Advierten que ya son 500 contratos menos en el sector petrolero tras la salida de YPF

El sector petrolero en Mendoza transita momentos de cautela y preocupación, particularmente por el recorte en los puestos de trabajo de empleados que se desempeñan a lo largo del territorio provincial en la explotación de áreas maduras de crudo.

Desde los gremios de los petroleros jerárquicos, así como también el de los empleados, advirtieron que ya se dieron bajas en contratos que llegan a unos 500 empleados (entre ambos sectores) y que la gran mayoría se desempeñaba en el área Mendoza Norte, que ahora administra la empresa Petróleos Sudamericanos SA, que hasta el momento no se ha expresado al respecto.

Pormenores de la salida de YPF

La salida de un gigante como YPF de la explotación de las áreas maduras de Mendoza, provocó en su momento dolores de cabeza en los diferentes jugadores, como el propio Gobierno, sobre todo por la necesidad e intención que tiene la gestión para mantener y repuntar una producción de crudo que viene en declive desde hace varios años, y que repuntó un 1% en 2024.

Lo cierto es que una vez concluido el Plan Andes, donde YPF se desprendió de 14 áreas convencionales, ahora el foco es otro: ver cómo accionarán las nuevas empresas que se hicieron cargo de estas áreas y que han prometido una mejor producción y rentabilidad.

Petróleo en Barrancas. MDZ

En Mendoza, el Clúster Norte (Barrancas, Río Tunuyán, Ceferino, Mesa Verde, La Ventana y Vizcacheras) fue cedido por YPF a Petróleos Sudamericanos SA; el sector de Llancanelo (Llancanelo y Llancanelo R), fue cedido a PCR; y el clúster Sur (El Portón, Chihuido de la Salina, Altiplanicie del Payún, Cañadón Amarillo, Chuhuido de la Salina S y Confluencia Sur) a la UTE que componen Quintana Energy Investments (79% de participación), Quintana E&P Argentina (10%), Compañía TSB (10%) y Gas Storage and Mindstream Services (1%).

Como suerte de secreto a voces, desde hace meses que se dice que YPF en sus gestiones de las áreas maduras estaba "sobredimensionada" en términos de empleados, y que necesariamente quienes llegaran, iban a tener que aplicar un ajuste en materia de personal por un lado, y también buscar formas de mejorar la rentabilidad y productividad que la empresa de bandera había perdido.

De hecho, durante 11 meses, una buena porción de empleados del clúster norte cobraron el 100% de sus salarios sin prestar servicios, que fueron abonados completamente por YPF mientras gestionaba su salida.

Baja de contratos

A comienzos de abril, MDZ informó los primeros 40 empleados a quienes no se les renovaron sus contratos, que pertenecían a la empresa Buccolini y a quienes se les había vencido el contrato en medio del proceso en el cual estaban en dicha situación de stand by. El último día de marzo, desde Petróleos Sudamericanos SA informaron que no serían tenidos en cuenta.

Pues bien, pasó un mes y medio desde la primera baja y desde los gremios ahora advirtieron que los contratos no renovados ya llegan a los 500.

Julián Matamala, titular del gremio de jerárquicos petroleros.

Julián Matamala, secretario general del gremio del Personal Jerárquico y Profesional del petróleo, gas privado y químicos de Cuyo, señaló a MDZ que en su sector hay 250 trabajadores a quienes no se les renovó el contrato, de los cuales 210 se desempeñaban en el clúster Norte (hoy con Petróleos Sudamericanos SA) y 40 empleados que pertenecían a YPF en Malargüe.

"Es una situación complicada ya que están dando de bajas contratos de empresas que operan en el yacimiento y son muchos puestos de trabajo que se pierden", señaló Matamala.

También denunció que hay una "desinversión masiva" por parte de las empresas, que "repercutirá fuertemente en un futuro no muy lejano".

"El claro ejemplo es el clúster Mendoza Norte, donde al día de hoy tenemos una baja de 210 trabajadores jerárquicos", marcó, y agregó que hubo un encuentro entre el sector y directivos de Petróleos Sudamericanos "por compromisos que al día de hoy no se han cumplido".

Por otro lado, Gabriel Barroso, secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Cuyo, señaló a MDZ que también han llegado a unos 250 empleados con contratos sin renovar y alertó que la situación no pinta buena a futuro en los sectores de áreas cedidas, donde se desempeñan "unos 2.500 empleados".

"Llegamos a cada fin de mes y no sabemos qué pasará con los contratos que finalizan", sostuvo.

Gabriel Barroso, secretario general del gremio de Petróleo.

De acuerdo a las empresas, con la lupa puesta en Petróleos Sudamericanos, indicó que están "replanteando sus formas operativas".

"De nuestra parte, esperamos que se afirmen en el territorio, porque por ahora, no es lo que el Gobierno había comunicado a los gremios. Han dicho que venían a invertir y trabajar, pero por ahora lo único que han hecho es sacar gente y ajustar", disparó.

De igual forma, Barroso comentó que esperan una "reversión" de la situación en el momento que empiecen a operar las áreas "como corresponde", porque ellos "prometieron mayor producción, pero nosotros sabemos que con menos gente no lo podrán hacer".

"Nosotros queremos acompañar el proceso para que se instalen y trabajen, pero la idea es que en algun momento esto se tiene que revertir", agregó el gremialista.

MDZ se comunicó con Petróleos Sudamericanos SA, pero hasta el momento no hubo respuestas a las consultas.

Expectativa

Mientras tanto, en el Gobierno aseguran que se trata de situaciones entre privados y que no tienen los pormenores de los contratos, pero sí comentaron que entre esos 500 se encontrarían también casos de retiros voluntarios y jubilaciones, y que a una porción "se les ofreció trabajar en Malargüe o Neuquén".

Todo esto fue negado por Barroso, quien sostuvo que "no hubo ninguna propuesta para reubicaciones", y que las bajas "son todas por desvinculaciones; no estamos hablando ni de jubilados ni de retiros voluntarios. Es aparte".

Por otro lado, pusieron énfasis en el Ejecutivo que hay que dejar rodar a las nuevas empresas, y recordaron que "YPF se fue por no ser rentable en los últimos tres añois. Si hacen lo mismo, los resultados serán iguales", plantearon.

También indicaron que velan por una mejor producción e inversiones en estas 14 áreas que dejó YPF, con una explotación "eficiente".