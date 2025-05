Salta: el oficialismo provincial cosechó un triunfo pero La Libertad Avanza sorprendió en la capital

En el marco del super domingo electoral que tiene como escenarios principales las elecciones en Chaco, San Luis, Jujuy y Salta, en territorio salteño, el oficialismo provincial cosechó un amplio triunfo y La Libertad Avanza dio la sorpresa en el distrito de más peso electoral.

Cerrados los comicios en la provincia comandada por el Gobernador Gustavo Sáenz, este domingo, más de veinte localidades salteñas, incluida la capital provincial, eligieron 30 diputados y 12 senadores provinciales, así como 121 concejales municipales y 232 convencionales constituyentes encargados de reformar las cartas orgánicas en sus distritos. A su vez, se definirá quién ocupará la intendencia del municipio fronterizo de Aguas Blancas, en el departamento de Orán.

El oficialismo, representado por el mandatario provincial, llegó como favorito para mantener su hegemonía en la Legislatura provincial y en el Concejo Deliberante de Salta capital, mientras que La Libertad Avanza aspiraba a posicionarse como segunda fuerza y principal oposición.

La oficialista Alianza por la Unidad de los salteños celebró haberse quedado con 11 de 12 bancas en el Senado y 22 sobre 30 que se pusieron en juego en Diputados. Por su parte, La Libertad Avanza cosechó un representante para la Cámara Alta y nueve para la Cámara Baja. A su vez, el PJ, la UCR y el PRO se quedaron sin nada.

"No sé cómo se leen las elecciones, pero con estos números, creo que ganamos. Así como digo que Argentina no termina en la General Paz; Salta no termina en la Aunor. El 42% es la Capital, el 58% es del interior", manifestó el mandatario provincial tras el cierre del escrutinio.

El oficialismo nacional quedó atrás en el reparto de bancas, no obstante, el espacio libertario dio la sorpresa con la victoria en la Capital provincial y en un segundo puesto en todos los distritos, que lo posiciona para pelear la gobernación en 2027. Logró ganar tres bancas en departamentos del interior: San Martín, Metán y Orán.