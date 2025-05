La dura declaración de Francos sobre Cristina Kirchner: "Está llegando a su fin"

La caída del proyecto de Ficha Limpia generó un terremoto en la arena política del país. En ese contexto, el jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, opinó sobre las elecciones que tendrán lugar en la Ciudad de Buenos Aires y lanzó una dura frase sobre Cristina Kirchner, a quien catalogó como la líder de un espacio "que está llegando a su fin".

Durante una entrevista con el medio LT3 Rosario AM680, Francos también se refirió a la relación que actualmente mantiene el oficialismo con el líder del PRO, Mauricio Macri. En ese contexto, explicó que, más allá de cuestiones personales, tienen un mismo interés: "Derrotar al kirchnerismo".

"Creo que hay intereses que están por encima de las relaciones personales y el interés político de ambas agrupaciones (La Libertad Avanza y el PRO) es el de derrotar al kirchnerismo que, desde nuestro punto de vista, ha sido nefasto para los intereses de la Argentina. Yo creo que no comerán más milanesas juntos (Milei y Macri), pero que el objetivo superior es encontrar un acuerdo para poder derrotar al kirchnerismo, en estas elecciones que vienen ahora y en las que vienen después, en el año 2027.

Paralelamente, Cristina que es la líder del kirchnerismo con una imagen muy negativa y creo que está llegando a su fin", manifestó.

En cuanto a las elecciones que tendrán lugar el domingo, Francos la calificó como una "elección más", pero sin dejar de mencionar la perspectiva nacional que existe sobre los comicios que tendrán lugar en la Ciudad de Buenos Aires. En ese sentido, destacó que una parte importante de los argentinos pretenden demostrar su apoyo a la gestión libertaria, sobre todo, respecto a "propuesta de cambio de la política argentina y no de la politiquería".

En cuanto a la caída de Ficha Limpia y lo que pueda ocurrir en la provincia de Buenos Aires, donde se especula con una posible alianza entre la LLA y el PRO de cara a las elecciones, Francos también opinó sobre Mauricio Macri. "No sé por qué se pone tan nervioso, ha perdido un poco la compostura en sus cuestionamientos. Finalmente, han hecho campaña como hemos planteado alrededor del tema de Ficha Limpia si salía y ahora que no salió".

"No creo que merezca más comentarios que esto. Tanto él como la diputada (Silvia) Lospennato han montado una campaña alrededor de este tema", afirmó, y sumó: "Echarle la culpa al presidente Milei del tratamiento de Ficha Limpia es absurdo y no tiene sentido. El Presidente no tuvo nada que ver".

Asimismo, planteó que pese a que Milei y Macri no puedan recomponer el vínculo, eso no debe impactar en la resolución de los referentes del PRO bonaerense para avanzar en un acuerdo conjunto en la provincia.

"Puede ser que las relaciones personales entre el presidente Milei y el expresidente Macri no tenga recomposición entre ellos dos, pero no tiene nada que ver eso con lo que puedan resolver legisladores de ambos partidos si son cosas en las que se acuerdan y tienen sentido", remarcó en diálogo con Cadena 3.