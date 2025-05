La UCR marca la cancha en lo que presume un acuerdo del PRO con Milei

El senador nacional Maximiliano Abad empezó una recorrida por toda la Provincia de Buenos Aires y convocará, personalmente, a los dirigentes de los 135 distritos para “escuchar” y “hablar lo menos posible” ante la crisis que atraviesa la UCR bonaerense, excluida de las grandes discusiones políticas luego de la trascendental interna de 2021, en la que ganó en la mayoría de las secciones electorales menos las decisivas primera y tercera del conurbano que rodea a la Ciudad Autónoma.

Abad siente casi como una obligación personal la revitalización partidaria, que luego de la última interna, atravesada por denuncias de fraude, puso a la UCR bonaerense al borde de una intervención que nadie desea. “Voy a ir a cada localidad, a cuanto comité exista, para escuchar y hacer un balance de lo que ven los correligionarios”. Ya empezó por varios distritos del interior productivo.

“Estamos yendo a una elección en la Provincia que, por primera vez, se realizará de manera desdoblada de las nacionales. Y en esta votación tienen una importancia vital los intendentes, los territorios, y el radicalismo es una fuerza muy arraigada. Cualquier análisis político que no contemple qué hará y cómo se moverá el radicalismo es un error muy grande”, anticipó Abad, que trabaja en una reconfiguración de Juntos por el Cambio con el PRO y actores que provengan de otros sectores como el peronismo no kirchnerista.

El temor de caer en la estrategia de otros es algo que flota en el ambiente. La política sabe qué más de una vez unos utilizan fotos y relaciones para negociar por otros. Esta ciénaga política es la que provocó, entre otras cosas, que un outsider le haya ganado la Presidencia a todo un sistema acostumbrado a hablarse y engañarse a sí mismo.

El PRO está esperando ver qué pasará este domingo en la Ciudad de Buenos Aires para tomar una decisión del otro lado de la General Paz. Y esa determinación, muy factiblemente, se adoptará a pesar de lo que piense y quiera Mauricio Macri.

Hay una idea que flota en el ambiente. La Casa Rosada quiere un acuerdo con el PRO y los radicales. Más allá de las poses y los roses, ya no existen diferencias al respecto entre Karina Milei y Santiago Caputo al respecto. Ambos hablan con Cristian Ritondo, Diego Santilli, y varios intendentes radicales del interior, los mismos de los que hablaba Abad. El senador también ha sido tentado para saber si está en condiciones de acompañar un frente anti kirchnerista bonaerense.

Lo llamativo es que mientras que El Jefe y el asesor hablan con cuantos actores políticos pueden, entre ellos el diálogo no existe. Y eso también repercute en el Congreso de la Nación, donde Guillermo Francos no puede garantizar acuerdos mínimos con la oposición. Ayer, un dirigente no oficialista le preguntaba a este cronista si sabía algo sobre la posible designación de Emilio Monzó en la Auditoría General de la Nación. El expresidente de la Cámara de Diputados y armador político del extinto Cambiemos ya no participa de ninguna peña que pretenda, con alguna vuelta de tuerca, terminar participando de un acuerdo con La Libertad Avanza.

Monzó, en el centro de la rosca.

Monzó surgió del consenso con el peronismo kirchnerista renovador, que resignó a pedir solo uno de los tres candidatos propuestos por la Cámara de Diputados para la AGN. Mario Negri, quien estaba propuesto desde hace dos años, no llegaba a colar en la negociación. El otro sí correspondería al oficialismo, que le había dado su palabra a Jorge Triaca en un acuerdo estructural con el PRO, pero la Casa Rosada ahora pretende que allí vaya el apoderado partidario Santiago Viola. https://www.mdzol.com/politica/2025/5/15/luego-del-escandalo-del-pago-para-el-acto-de-milei-karina-ratifico-su-gente-en-buenos-aires-1209788.html

Caputo, el asesor, está decidido a empujar todo lo que pueda para participar de las negociaciones del lunes posterior a las elecciones porteñas. El retuit de Javier Milei a la propuesta de Agustín Romo como armador provincial, en paralelo o reemplazando a Santiago Pareja, encendió todas las alarmas en el entorno de El Jefe. No hay lugar para todos y los participantes lo saben.

La decisión del creador de Las Fuerzas del Cielo no fue casual. Teme que una victoria en la Ciudad de Buenos Aires de Manuel Adorni, en la que no tuvieron nada que ver los amigos del autor del relato oficial, será tomado como una genialidad de la hermana presidencial y ella estará autorizada a armar la Provincia de Buenos Aires como crea conveniente. Esta es la otra preocupación que, desde hace una semana, empezaron a tener todos los que piensan cómo terminarán conformadas las listas de la Provincia de Buenos Aires y la representación del antikirchnerismo.