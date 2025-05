El “Kun” Agüero dijo que "no tiene negocios con la política" y le hizo un guiño a Javier Milei

Tras el estreno de su serie, el exfutbolista Sergio “Kun” Agüero volvió a manifestarse políticamente. Si bien negó tener vínculos con dirigentes, le hizo un guiño al presidente Javier Milei, con quien ha confesado coincidir en sus ideas.

En diálogo con A24, el exjugador se mostró sin filtro sobre su opinión sobre la situación del país, entre otros tópicos tanto personales como profesionales.

En ese marco, Agüero aclaró que no está en el “día a día” del país porque vive en el exterior, pero no dejó de opinar sobre la economía nacional. “Veo un país que está bastante bien porque tengo un montón de cosas acá... igualmente no sé qué necesita la gente”, expresó.

El Kun Agüero con Mauricio Macri. Foto: archivo.

Bajo esa posición, respaldó la gestión de Milei al señalar que “es un tipo que intenta mejorar las cosas” y “quiere hacer lo mejor para la Argentina”. También le hizo un guiño a Mauricio Macri, pero lo catalogó como más del mundo del fútbol que de la política.

Sin embargo, aunque sus declaraciones políticas alineadas al Gobierno nacional son cada vez más seguidas y concretas, evitó alinearse a un partido y remarcó que no tiene negocios con la política.

¿El “Kun” se vuelca a la dirigencia deportiva?

En otro apartado de la entrevista, Agüero sorprendió al contar otros costados de su vida profesional y sus proyecciones a futuro. Ahora, participa en el rubro de la construcción donde planea “seguir creciendo”, aunque no se identifica como un “empresario”.

Respecto al mundo del deporte, anticipó que está cerrando los detalles de la organización de la segunda edición de la Copa Potrero, una competencia que generó polémica en el 2024. Se trata de una competencia amateur donde participan ex jugadores, streamer y futbolistas de categorías inferiores.

En ese marco, fue tajante al ser consultado sobre una posible incursión en la dirigencia futbolística: “No me interesa estar en la presidencia de un club, me gustaría ser un CEO. Me gusta mucho Javier Zanetti”, expresó, mostrando su cercanía al modelo de las sociedades anónimas deportivas. Así, mostró otro gran punto de acuerdo con Javier Milei.