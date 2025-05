Los dos rivales y amigos que se retiran juntos de los cargos políticos

Les pedimos el D.N.I.,miramos la fecha de nacimiento de cada uno y notaremos que se llevan un poco más de cinco años de edad. El más grande es radical y el menor es peronista.Tienen una trayectoria de muchas décadas en la política mendocina. Uno llegó a ser vicepresidente del Nación y gobernador, el otro senador nacional. La mayoría de las personas que habitan Mendoza saben quiénes son cuando los nombran: Julio Cobos y Adolfo Bermejo. Son rivales y amigos. Y ahora, además de compartir la Cámara de Diputados han tomado una decisión individual pero que los conecta: no renovarán sus cargos electivos ni se presentarán en estas elecciones, que coicindien con el fin de sus respectivos mandatos. Cobos ya lo dijo: se retira. Bermejo confesó a MDZ que no será candidato en 2025 y que después verá, pero no lo desvela el futuro. Acaba de recibirse de una carrera de grado, además.

El primero en dar aviso público de que no seguirá siendo candidato fue Cobos. "Yo creo que ya he cumplido. Obviamente acompañaré a los candidatos de mi partido", sostuvo en el último febrero. El radical lleva de 30 años en política. Se afilió al partido Unión Cívica Radical en 1991 e ingresó en la función pública como subsecretario de Urbanismo y Vivienda de la ciudad de Mendoza desde el 2 de noviembre de 1994 y hasta el 6 de diciembre de 1997, en la gestión de Roberto Iglesias. Además,fue ministro de Obras cuando Iglesias, de algún modo su padre político, fue gobernador.

Sin duda su paso por el decanato de la Universidad Tecnólogica Nacional fue clave para que el "ingeniero Cobos" se conviertiera en gobernador, contra muchos pronósticos de la época- daban ganador al peronista Guillermo Amstutz-. En las inundaciones de Santa Fe de ese año, colaboró activamente y se convirtió en un protagonista de la situación por motorizar las donaciones. Además, como decano lanzó el primer noticiero televisivo universitario de Mendoza: Compacto UTN, que fue pionero en la materia.

Julio Cobos en los 2000. Foto: Facebook: Julio Cobos

En tanto Bermejo, en diálogo con MDZ, sostuvo: "termina mi mandato y no me desvela cómo sigue lo mío.Por lo pronto no soy candidato para estas elecciones .Entiendo que hay buenas y buenos candidatos en el PJ. El año próximo veremos .Algunos me han hablado para asesorarlos, iremos viendo". Además, el actual diputado nacional está contento porque terminó su Licenciatura en Administración Pública, "tarde pero feliz", cuenta con una sonrisa de oreja a oreja mientras espera su título.

Sin embargo, como se sabe, de la política también se lleva un trago amargo. El 1 de mayo del 2023, en el comienzo de la Asamblea Legislativa anual, su hermano menor y compañero de la política, Alejandro Pulga Bermejo, se descomponía, para ser internado y morir 22 días despúes. Esa situación, por supuesto, lo afectó muchísimo.

Bermejo empezó, desde un lugar distinto a Cobos, el ejercicio de la política. Muy de abajo, de la mano de los peronistas de los 80. Eso lo llegó a ser un joven concejal y a desarrollar gran parte de su carrera en Maipú. Entre 1983 y 1987 fue concejal. Entre 1987 y 1993 fue funcionario en la municipalidad. Desde 1993 hasta 1997 volvió a ser edil pero como era el presidente del Concejo Deliberante le tocó hacerse cargo de la comuna, desde 1997 hasta 1999. Fue intendente de Maipú elegido por el voto directo de la ciudadanía en los períodos 1999-2003; 2003-2007 y 2007-2009. En ese año se postuló como senador nacional y su hermano,quien era concejal, hizo el mismo camino: quedó como intendente interino para luego ser electo por el sufragio popular.

Adolfo Bermejo, de campaña

Con Cobos en 2009 se encontraron en el Senado de la Nación, ya que el radical era vicepresidente, fruto de la Concertación que habían creado los radicales k con el fallecido Néstor Kirchner y que llevó a la fórmula Cristina- Cobos a consagrarse como los elegidos para conducir el país. Lo que vino después es historia conocida: el conflicto con el campo y el no positivo de Cobos a las retenciones contra el campo en 2008, alejaron definitivamente al mendocino del kirchnerismo.

Bermejo y Cobos ya habían coincidido, uno como intendente, el otro como gobernador. La relación entre ambos siempre fue buena. En el Congreso, donde ambos ocuparon ambas cámaras, compartieron proyectos como el cambio del huso horario para la provincia de Mendoza, que nunca se concretó- lo había hecho el radical décadas antes en su gobernación-.