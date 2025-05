Elecciones en San Luis: estiman que votó más del 65%

Sin Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), este domingo San Luis, junto a otras tres provincias del norte argentino, Chaco, Salta y Jujuy celebran la primera jornada electoral del 2025. En este sentido los ciudadanos eligen a los nuevos representantes del Poder Legislativo a nivel provincial y municipal.

Participación ciudadana en las elecciones legislativas provinciales de San Luis. Foto: Tribunal Electoral Provincial

En la provincia de San Luis, según lo informó el Tribunal Electoral Provincial, el corte de las 16:00 registró casi un 55% de participación. Con 1326 mesas habilitadas en las distintas localidades participantes, los porcentajes se expresaron:

Departamento Juan Martin de Pueyrredón: 55%

Departamento Ayacucho: 53%

Departamento Belgrano: 54%

Departamento Chacabuco 50%

Pero a las 18, tras el cierre de las votaciones, trascendió una cifra estimada superior al 65% en cuanto a la participación en toda la provincia.

Con el sistema de votación de la Boleta Única de Papel (BUP), el organismo provincial había explicado: “Son 421.285 los electores habilitados para emitir su sufragio, en las 1326 mesas dispuestas en toda la provincia”.

El voto de los candidatos

El peronista, Enrique Ponce, fue el primero en emitir su voto. El exintendente de San Luis encabeza la lista Frente Primero San Luis. El candidato provincial asistió a la escuela Normal Paula Domínguez de Bazán para realizar su sufragio.

Por su parte, la principal candidata del peronismo, y quien marca una polarización en la provincia frente al candidato del PRO, Silvia Sosa Araujo, emitió su voto en la Escuela 139 Bartolomé Mitre, en Juana Koslay. La candidata y actual legisladora provincial que fue impulsada por el exmandatario provincial, Alberto Rodríguez Saá, expresó ante los medios: “Esperamos que la gente venga, votar no es solo un deber, sino también un derecho que tiene la ciudadanía”.

Luego, el actual gobernador de la provincia de San Luis, Claudio Poggi, tras emitir su voto, cerca de las 10 de la mañana, dialogó con la prensa y comunicó que los comicios comenzaron con normalidad. Por otra parte puntualizó en que se espera un posible escrutinio cerca de las 21.

El actual gobernador de San Luis, Claudio Poggi. Foto: X/@claudiojpoggi

En otra instancia, destacó la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP). En este sentido, señaló que el sistema le da un salto institucional muy grande e importante a la provincia de San Luis en materia electoral. "Le va a dar más transparencia a las elecciones, una economía en los costos de impresión y una economía ecológica porque no van a proliferar boletas por todos lados. No hay más las picardías históricas del robo de boletas o votos marcados", resaltó el gobernador Poggi.

Por su parte, el exgobernador Alberto Rodríguez Saá votó pasadas las 10 de la mañana. Tras esto, expresó a la prensa un dura crítica para la gestión del actual mandatario: “Tratamos de hacerlo con alegría porque la provincia está muy triste. Hay que buscar el camino para salir de este monte y lleno de espinas, hay que buscar un camino para la provincia”.

El exgobernador de San Luis, Alberto Rodriguez Saá. Foto: Captura de pantalla

Ante la poca asistencia electoral, el exgobernador Saá se refirió sobre los principales motivos: "Puede ser el sistema electoral, puede ser por las amenazas del Gobierno. Entonces, si no voto, no me podés echar porque no soy responsable”. En esta instancia habló sobre una posible buena elección del Partido Justicialista, bajo el pedido de "tener confianza".