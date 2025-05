Arde la interna libertaria tras la denuncia de militantes rentados: "Hay que preguntarle al peronista en el Gobierno"

Continúan las repercusiones tras las múltiples denuncias de personas que aseguran haber asistido al acto de cierre de campaña libertaria en la Ciudad a cambio de "25 mil pesos".

En la previa de la actividad que cerró el vocero y candidato Manuel Adorni, junto al presidente Javier Milei, se vivieron momentos de violencia. Un pequeño grupo de personas comenzó a pelearse en uno de los ingresos al acto, en un panorama que sorprendió a todos. Uno de los involucrados empezó a gritar que le paguen y que "cumplan con lo que prometieron".

Decenas de hombres y mujeres hablaron con MDZ para comentar qué estaba pasando. "Yo estoy repodrida de estas mierdas. Nosotros no somos juguetes nadie. No somos muchos, somos 60, de Merlo. Nos arreglaron por 20 lucas y ahora nos retiraron el documento. Dijeron que no íbamos a laburar, nos pusieron la camisita y listo, chau", decía una de las participantes del acto.

Estas personas denunciaron que un grupo de punteros de La Libertad Avanza los convocó por WhatsApp y otras redes sociales para hacer "un trabajo de prevención". Se trata de las tareas de organización de eventos partidarios, algo habitual en la mayoría de los actos de otros partidos políticos. Sin embargo, aclararon que cuando llegaron al acto no tenían que trabajar de eso y que tenían que "hacer número" y ponerse la remera violeta. A quienes se negaban, le pagaban solo 5 mil pesos, indicaron. Si querían cobrar los 25 mil debían acatar las ordenes. Para evitar que se vayan, señalaron que les retenían el DNI. La mayoría eran de Merlo y Moreno, en lo profundo del Conurbano bonaerense.

Mientras hablaba el presidente, más de 300 personas estaban sentadas en el pasto o en la vereda, sin prestar ninguna atención al discurso del líder libertario. Tomaban mate o se dedicaban a cuidar a sus hijos menores de edad. La mayoría de esas familias no quiso hablar ante la consulta de este medio.

Frente a este marco, en el Gobierno se adoptaron dos posturas: una pública y una en la intimidad. En diálogo con NA, Adorni calificó de "infiltrados” a los militantes que denunciaron haber movilizado por plata en el acto de cierre de su campaña. “Nos la pasamos teniendo infiltrados. Hijos de puta hay en todos lados y quienes se aprovechan de situaciones genuinas también", afirmó.

“La gente sabe que todo eso es armado. No nos importa. No solo que no somos eso sino que lo rechazamos profundamente", expresó el portavoz.

Sin embargo, tres fuentes del Gobierno sí le dieron alguna entidad a las denuncias. En diálogo con MDZ, un funcionario dijo, fuera de micrófono, que no le sorprende este tipo de situaciones. "No es algo que hacemos nosotros, pero sabemos que tenemos peronistas en La Libertad Avanza y mueven gente como hicieron siempre, no nos sorprende. Habría que preguntarle a él", señaló esta fuente, de circulación diaria por los despachos presidenciales. Los cañones apuntan contra Sebastián Pareja, principal armador libertario en la Provincia de Buenos Aires. El dirigente negó todo tipo de participación y se subió a lo expuesto por el vocero, al hablar de "infiltrados K" que buscan desprestigiar al Gobierno. Karina Milei, junto a Sebastián Pareja y Martín Menem. Foto: X.

Las indirectas a Pareja aumentan dependiendo a qué sector del oficialismo se consulte. En el acto de cierre de campaña se evidenció como nunca la división entre dos corrientes dentro del mundo libertario. Ayer se emuló el ingreso de dos facciones de barras bravas en las canchas del fútbol argentino. Desde la calle Dr. Luis Agote ingresó una columna de militantes con remeras y bengalas violetas, en una clara representación de la corriente que comanda Karina Milei. Desde el sector opuesto, por la calle Agüero, apareció otra columna identificada con el color bordó. Se trata de la rama que lidera el asesor Santiago Caputo, quien tenía importantes alfiles en la plaza como el diputado Agustín Romo, el secretario de Culto, Nahuel Sotelo y el influencer "Gordo Dan", entre otros ejemplos de los miembros que componen "Las Fuerzas del Cielo".

"Desde las Fuerzas del Cielo no fuimos, tendrías que preguntar en otro lado. Sacá tus propias conclusiones", respondió uno de los alfiles del principal asesor del líder libertario. Estas fisuras en el oficialismo también quedaron al descubierto en los armados diferenciados en distintos distritos en el interior del país, donde el debate interno fue hacer prevalecer estructuras propias, a sabiendas de sus fragilidades estructurales para imponerse ante oficialismos fuertes, o formar alianzas con los gobernadores aliados que tiene la Casa Rosada, relegando la identidad pura de los violetas.