Mariano Campero analizó la situación del radicalismo: "Lousteau está extinguiendo a la UCR"

Tucumano, criado en una familia de políticos, diputado nacional y aspirante a la gobernación de su provincia. Mariano Campero es uno de los que recibe el calificativo "radical con peluca", lo cual no lo ofende ni le desagrada. Cree que se puede mantener la esencia del partido centenario y apoyar el plan económico de Javier Milei. También opina que el espacio necesita una renovación y culpa a su presidente, Martín Lousteau, por el debilitamiento que viene sufriendo.

Junto a los otros cinco "radicales peluca" creó el bloque La Liga del Interior Eli. Todos se encuentran a más de 1000 kilómetros de Ciudad de Buenos Aires, donde se congregan en el recinto, y lo que buscan es llevar al Congreso su visión del sector productivo profundo de la Argentina.

Fue uno de los peones clave el año pasado para soldar las herramientas fiscales que el Gobierno de Milei ha llevado al Parlamento, lo que despertó el enojo de un sector de la UCR. Su diálogo con el oficialismo es, sin dudas, bueno: ha mantenido reuniones en la Rosada y, además, una de sus referentes políticos es la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. De todos modos, Campero negó que esté en sus planes pasarse a La Libertad Avanza.

- Sos uno de los radicales a los que llaman "radicales con peluca". ¿Te gusta ese apodo?

- Un apodo que lo puso la prensa nacional, no me desagrada, de alguna manera resume o sintetiza las posiciones que tomamos nosotros vinculado al presidente, que se le debe este calificativo de "peluca". Entonces, radicales con peluca vendrían a ser aquellos que de alguna manera blindamos, colaboramos, le dimos las herramientas al presidente, y sobre todo defendimos la parte del equilibrio fiscal, que fue clave en el año 2024 para lo que hoy estamos viviendo vinculado a la salida del cepo, el equilibrio fiscal, la baja del dólar, la baja de inflación. Por supuesto, somos parte de los argentinos que soñamos con que este año es el año de la consolidación de la transformación de la Argentina y la necesidad de que nuestro país de una buena vez por todas salga para adelante, después de tantísimos años de degradación, de fracaso. Recordemos cuando Alberto Fernández dejaba la presidencia, asumió Milei y se decía que el dólar se disparaba a 3000 pesos, nunca superó los 1300, hoy en día con la salida del cepo también se especulaba una corrida, no ocurrió tampoco. A pesar de una intentona de parte de la oposición, la opinión, los medios de golpear al gobierno nacional, entiendo que el gobierno viene avanzando, hay ejes como, por ejemplo, la desregulación que está haciendo Sturzenegger, que es muy positiva para la vida cotidiana de los argentinos. El trabajo que está haciendo la ministra Patricia Bullrich en término de comprometerse verdaderamente con la seguridad de todos los argentinos, con el cuidado de nuestra frontera. El trabajo que está haciendo Luis Petri poniendo en valor a la fuerza armada, Luis Caputo en términos económicos. Un gobierno que encara distintos ejes y de los cuales nosotros entendemos que es necesario el apoyo.

- Ahora crearon un nuevo bloque, ustedes "los peluca", en Diputados.

- La Liga del Interior ELI. Somos un grupo de diputados que estamos arriba de 1.000 hasta 1.500 kilómetros de CABA. Todos somos del interior profundo de la Argentina. Neuquén, Catamarca, Misiones, el norte de Córdoba, Jesús María, Corrientes y Tucumán. Me parece que en la Argentina muchas veces tiene una mirada centralista. Nuestra idea es dar esa visión desde el sector productivo profundo de la Argentina. Además, nuestro equipo tiene experiencia de gestión, dos intendentes, Luis Picat y Jesús María fue intendente en su ciudad. En mi caso fui intendente en la ciudad de Yerba Buena, Tucumán. Pablito Cervi y Martín Arjol fueron candidatos a gobernadores de sus provincias. Francisco Monti fue candidato a intendente. Por lo tanto, con todas la dificultades que esta declaración significa, todos soñamos con ser gobernador de nuestra provincia. Desde ese lugar entendemos que si coordinamos, ponemos en valor, empujamos todo, podemos generar traer esa mirada del interior profundo acá a Buenos Aires, poner en la agenda parlamentaria los temas que conciernen al interior profundo de la Argentina con una mirada federal. Parecerían haber dos o tres Argentinas, una del norte de Córdoba para arriba y otra para abajo. Para arriba te diría que mucho más subdesarrollada. Nuestro grupo, que que nació con esa mirada desde el interior, apoyando la política económica del gobierno de Javier Milei, entendemos que ese combo hoy para la Argentina es clave. Se viene el tema de retenciones, baja de impuestos, una mirada más federal, infraestructura. Para nosotros entendemos clave que en algún momento el desarrollo de infraestructura en el norte argentino, uno de los desafíos de nuestro país; como en Tucumán, no tenemos casi autopistas que crucen a nuestra provincia.

- ¿Y también influyeron todas las rispideces que tuvieron con el otro bloque de la UCR que se separó, el de Manes, de Carvajal?

- ¿Con los kirchneras? Sí, bueno, a ver... Lousteau está extinguiendo la Unión Cívica Radical, a mí me parece muy lamentable que la rosca del radicalismo lo haya llevado a que este año lo van a explotar al partido. ¿Por qué lo van a explotar? Porque hay una mirada kirchnerista, de buscar una sociedad intentando meterle todos los palos posibles en la rueda al gobierno. A nosotros nos criticaban y decían: "Son cinco radicales". No, no, no. Somos muchos, y no tan solo radicales, sino sobre todo electores, votantes que tenían afinidad por Juntos por el Cambio, que hoy quieren que le vaya bien al gobierno.

- O sea, ¿influyeron entonces estas rispideces que tenían con ellos?

- Sin duda, estas rispideces viene a hace mucho tiempo y, de hecho, nosotros manifestamos que en operaciones como, por ejemplo, buscando romper el equilibrio fiscal, había convivencia entre el sector de Lousteau y Manes con el kirchneirsmo en el mismo recinto, si uno ve los offs, las reuniones que tenían, eran directamente así. Esta situación generó el primer rompimiento de bloque cuando nosotros los expusimos y dijimos: "Miren, acá hay algunos que se pintan de bonitos, pero son unos lobos, están todos los días riendo con el kirchnerismo para ver cómo hacer para meter un palo en la rueda y que el gobierno de vuelta por los aires". Recordemos a Lousteau diciendo que este plan económico no iba a funcionar, que íbamos a tener más inflación, no se iba a lograr el equilibrio fiscal, que era imposible salir del cepo. Bueno, hoy está ocurriendo todo lo contrario. Y, de hecho, Lousteau que soñaba con ser presidente de la Nación, pasó a intentarse concejal acá de Ciudad de Buenos Aires, se dio cuenta que no le da la nafta ni siquiera para eso y está abajo de la cama escondido sin expresarse, sale muy poquitito porque sabe que metió la gamba hasta el cuello. El problema no es que meta la gamba hasta el cuello, sino que termina llevando a un radicalismo casi a la extinción. Nosotros teníamos, o éramos parte de un gobierno con Juntos por el Cambio, vino este muchacho a conducirlo y lo termina explotando, llevándolo abajo de los zurdos, de la izquierda. Muy lamentable, no nos sentimos parte ninguno de nosotros de esa visión del radicalismo. Sí celebro, por otro lado, que los radicales que sí ocupan roles importantes como Leandro Zdero, que está llevando adelante un acuerdo con el gobierno con una mirada práctica, a futuro, mediano y largo plazo, la Argentina necesita dejar atrás el desastre que fue el kirchnerismo y mirar para adelante y me parece muy acertado. Misma posición veo en Gustavo Valdés, de Corriente, que entiendo tuvo reuniones. Esperemos que pueda lograr también ese ese ese acuerdo. Entiendo que el gobernador Cornejo también va un poco en ese camino, el gobernador Carlos Sadir, si bien viene del ala de Morales, está teniendo mejor diálogo con el gobierno nacional. Ese es el gran valor que tiene nuestro partido.

- ¿Pullaro?

- Pullaro tuvo una gran un gran proceso electoral. Le fue bien en Santa Fe. También intendentes, hay muchos intendentes y gobernadores de nuestro partido que no se sienten identificados todos con Lousteau. Pullaro sí, entiendo que tiene un buen vínculo con él, pero fuera de Pullaro, los demás entiendo que no comparten esa idea de extinguir el radicalismo, como va a ocurrir acá en CABA, en donde dejaron actores como, por ejemplo, Martín Tetaz, que es un buen jugador, no hacerlo jugar me parece que marca la vocación de un plan de implosionar la UCR. Entonces, nosotros vemos, lo están llevando a la extinción al partido. A su vez, nosotros queremos ser gobernadores en nuestras provincias, traer los temas del interior a la agenda nacional y coincidimos en esa mirada, no tenemos duda entre los seis. No estamos ni molestos, enojados.

- ¿No están enojados?

- Para nada. Nosotros miramos para el futuro y decimos: "Miren, la están errando, no podemos seguir donde estamos convencidos que le están errando". O sea, Lousteau empezó con posibilidad de ser presidencia hace 3 y 4 años, hoy es uno de los que peor mide de la Argentina, porque la erró en toda. Y como te digo, está abajo de una cama escondido, nos tira la expulsión a nosotros. Estaba la Convención para el 25 de abril. Perfecto, vamos a la convención. Se suspendió al final. ¿De qué trataba? De la expulsión nuestra.

- ¿Hay chances de que los expulsen?

- Las chances están, pero la verdad que es una pérdida de tiempo en el sentido, imagínate que yo fui al Comité Nacional a buscar la notificación, porque estoy dispuesto a pedir la palabra en la convención, a decirle en la cara a todos los que andan criticándome por atrás: "Miren, le están errando, van a extinguir a la Unión Cívica Radical. La van a extinguir". Además, mira la falta de coherencia. Así como hay gobernadores y hay otros dirigentes que están con muy buena relación con el gobierno, ya no se piden más las expulsiones. Porque se están dando cuenta que es una cuestión de la ciudadanía argentina que excede a un espacio político, nuestro electorado de hace 3 años quiere que le vaya bien en su gran mayoría al gobierno nacional. Entonces, si van a expulsar a todos los que quieren que le vaya bien, se van a quedar solos. e la amenaza que recibe el gobierno nacional y desde hace 8 meses se habla del eventual y del problema de juicio político. Si me preguntás de la amenaza que recibe el Gobierno nacional, hace 8 meses se habla de un eventual juicio político. Cuando estaba Alberto Fernández, que fue un desastre de presidente, no ocurrió lo mismo, con los sindicatos y los paros; no tuvo ni un paro. Milei saca el cepo, paro. Cada vez los paros tienen menos adepto, la sociedad mira los sindicalistas como "che, muchacho, ustedes no laburan, son los que más cobran, se quedan con todo y quieren que nosotros no trabajemos, no me gusta ya la ecuación esa". Cada vez hay menos seguimiento a ese mecanismo extorsionador que usaron los sindicatos durante mucho tiempo.

- Para vos, ¿se puede ser radical, apoyar las medidas de La Libertad Avanza y seguir manteniendo la esencia del partido?

- El partido, como partido, está más cerca de de la extinción por conductores como Lousteau. De ahí, me parece que el radicalismo tiene su cuestión de formación y de ejercicio en donde el ejemplo, la honestidad, el buen ejercicio de la función pública, son valores intrínsecos. Pero esos valores, por ejemplo, no los veo en el presidente del partido. No veo que tenga una vocación colectiva, su preocupación es solamente la de él. No le interesa más nada que es su cuero, no permitió ni el juego a actores importantes de CABA, como Martín Tetaz; la visión miope de Lousteau es que lo puede opacar, porque así piensan. Los partidos están en crisis. Por eso le agradezco al presidente de Milei, porque reconoció a los radicales que acompañamos, porque esa votación fue clave para el plan económico del gobierno e impidió que muchos soñadores de la pesadilla desestabilizadora no logren ese objetivo. Ahí salieron como abejas tirando con todo a nosotros, con todo nos tiraron.

- ¿Con el tema de los vetos?

- Con el tema de los vetos, claro, claro. Hasta Cristina.

- ¿Tenés un referente político?

- Tengo varios.

- ¿Quiénes son?

- Patricia Bullrich, una buena referente. De hecho, ella es la que me mete en este quilombo, con (Luis) Petri, los dos. Yo fui intendente, como te decía, dos periodos; fui candidato legislador, fui electo, me fue muy bien. Y antes de asumir me llama Patricia y me dice: "Mariano, te invito a que formes parte"; en ese momento había muchas chances de que sea presidente de la nación, ¿te acordás? O sea, antes del proceso. Y en Tucumán fue todo una novedad porque no había asumido en la legislatura y ya salía de candidato. Le dije: "Mira, Patricia, la verdad que me gustaría que vengas a Tucumán y me ayudes, y yo estoy dispuesto a aportar todo lo que haya que hacer". Inmediatamente después de la elección general, hablamos con Patricia y me dice: "Bueno, hay que jugar el balotaje fuerte con Milei". Desde ese momento empezamos a transitar un acompañamiento con los ejes de la política pública y que lleva adelante el gobierno nacional.

- Si Bullrich te ofreciera pasarte a la Libertad Avanza, ¿vos lo aceptarías?

- Mirá, creo que hay algo muy parecido a lo que pasó con el PRO. Esto es carrera de resistencia, no de velocidad. Y no creo que en Tucumán tenga impacto para ser gobernador pasarme o no pasarme, al contrario. En Tucumán saben que incluso tenemos un partido nosotros, se llama Cambia Tucumán, que estamos trabajando en la alternativa para ser gobernador y para transformar la provincia. No lo veo como algo necesario y por ahí hay cuestiones... esto va a título personal, pero imagínate que yo estoy hablando de con vos de todo, no tengo ningún miedo de que alguien me llame y diga: "Che, ¿cómo va a decir eso?". Por cómo veo que se mueve LLA, tendría esos inconvenientes.

- De cara a la gobernación, apuntás al 2027. ¿Qué esperanzas y propuestas tenés?

- Vamos a ir paso a paso. Hoy la idea es que pase bien el gobierno nacional. Inmediatamente después, sí, me gustaría hacer una alternativa en Tucumán, pero la tomo también con un poco más de prudencia que otros casos, como cuando quería ser intendente, que estaba totalmente entusiasmado. Creo que Tucumán es una provincia muy difícil en términos electorales, acá cuando se habla del conurbano, de La Matanza. Realmente Tucumán es eso y quizás un poco más. Nosotros tenemos la Ley de Lemas que hace que Tucumán tenga la mayor cantidad de candidatos del sistema solar, cada 1000 habitante hay 500 candidatos, por decirte. Con todas esas dificultades, lo que estamos haciendo nosotros es un plan de gobierno con una idea clara que está ajustada a las necesidades de lo que plantea también el gobierno nacional, equilibrio fiscal, una visión seria de la economía y las finanzas, y también una cuestión de que en Tucumán esto de los planes, la distribución de subsidio, es un festival. Hace poco salió que el ministro de Desarrollo Social de la provincia entregó a su agrupación Libres de Sur, nos 140 millones por mes, números que si se destinaran a obra o a problemas estratégicos de los tucumanos se podrían solucionar como lo de la autopista. Es mi sueño, me motiva en gran parte, igual que la cuestión de la agenda nacional y de participar en esta agenda parlamentaria, de traer tema del interior y ponerlos en la discusión nacional. Después de tantos años de frustraciones que tenemos en nuestro país, creo que nos estamos jugando un momento muy complejo de nuestra historia, en el cual el famoso todo o nada es bastante parecido.

