con la zona. Su paso por la Escuela Pedro Cerviño es recordado por muchos vecinos y ahora volvió a ser mencionado por un candidato en plena elección.

Alejandro Kim aprovechó la jornada para reforzar su vínculo con el barrio, apelando a la historia y la identidad local. En tiempos donde la política muchas veces se vive a través de las redes, su publicación fue una forma de mostrarse cercano, humano y orgulloso de sus raíces. Y de paso, conectar con la figura de uno de los argentinos más influyentes del mundo.