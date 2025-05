"Bien de garca": Juan Grabois estalló contra el Gobierno por el freno a las paritarias

El dirigente social Juan Grabois estalló contra el Gobierno nacional en sus redes sociales por la no homologación de las paritarias de los empleados de comercio. En su cuenta de X, compartió un video de los propios trabajadores y trató de “garca” a la administración de Javier Milei.

En la tarde del viernes, el referente de Patria Grande visitó un hipermercado del conurbano bonaerense donde los trabajadores le manifestaron su descontento por la falta de pago de los aumentos salariales acordados con el Ejecutivo.

“No nos quieren pagar lo que se firmó en la paritaria. Se firmó un porcentaje que la empresa no lo quiere pagar porque el Gobierno no lo quiere homologar, entonces si la empresa se escuda en la no homologación y no paga el aumento. Así que estamos trabajando con los compañeros mostrando el descontento y que queremos que nos paguen lo que se acordó en paritarias, un 1,9% más la suma fija que no lo han pagado”, denunciaron los empleados.

Días atrás, el Ministerio de Economía anunció que no homologará aumentos pactados en paritarias que superen el 1% mensual.

Bajo ese panorama, Grabois salió con los tapones de punta. "Esto es en el Makro de Panamericana. Fuimos al mayorista, obviamente el día del descuento, porque aunque estos marcianos que nunca pisaron un almacén mientan descaradamente, en esta Argentina para llegar a fin de mes hay que hacer malabares", lanzó.

Grabois estalló por las paritarias.

“Nos encontramos con los laburantes reclamando el sueldo que no les pagan porque el Gobierno que decía que nunca iba a intervenir en acuerdos entre privados no reconoce las paritarias”, señaló, discutiendo la máxima del Gobierno libertario de no entrometerse en los asuntos de privados.

Para cerrar, sostuvo que “los garcas de las empresas se montan en eso para cagar a los trabajadores”, y disparó: “Después cagan a los consumidores donde, ahí sí, el Gobierno no interviene para controlar precios. Es una política bien de garca: congelan los salarios y liberan los precios”.