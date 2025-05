El fracaso de Ficha Limpia pone en riesgo el acuerdo electoral entre el PRO y La Libertad Avanza

El fracaso del proyecto de Ficha Limpia en el Senado profundizó la desconfianza entre el PRO y La Libertad Avanza. A partir de ese episodio, el acuerdo electoral que ambos partidos venían negociando para la provincia de Buenos Aires quedó al borde de la ruptura.

En el PRO hablan de "decepción" y "engaño" y apuntan directamente a Javier Milei como el principal responsable de la fallida votación en la Cámara alta. El proyecto, impulsado por el PRO desde antes de la irrupción del libertario en la política, no logró los votos necesarios para su aprobación.

Desde comienzos de año, Diego Santilli y Cristian Ritondo mantienen conversaciones con la Casa Rosada para conformar un frente electoral contra el peronismo en territorio bonaerense. Del lado libertario, los principales interlocutores son Sebastián Pareja y Karina Milei, junto a Eduardo "Lule" Menem, uno de los hombres de confianza de la hermana del presidente.

Sin embargo, el propio Mauricio Macri expuso las dificultades que atraviesa ahora ese entendimiento. “Esto ha complejizado mucho el diálogo por un acuerdo en la provincia. Ha sido muy dañino. El Gobierno puso al único aliado incondicional que ha tenido en el lugar de enemigo”, señaló. Y agregó: “Quiero que el Presidente asuma su responsabilidad. Está destruyendo el poder de la palabra presidencial”.

Más allá de la suba de temperatura que generó la discusión por Ficha Limpia, los más optimistas aseguran que las negociaciones se retomarán luego del 18 de mayo. Ese día el PRO competirá por separado contra La Libertad Avanza que lleva su candidato propio, el vocero Manuel Adorni.

Las declaraciones de Macri llegan en un contexto de debilidad para el PRO. La primera candidata a legisladora porteña, Silvia Lospennato, quedó expuesta este miércoles con la votación desfavorable al proyecto que ella misma promovía. En el comando electoral del PRO esperaban un triunfo legislativo para capitalizarlo como logro propio. Algo que no ocurrió.

“Nos habían dicho que la ley estaba. No podemos bajar los brazos, hay que volver a intentarlo. Yo me siento defraudada por Javier Milei”, dijo Lospennato este sábado en Radio Mitre. También criticó el silencio del presidente: “Milei, que siempre ataca a los periodistas, no dijo nada sobre las notas de Rovira”, en referencia al gobernador de Misiones, quien habría afirmado que fue el propio presidente quien dio la orden de votar en contra de la ley.

“Espero que el presidente salga y desmienta a Rovira”, insistió la candidata del PRO, y advirtió: “Ahora Cristina Kirchner puede ser candidata. Nosotros vamos a estar muy atentos para que no pasen por encima de los ciudadanos”.