"Preguntale a él que clase de padre es": Gianinna Maradona apuntó contra Yanina Latorre y el Kun Agüero

Hace unas horas, Giannina Maradona cruzó a Yanina Latorre por unos dichos sobre Diego Maradona, donde la periodista afirmó que le parecía "un personaje nefasto", además de opinar sobre su rol como padre. Ante esto, la hija del Diez no dudó en publicar un fuerte mensaje en redes sociales y, de paso, criticar también a Sergio Kun Agüero, con quien tiene un hijo.

La hermana de Dalma compartió una historia de Instagram donde etiquetó directamente a Latorre. Allí escribió: “Ya que tenés una amistad con el Kun Agüero y hablás sobre lo que te enorgullece a vos, invitalo a un asado y preguntale a él qué clase de padre es”.

Gianinna Maradona enojada con Yanina Latorre. Foto: Archivo

Es que la periodista de LAM había entrevistado al exfutbolista en su programa Sálvese quien pueda y allí se jactó de su buena relación con él.

Ante el mensaje de Gianinna , Latorre no se quedó callada y respondió en vivo: "Yo en este conventillo no me meto. ¿Por qué lo mete al Kun Agüero? Que se fije qué padre es Osvaldo", haciendo referencia a Daniel Osvaldo, actual pareja de la hija de Diego.

El conflicto siguió en historias de redes sociales. Foto: Archivo

El conflicto continuó y Gianinna volvió a contestar: “Conventillo es otra cosa, vos no sabés nada. Que yo no sea Wanda (Nara) no quiere decir que lo que vos decís sea la verdad absoluta”. Y cerró contundente: “Te lo digo públicamente porque el papá de mi hijo sabe perfectamente lo vivido. Mi hijo también”.