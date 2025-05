La oposición cuestionó a Cornejo: cuáles fueron las críticas

Desde expresiones como "fin de ciclo"- que utilizó la senadora nacional kirchnerista Anabel Fernández Sagasti- hasta reclamos concretos sobre "ausencias" en el discurso, los partidos de la oposición cuestionaron al gobernador Alfredo Cornejo cuando terminó su discurso de apertura de sesiones ordinarias.

"A partir de hoy, que se terminó el ciclo de Cornejo, a construir el futuro, que tiene que ser con diversidad y con propuestas. Todos los gobernadores dejaron una obra emblemática en la provincia, pero Cornejo todavía no puede terminar el Ecoparque, eso es lo que ha demostrado la decadencia a lo que nos ha sometido a los mendocinos", cargó Sagasti contra el gobernador.

En la misma línea, aunque con temas más referidos a los departamentos, la intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis, también cuestionó a Cornejo e incluso, se saltó la interna peronista como hizo la senadora nacional. El PJ local transita una interna entre quienes conforman el grupo de los intendentes, como el presidente del partido Emir Félix y La Cámpora, que representa Sagasti. Ese clivaje no se notó en la Legislatura porque Sagati y Destéfanis, otrora aliadas, no se mostraron juntas pero tuvieron un discurso en sintonía y además porque referentes como los intendentes Omar Félix (San Rafael) y Matías Stevanato (Maipú) faltaron a la asamblea.

Destéfanis, aseguró que: "Creo que lo que le falta al gobernador es bajar un poco a territorio. Todos estos grandes anuncios, cómo vamos acomodando primero lo que de verdad se necesita. Habló de 12 nuevas ambulancias para el servicio coordinado. El hospital de La Paz y Santa Rosa no están en el servicio coordinado de emergencia. La última ambulancia más nueva del hospital de Santa Rosa en el año 2015. Gracias a Dios logramos en la gestión anterior una nueva ambulancia del gobierno nacional y la entregamos a un centro de salud provincial en el distrito de La Dormida para poder acompañar el servicio de salud provincial".

Además, dijo: "El municipio aporta un montón en términos de salud, pero después en el hospital no hay servicio de oftalmología desde hace un año, que se jubiló la oftalmóloga, no hay neurólogos. Habló de la salud mental, que nos interesa un montón, pero hoy en día la realidad es que en Santa Rosa el hospital tiene un psiquiatra que atiende 10 turnos semanales una vez a la semana. O sea, esas son las realidades.Esto de soñar con una guardia de 24 horas multidisciplinaria, que nos encantaría, pero mientras tanto, ¿qué hacemos con los vecinos que necesitan tener igual la oportunidad y acceso a los mismos servicios que el resto de la provincia? Así que creo eso, que me hubiera gustado escuchar más de caminos rurales, caminos ganaderos, viabilidad provincial. Están totalmente abandonadas las rutas. Intentamos hacer lo que podemos los municipios".

referentes de la oposición

En esa línea ante la consulta periodística, aseguró coincidir con Sagasti: "Sí, yo creo que sí, coincido en que ya se está viendo el fin de una era. Además, notaba el gobernador como hablando del 2024 en adelante, pensando que los últimos 8 años de gobierno no hubieran sido del mismo color político. Ya vamos a llevar en total casi 12 años de esto. Hay que ir al territorio, al barrio y preguntar a los vecinos si viven mejor que hace 8 años o hace 10 años", finalizó.

El presidente del Partido Demócrata, el senador Armando Magistretti, expresó: "Después de 17 meses de haber asumido, Cornejo lanza su plan de gobierno con un rosario de promesas de construcción de hospitales, cárceles, acueductos, esto como bueno, y como malo es que ha perdido el 35% del tiempo de su gobierno, justamente por eso, porque recién lo hace, y más que una rendición de cuentas, esto ha sido un lanzamiento de promesas, porque no ha hecho nada, en el primer año de gobierno, más que enviar leyes a la Legislatura. Sí estamos de acuerdo del Partido Demócrata en el impulso a la actividad minera, pero obviamente con los controles necesarios, súper profesionalizados, porque no nos dan confianza la autoridad ambiental acá en Mendoza, después de ver lo que ha pasado en la destilería de YPF, entonces crea serias dudas a una actividad que es completamente ilícita como cualquier otra actividad privada. Otra cosa que nos ha llamado la atención, o que ha quedado de manifiesto, es que hay un eslabón perdido en este proyecto de gobierno radical, porque Cornejo pasó de su primer mandato a su segundo mandato, entonces hay un agujero negro en el medio, o sea, Rodolfo Suárez se transforma en el eslabón perdido de la cadena de poder radical".

Desde el Partido Verde, sostuvieron que: "El gobernador no hizo una evaluación seria de su gestión, solo vino a hacer promesas de campaña. En lugar de hablar de la realidad de Mendoza, armó un acting para posicionarse políticamente”, disparó el diputado Emanuel Fugazzotto. Y agregó: “Mientras se jacta de tener equilibrio fiscal, miles de mendocinos siguen sin acceso pleno a agua potable y cloacas. Todo lo que anunció ya lo escuchamos antes. Habla de eficiencia, pero Aysam sigue reventando caños en toda la provincia”.

En tanto que el diputado Jorge Difonso, cuestionó duramente uno de los ejes centrales del discurso de Cornejo: la minería metalífera. "El Gobierno está vendiendo espejitos de colores con la minería e ilusiona a la gente con empleos que sabemos no van a llegar porque ya hemos visto otras experiencias".