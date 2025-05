A pesar de la gran victoria, la alianza entre Zdero y La Libertad Avanza no tendrá quórum propio

Con el triunfo del domingo el gobernador de Chaco Leandro Zdero tendrá la mayoría en la Cámara de Diputados de la Provincia a partir del 10 de diciembre próximo, aunque no tendrá quorum propio, ya que quedó a una banca de lograrlo

Es que contará con 16 bancas de las 32 banca que conforman la legislatura Provincial. Una menos de las que necesitaba para no necesitar de la presencia de la oposición para poder sesionar.

En tanto que la principal oposición liderada por el ex gobernador Jorge Capitanich contará con 13 bancas; mientras que el justicialismo liderado por el ex intendente de Villa Berthet y reelecto diputado provincial Atlanto Honcheruk ocupará tres bancas y, en cierta forma se transformará en una especie de árbitro en la Legislatura Provincial.

Los resultados finales

El oficialismo representado por el Frente Chaco Puede más la Libertad Avanza obtuvo 231.906 votos, el 45,2%.

En tanto que el Frente Chaco Merece Más, una fracción del justicialismo provincial liderado por los ex gobernadores Jorge Capitanich y Domingo Peppo y el ex intendente de Resistencia Gustavo Martínez logró 170.736 sufragios, el 37,7 %.

De su parte el Frente justicialista Primero Chaco liderado por el ex jefe comunal de Villa Berthet logró el 11,3 %

Julio Ferro, ¿presidente?

Todo hace suponer que el electo diputado provincial Julio Ferro (actual subsecretario de Legal y Técnica) por el Frente Chaco Puede más la libertad Avanza será el próximo presidente de la Legislatura provincial. “Es un hombre incondicional a Zdero”; dijo un allegado al funcionario provincial electo legislador.

Junto al funcionario fueron electos Susana Maggio, Adrián Zukiewicz, Carina Botteri, Jorge Gómez, Mayra Jarenko, Joaquín García y Marilín Rodríguez.

De su parte el Frente justicialista Chaco Merece Más logró 13 bancas. El ex gobernador Jorge Capitanich tendrá como compañeros de bancada, entre otros a María Luisa Chomiak, Pío Sander, Katia Blanc, Luciano Moser y Elda Insaurralde.

En tanto que el también Frente Justicialista Primero Chaco contará con tres bancas; ya que logró retener dos Atlanto Honcheruk y Magda Ayala se sumarán el 10 de diciembre. “Zdero ganó, pero porque nosotros los justicialistas fuimos divididos”; se quejó un dirigente peronista allegado al ex intendente de Villa Berthet.