El escándalo de la influencer que usó datos de gobernadores

El caso de la influencer y cantante santiagueña Valentina Olguín, denunciada por usar datos fiscales de cinco gobernadores para importar ropa, evidenció las falencias en sistemas de protección de datos y ciberseguridad. El abogado especialista en el tema, Alfredo Aydar, habló con Mario Urzúa en MDZ Radio 105.5 FM y advirtió sobre los riesgos que enfrenta la ciudadanía.

Fallas en los controles aduaneros y robo de identidad

Aydar señaló que el caso refleja un "avasallamiento total a la ciberseguridad", ya que los datos de los mandatarios provinciales fueron utilizados para evadir controles. "Se buscó el nombre de los gobernadores para soslayar las protecciones que tiene el Estado nacional en aduana", explicó. "Al ser gobernadores, no se aplicaron los protocolos que sí se exigen a cualquier ciudadano común".

El especialista cuestionó la falta de verificaciones básicas: "Si usted puede entrar a Google, sacar los datos de Osvaldo Jaldo, gobernador de Tucumán, y comprar a su nombre sin biométricos, ¿qué protección hay?". Agregó que, al no requerirse autenticación rigurosa, "si eso le pasa a él, puede pasarle a cualquiera de nosotros".

El problema no se limita al robo de datos. Aydar destacó que, para recibir los envíos, hubo falsificación de firmas: "No es solo el uso de datos del gobernador, sino también contrabando y falsificación". Comparó el caso con plataformas como Mercado Libre, donde "hay medidas de seguridad mínimas, como palabras clave", mientras que en este esquema "no hubo ningún tipo de resguardo"**.

¿Caso aislado o red organizada?

Aydar planteó dudas sobre la supuesta autoría individual de Olguín: "¿Fue algo azaroso o planificado?". Señaló que "hay gente de aduanas y funcionarios involucrados", y cuestionó la posibilidad de que exista "una asociación ilícita dedicada a esto".

El experto alertó que, si los gobernadores son vulnerables, "¿qué protección tiene el ciudadano común?". Denunció que las legislaturas provinciales "no se han actualizado sobre los nuevos delitos digitales", y reclamó campañas de prevención estatales: "Así como gastan en campañas políticas, deberían advertir sobre estafas y habilitar líneas de emergencia".

