El cierre de Caruso Lombardi: caravana por la Ciudad y el cruce con otro candidato

El arribo a la arena política del técnico de fútbol y figura del fútbol argentino, Ricardo Caruso Lombardi, no para de sorprender a propios y extraños. Oficializada su candidatura como cabeza de lista del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) el controvertido entrenador le puso color a una campaña que con el transcurso de las semanas se fue nacionalizando. En ese contexto, el hombre de Oscar Zago en la Ciudad cerró su campaña de una manera tradicional: una caravana.

Mientras recorría las calles de la Ciudad junto a sus seguidores y recibía saludos de los transeúntes, ocurrió un curioso hecho: el candidato por Es Ahora Buenos Aires, Leandro Santoro, apareció en escena. Rápidamente, comenzó un ida y vuelta con Caruso que despertó la risa de los presentes.

"Santoro, ¿el domingo lo votás a Caruso?", se escuchó decir a uno de los presentes. Sin embargo, no se alcanzó a escuchar la respuesta del candidato peronista.

En diálogo con MDZ, Caruso afirmó que "Yo no tengo ideas de ninguno, tengo las propias mías. ¿Querés decirles carusistas? Son ideas carusistas. ¿Por qué tengo que opinar como ellos?", enfatizó el candidato del MID, que aseguró ser independiente, incluso del partido que lo lleva como cabeza de lista en su boleta. "Para ser un pelele y votar todo lo que me dicen me voy a mi casa", disparó.

Con propuestas que van desde otorgarle subsidios a los clubes de barrio hasta construir una cárcel sobre el Río de la Plata o eximir del pago de ABL a los jubilados que cobran la mínima (algo que ya rige en la capital federal), Caruso Lombardi aseguró que "plata sobra en la Ciudad" y cuestionó la idea de hacer campaña con la motosierra.