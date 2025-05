El millonario sorteo que anunció Ramiro Marra a horas de las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires

El candidato a legislador porteño de la UCeDé Ramiro Marra realizó este viernes un sorpresivo anuncio. En lugar de alquilar un búnker para esperar los resultados de las elecciones porteñas de este domingo, el exlibertario sorteará el presupuesto que manejaba de 10 mil dólares entre sus seguidores, que "forman parte de su batalla cultural".

"Quiero comunicar a todos los que me quieren acompañar el domingo y a los medios de comunicación que me están insistiendo mucho con dónde va a ser mi búnker, que me he dado cuenta de que no estoy para ese tipo de encuentros", manifestó Marra en un video que difundió a través de sus redes sociales este viernes, dos horas después del inicio de la veda electoral.

Allí, el legislador porteño enfatizó que "no le parece correcto" llevar a cabo ese tipo de prácticas y remarcó: "Estamos en un momento de la Argentina donde las discusiones políticas se tienen que dar desde otro lado y no en base a la construcción de festejos y un gasto de dinero totalmente innecesario".

En ese sentido, Marra contó que pidió un presupuesto "para un búnker en un hotel modesto" y le pasaron un presupuesto de 10 mil dólares. "Me parece totalmente innecesario", reiteró, y subrayó: "Para que no crean que me quiero ahorrar ese dinero, he tomado la decisión de sortearlo. Menos festejo y más devolución hacia todos los argentinos que están apoyando el cambio de rumbo de la Argentina y lo que estamos buscando en la Ciudad de Buenos Aires".

Junto al video, el candidato de la Ucedé compartió un formulario que al momento de publicar esta nota se encontraba caído con una advertencia de Google que rezaba: "Lo sentimos. No puedes acceder a este documento porque infringe las Condiciones del Servicio".