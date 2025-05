Pedido de endeudamiento: el emisario de Kicillof no convenció a la oposición, “es más de lo mismo”

Este miércoles, el ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, Pablo López, se presentó en la Legislatura bonaerense para reunirse con los integrantes de la Comisión de Presupuesto de ambas cámaras legislativas y con los presidentes de los bloques legislativos. El objetivo del encuentro era, que el emisario de Axel Kicillof explique a los legisladores el nuevo endeudamiento solicitado por el gobernador, que debe ser aprobado por la Legislatura provincial.

El proyecto por el que se busca un nuevo endeudamiento de la provincia incluye: la emisión de letras del Tesoro provincial, la creación de un fondo para municipios y la prórroga de las emergencias. En su alocución López destacó la importancia de contar con nuevas herramientas de financiamiento para cubrir las obligaciones de deuda de la provincia y asegurar el financiamiento de un plan de obras.

A través de este endeudamiento, Kicillof establecerá el Fondo de Fortalecimiento de la Inversión Municipal, cuyos recursos serán destinados a los municipios que se adhieran, prohibiéndoles utilizar esos fondos para gastos corrientes. Este fondo representará el 8% del total de la deuda y se distribuye según el Coeficiente Único de Distribución (CUD).

Es importante mencionar que durante las negociaciones del Presupuesto 2025, uno de los temas controvertidos fue el porcentaje de la deuda que recibirían los municipios. Kicillof había propuesto un 7%, mientras que la oposición solicitaba un 16%. Finalmente, el Gobernador acordó un 10%, pero esa normativa no prosperó. Más de cinco meses después, Kicillof vuelve a presentar la propuesta de endeudamiento, ahora con un ofrecimiento del 8%.

Reunión del ministro de economía bonaerense Pablo López con diputados y senadores

Además, el proyecto prorroga nuevamente las emergencias en áreas como penitenciaria, seguridad pública, infraestructura, hábitat, vivienda, y servicios públicos y energéticos desde el 1 de abril de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2026.

En el paquete del proyecto de endeudamiento el gobernador abre un nueva foco de conflicto en la interna del peronismo bonaerense, ya que desde el sector del kirchnerismo, y el Frente Renovador en conjunto con la UCR y el PRO, se buscaba que el ejecutivo bonaerense perdonara la deuda que los 135 municipios tienen con la provincia por el Fondo Especial de Emergencia Sanitaria y el Fondo Especial de Asignaciones Extraordinarias Salariales, más conocido como el Fondo de Emergencia COVID, entregado a los municipios por el gobierno de Alberto Fernández. Sin embargo, Kicillof en el proyecto presentado en la Legislatura bonaerense solo está solicitando la suspensión de la deuda; algo cuestionado por los legisladores opositores.

Al término del encuentro el senador del PRO Alejandro Rabinovich, afirmo “fue más de lo mismo. Lo que trajo López, fue un pedazo de lo que había presentado en octubre del año pasado”

El legislador amarillo dijo “ es exactamente lo mismo que decía el presupuesto y no supieron consensuar políticas para que se apruebe. Ahora le sacan la parte del endeudamiento, donde habíamos avanzado con el fondo de los intendentes, y fueron ellos los que no quisieron discutirlo en su momento, con lo cual lo que vemos es una obstinación por parte del gobernador de volver a insistir con lo mismo”.

Asimismo, sostuvo que no cree que junten las voluntades para que avance el proyecto en la Legislatura bonaerense. Y cargando contra Kicillof, añadió “Durante los primeros cuatro años de su mandato le echó la culpa de todo a María Eugenia, y en estos dos años la culpa es de Milei. El gobernador no se hace cargo de nada, busca constantemente responsabilizar de la culpa a otro”.

En “X” el primero en salir a marcar la cancha fue el presidente del bloque de diputados UCR Cambio Federal, Diego Garciarena, expresando su rechazo al pedido de endeudamiento de Kicillof. El diputado boina blanca, escribió “no podemos votar declaraciones de emergencias sin ley de presupuesto ni ley fiscal porque es directamente entregar la suma del poder al gobernador y liquidar la división de poderes”

No podemos votar declaraciones de emergencias sin ley de presupuesto ni ley fiscal porque es directamente entregar la suma del poder al gobernador y liquidar la división de poderes.



— Diego R Garciarena (@dgarciarena) May 14, 2025

En tanto la diputada radical Silvina Vacarezza, integrante de la Comisión de Presupuesto, dijo a MDZ “celebro este tipo de reuniones en el cual estemos las dos cámaras mano a mano con el Ejecutivo -agregando en consonancia con lo escrito en "X" por su presidente de bloque- Al ministro le dije que es difícil tratar el tema de las emergencias, votar emergencias en este momento en el cual no tenemos un presupuesto ni una fiscal impositiva, es darle demasiado poder a un gobierno que no tiene en cuenta el valor y el poder que tiene el poder legislativo. Creo en la división de poderes y realmente, en este caso, siento como una vulnerabilidad ser legisladora y no poder hacer nada con respecto a esto.”

“El ministro nos dijo que no tiene certeramente a dónde va a ir a pedir deuda. Aunque aclaro que se va a ir tomando a medida que se vaya necesitando”, remarco la legisladora radical

Y en cuanto a las deudas de los municipios por el Fondo Covid, Vacarezza, afirmo “ dijo estar de acuerdo en devolverle los recursos a los municipios que ya pagaron y a los que todavía no devolvieron nada no quedo claro el tema de si veía bien condonar o suspender la deuda”

Por otra parte, en declaraciones periodísticas la diputada kicillofista Susana González, festejo la presencia en la Legislatura bonaerense del ministro de economía provincial Pablo López y apuntando los dardos a los legisladores del ex JxC lanzo que el gobierno de Kicillof busca endeudarse para pagar una deuda contraída por Vidal “El ministro explicó el contexto que está atravesando no solamente la provincia de Buenos Aires sino el país, con la merma de la recaudación. Lo que más se cuestionaba era el fondo para los municipios Eso lo innovó María Eugenia Vidal, que siempre ató un fondo al endeudamiento” La diputada provincial Susana Gonzaléz, una de las espadas legislativas de Kicillof

Así las cosas la próxima semana empezaría a tratarse en la Comisión de presupuesto del senado el nuevo pedido de endeudamiento de Kicillof, que no estaría contando con las voluntades necesarias para ser aprobado