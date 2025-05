Eduardo Casal le pidió a la Corte agravar la condena de Cristina Fernández de Kirchner

El Procurador General Eduardo Casal le pidió a la Corte Suprema de Justicia agregar el delito de asociación ilícita e incrementar la pena de 6 a 12 años de prisión sobre la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por administración fraudulenta.

Casal avaló los argumentos del recurso de queja del fiscal ante la Cámara Federal de Casación Mario Villar, quien sostuvo el pedido del fiscal de juicio Diego Luciani y que además reclamó que la ex mandataria sea inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos.

En su dictamen que ahora deberá analizar el máximo tribunal, Casal también pidió que se revierta la absolución del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, del ex presidente de Administración General De Vialidad Provincial de Santa Cruz, Héctor Garro y del ex subsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala.

En su presentación ante la Corte, Casal argumentó que la evidencia reunida en el juicio oral permite sostener que existió una organización delictiva integrada por funcionarios públicos, empresarios y allegados, destinada a desviar fondos del Estado mediante contrataciones irregulares. Según el procurador, la participación de Fernández de Kirchner habría sido clave en el funcionamiento y mantenimiento de esa estructura.

El pedido del procurador no tiene carácter vinculante, pero forma parte del proceso de análisis que realiza la Corte Suprema al estudiar la viabilidad de los recursos extraordinarios. El expediente aún no tiene fecha definida para su tratamiento en el máximo tribunal. Si la Corte acepta la solicitud y revoca la absolución por asociación ilícita, la condena podría duplicarse y llegar a los doce años de prisión, como plantea el Ministerio Público Fiscal.